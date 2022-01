Tesla : la version 10.9 du FSD fait des merveilles, sauf devant des cônes de signalisation

Le FSD, la technologie de conduite entièrement autonome de Tesla, est passé dans sa version 10.9. Toni, propriétaire d'un véhicule de la marque, publie régulièrement des vidéos sur YouTube permettant de constater les progrès et les problèmes du Full Self Driving. Dans sa dernière vidéo, on constate à quel point le FSD a encore du mal avec certains éléments, comme les cônes de signalisation et certains feux.

Depuis le 17 janvier 2022, Tesla a déployé la version 10.9 du FSD (Full Self Driving), sa technologie de conduite entièrement autonome. Comme nous l'avons rapporté dans nos colonnes, cette mise à jour se contente d'apporter des corrections mineures, avec des améliorations de l'interface ou encore une entrée dans les virages plus naturelle.

Toni, propriétaire d'une Tesla, est également youtubeur et publie régulièrement sur sa chaîne des vidéos dédiées à la technologie phare de Tesla. À chaque nouvelle mise à jour du FSD, le vidéaste part dans les rues de Détroit pour constater les progrès/retours en arrière et les problèmes de la conduite entièrement autonome.

Globalement, le FSD fait des merveilles et contrôle le véhicule sans encombre. Seulement et comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo, le FSD est en difficulté dans certaines situations. Au début de son parcours par exemple, Toni tombe sur une voiture en warning juste devant lui. Le FSD stoppe la Tesla à distance de sécurité, mais ne fait plus rien ensuite. Toni est donc contraint de reprendre le contrôle du véhicule pour contourner la voiture arrêtée.

Le FSD s'améliore, mais les ratés sont encore nombreux

Après une dizaine de minutes de vidéo, on peut voir la voiture s'arrêter automatiquement à un stop. Encore heureux, me direz-vous. Seulement pour Toni, il s'agit d'une amélioration notable puisqu'il avait déjà rencontré des problèmes à cette intersection où le FSD ne procédait pas à l'arrêt. Pour rappel, depuis octobre 2021, le FSD propose plusieurs profils de conduite. L'un d'entre eux a justement fait polémique en raison de sa tendance à faire des stops glissés et à ne pas respecter certaines règles du code de la route.

Autre problème mis en avant par la vidéo, on remarque que la Tesla s'arrête en plein milieu de la route en raison d'un feu rouge situé sur sa gauche. Comme le précise Toni, ce feu de signalisation ne concerne pas sa voie, de fait le FSD ne devrait pas le prendre en compte.

En outre, pour Toni, le FSD s'engage à une vitesse trop élevée sur les dos d'âne et les ralentisseurs (à 15 miles à l'heure, soit environ 25 km/h). Enfin et vous pouvez le voir à 14 mn et 45 secondes de la vidéo, la Tesla s'engage dans la mauvaise voie et frôle de justesse des poteaux de signalisation. En tout cas et sans l'intervention de Toni, la voiture les aurait percutés. Toutefois, on voit qu'au deuxième passage, le FSD remarque la présence des cônes (il s'engage une nouvelle fois sur la mauvaise voie au passage) et manœuvre correctement pour les contourner. Vous l'aurez compris, Tesla a encore du travail avant d'offrir une expérience parfaitement autonome et sûre avec le FSD.

Source : InsideEV's