Tesla : son système « Tesla Vision » pour l’Autopilot va devenir encore plus intelligent

Tesla travaille dur à rendre ses voitures complètement autonomes avec le système Full Self Driving, qui permet déjà aux États-Unis de faire de nombreux trajets sans avoir à toucher à son volant. Pour y arriver, le constructeur va améliorer son système Tesla Vision.

Le mois dernier, Tesla avait commencé à vendre des voitures sans radar frontal. En effet, le constructeur avait retiré le radar de ses Tesla Model 3 et Model Y, et le système ne s’appuyait plus que sur les caméras des véhicules. Elon Musk n’a jamais caché son amour pour les caméras, qu’il préfère largement aux radars. Selon lui, les caméras à 360 degrés autour du véhicule que la société nomme « Tesla Vision » suffisaient amplement à rendre ses véhicules totalement autonomes.

Cependant, jusqu’à présent, les nouvelles Tesla Model 3 et Model Y ont vivement été critiquées, car le système « Tesla Vision » ne proposait les mêmes performances que lorsque les véhicules étaient équipés d’un radar. Cela avait conduit Tesla à réduire la vitesse maximale de l’Autopilot à 120 km/h pour des raisons de sécurité. Les défauts devraient bientôt être corrigés dans une mise à jour, si on en croit les propos d’Elon Musk.

Tesla améliore son système Tesla Vision

Le PDG Elon Musk avait déclaré à nos confrères d’Electrek qu'il pensait que les fonctionnalités d'Autopilot avec Tesla Vision dépasseraient bientôt ce qui était possible avec le radar. « Il aura toutes les fonctions de sécurité de l'ancien système vision+radar et même plus. […] La probabilité de sécurité sera plus élevée avec la vision pure qu'avec la vision+radar, et non plus faible. La vision est devenue si bonne que le radar réduit en fait le rapport signal/bruit », a déclaré Musk.

D’après Elon Musk, les caméras du véhicule seules seraient désormais plus performantes que lorsqu’elles étaient accompagnées d’un radar. Les utilisateurs américains pourront bientôt profiter de cette nouvelle mise à jour (2021.4.18.10), qui va grandement améliorer le système en plus de supprimer la limite des 120 km/h. « La mise à jour de la version de production arrive cette semaine, ce qui inclut l'augmentation de la vitesse maximale à 130 km/h. Désolé, la limite de 120 km/h a été fixée par mesure de précaution. Il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire », a déclaré Musk sur Twitter.

En France, le système d’aide à la conduite Autopilot est très bridé à cause de la législation, mais on espère que celle-ci changera pour faire tomber les restrictions concernant son utilisation. Même si Elon Musk n’aime pas les radars, on sait que la société teste actuellement des voitures avec des capteurs LiDAR, qu’il qualifiait pourtant de « coûteux » et « inutiles ».

Production release update coming this week, which includes raising max speed to 80 mph. Sorry, 75 mph limit was done as precautionary measure. Turned out to be unnecessary. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2021

