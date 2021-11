Tesla : la mise à jour 10.5 réduit les problèmes de freinages fantômes avec le FSD

Tesla a décidé de réagir suite aux nombreux signalements pour des problèmes de freinages fantômes avec le FSD et/ou l'Autopilot activé. Via la mise à jour 10.5 de la bêta du FSD (Full Self Driving), le constructeur corrige plusieurs dysfonctionnements et réduit significativement les cas de freinages fantômes. Le problème n'a pas disparu pour autant.

Alors que Tesla est frappée par une panne mondiale qui empêchent certaines voitures de démarrer, le constructeur vient tout juste de déployer ce lundi 22 novembre 2021 la version 10.5 de la bêta du FSD (Full Self Driving), son système de conduite entièrement autonome.

Pour rappel, les bêta testeurs étaient nombreux à signaler des problèmes de freinage fantômes, que ce soit avec le FSD ou l'Autopilot activé. Aux dernières nouvelles, Tesla ne s'était pas encore prononcé sur le sujet, la seule réponse donnée aux conducteurs étant que le “logiciel évolue”. Et justement, le logiciel évolue dans le bon sens avec cette mise à jour. En effet, le constructeur a publié un changelog détaillé des améliorations apportées avec cette nouvelle version. Voici la liste exhaustive des modifications.

Les changements apportés par la MAJ 10.5 de la bêta du FSD

Réduction du taux d'erreur de 20% de la vitesse de franchissement des VRU (piétons, cyclistes, motos) grâce à l'amélioration de la qualité de notre étiquetage automatique

Amélioration des prédictions des éléments statiques (lignes de route, côtés et connexion des voies) jusqu'à 13 % en utilisant un nouvel étiquetage automatique et en ajoutant 165 000 vidéos autoétiquetées

Amélioration des détections de cônes et de panneaux en améliorant le réseau généralisé d'objets statiques avec 15 000 clips vidéo supplémentaires et en ajustant les stratégies de suréchantillonnage et de surpondération (+4,5% de précision, +10,4% de rappel)

Amélioration de 5,5% du réseau de détection des déconnexions pour réduire les faux ralentissements

Activation de la manœuvre d'évitement des collisions d'urgence en Shadow Mode

Activation du comportement de changement de voie pour s'éloigner des entrées et rampes d'accès d'autoroute lorsque cela est sûr

Amélioration du rappel de la détection d'objets aux intersections en utilisant “la prédiction multimodale des objets aux intersections”

Améliorations du contrôle des rampes d'accès en augmentant la fluidité des contraintes de temps d'arrivée et en considérant les objets entrants possibles au-delà de la visibilité

Amélioration des changements de voie en autorisant une plus grande limite de décélération dans les trajets de courte durée

Amélioration du contrôle latéral pour se glisser en avant afin pour obtenir plus de visibilité

Amélioration de la modélisation des limites de la route sur les routes à forte courbure pour des manoeuvres plus fluides

Amélioration de la logique permettant de rester sur la route et d'éviter les détours et les itinéraires inutiles

Tesla déploie progressivement cette mise à jour auprès des utilisateurs concernés. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous, les problèmes de freinages fantômes sont toujours présents, mais sont désormais bien plus rares.