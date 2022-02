Les Tesla freinent toutes seules, une centaine de conducteurs ont déjà déposé plainte

La polémique autour des cas de freinage fantôme concernant les Tesla continuent d'enfler aux États-Unis. En effet, la NHTSA, l'agence fédérale de la sécurité routière américaine, a enregistré plus d'une centaine de plaintes durant ces trois derniers mois.

Comme vous le savez peut-être, des propriétaires de Tesla se plaignent depuis plusieurs mois de cas de freinage fantôme, et ce depuis le déploiement de la mise à jour 10.3 du Full Self Driving, la technologie de conduite entièrement autonome de la société. Depuis, le FSD a accueilli la version 10.9, mais le nombre de plaintes concernant des freinages fantômes n'a pas diminué, bien au contraire. Et ce malgré un correctif publié avec la MAJ 10.5 du FSD.

D'après un article du Washington Post, la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, a reçu 107 plaintes relatives à des problèmes de freinage fantôme au cours des trois derniers mois seulement. Une augmentation inquiétante, d'autant que les plaintes n'avaient pas dépassé la quarantaine durant les 22 derniers mois.

À lire également : Tesla rappelle 54 000 voitures, la conduite entièrement autonome grillait les stops !

Les plaintes concernant les freinages fantômes se multiplient

“En utilisant le régulateur de vitesse adaptatif avec l'Autopilot, de multiples épisodes de freinage fantôme sévère où la voiture appuie sur les freins sans raison apparente ont eu lieu fréquemment”, explique le propriétaire d'une Model Y dans les colonnes de The Verge. Un autre conducteur d'une Model Y, qui déclare avoir installé le FSD en octobre 2021, a assuré avoir “immédiatement” rencontré des problèmes avec l'Autopilot et le régulateur de vitesse en fonction du trafic après le téléchargement de la MAJ du FSD.

“Ces avertissements ont impliqué les bips d'avertissement standard et les indicateurs rouges sur l'écran de contrôle, et à un moment donné, la voiture a procédé à un freinage d'urgence inutile alors qu'aucun obstacle ne se trouvait devant moi. Depuis, je suis revenu à la conduite manuelle, et non en Autopilot”, raconte-t-il.

Le propriétaire d'une Model 3 explique quant à lui avoir signalé “de nombreux freinages fantômes une fois en mode Autopilot. Ceux-ci se produisent apparemment de nulle part, dans diverses conditions, et sans raison apparente”. Selon les autorités, le problème pourrait être lié à la décision controversée prise par Tesla l'année dernière de vendre ses voitures sans radars frontaux au profit du Tesla Vision, des caméras à 360 degrés utilisées pour alimenter le système d'aide à la conduite du constructeur.

Source : The Verge