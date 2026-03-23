Après des critiques sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung travaille sur un nouveau S Pen pour le Galaxy S27 Ultra

Alors que le S Pen du Galaxy S26 Ultra n'a pas fait l'unanimité, Samsung est au travail pour la conception d'un nouveau modèle. Sera-t-il prêt pour la sortie du Galaxy S27 Ultra ?

Accessoire indissociable des Galaxy Note, puis des Galaxy S Ultra, le S Pen semble désormais être une épine dans le pied de Samsung, qui ne sait plus vraiment quoi faire avec son stylet. Depuis le Galaxy S25 Ultra, le S Pen n'est plus compatible Bluetooth, lui faisant perdre bon nombre de fonctionnalités, dont les commandes à distance. Samsung a justifié cette décision en expliquant que ce choix était nécessaire pour améliorer le design des smartphones, le stylet prenant trop de place.

Sur le Galaxy S26 Ultra, l'expérience octroyée par le S Pen a encore régressé. D'abord, le stylet n'est plus dans le même coloris que le mobile. Seul l'embout, la partie visible quand le S Pen est rangé dans son emplacement, adopte la même couleur. Vous pouvez le constater avec notre photo en tête d'article. Sur le Galaxy S26 Ultra violet par exemple, le S Pen est gris avec l'embout violet. L'embout est aussi fortement critiqué par les utilisateurs. Sa forme n'est pas homogène, un côté étant plus épais que l'autre. Cette particularité oblige à le ranger parfaitement dans son espace réservé, alors qu'on pouvait l'y placer sans faire attention au sens sur les modèles précédents.

Samsung veut garder le S Pen, qui empêche pourtant l'intégration d'aimants

D'après ETNews, Samsung cherche encore à développer un nouveau S Pen. Le constructeur aurait réalisé des tests avec la technologie AES. Contrairement à l'EMR (résonance électromagnétique) actuellement utilisée, l'AES ne nécessite pas de numériseur, ce qui permettrait d'affiner le smartphone. En revanche, un tel S Pen aurait besoin d'une batterie intégrée et d'un système d'alimentation interne. Il en deviendrait plus épais et occuperait davantage d'espace à l'intérieur du mobile.

Une nouvelle technologie de stylet combinant les avantages de l'AES et de l'EMR serait à l'étude chez Samsung, mais elle ne serait pas prête pour le Galaxy S27 Ultra. Une chose est sûre : Samsung veut se débarrasser de l'EMR, qui l'empêche d'intégrer des aimants à ses appareils pour la recharge magnétique.