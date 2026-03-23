Après des critiques sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung travaille sur un nouveau S Pen pour le Galaxy S27 Ultra

Alors que le S Pen du Galaxy S26 Ultra n'a pas fait l'unanimité, Samsung est au travail pour la conception d'un nouveau modèle. Sera-t-il prêt pour la sortie du Galaxy S27 Ultra ?

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Samsung

Accessoire indissociable des Galaxy Note, puis des Galaxy S Ultra, le S Pen semble désormais être une épine dans le pied de Samsung, qui ne sait plus vraiment quoi faire avec son stylet. Depuis le Galaxy S25 Ultra, le S Pen n'est plus compatible Bluetooth, lui faisant perdre bon nombre de fonctionnalités, dont les commandes à distance. Samsung a justifié cette décision en expliquant que ce choix était nécessaire pour améliorer le design des smartphones, le stylet prenant trop de place.

Sur le Galaxy S26 Ultra, l'expérience octroyée par le S Pen a encore régressé. D'abord, le stylet n'est plus dans le même coloris que le mobile. Seul l'embout, la partie visible quand le S Pen est rangé dans son emplacement, adopte la même couleur. Vous pouvez le constater avec notre photo en tête d'article. Sur le Galaxy S26 Ultra violet par exemple, le S Pen est gris avec l'embout violet. L'embout est aussi fortement critiqué par les utilisateurs. Sa forme n'est pas homogène, un côté étant plus épais que l'autre. Cette particularité oblige à le ranger parfaitement dans son espace réservé, alors qu'on pouvait l'y placer sans faire attention au sens sur les modèles précédents.

Samsung veut garder le S Pen, qui empêche pourtant l'intégration d'aimants

D'après ETNews, Samsung cherche encore à développer un nouveau S Pen. Le constructeur aurait réalisé des tests avec la technologie AES. Contrairement à l'EMR (résonance électromagnétique) actuellement utilisée, l'AES ne nécessite pas de numériseur, ce qui permettrait d'affiner le smartphone. En revanche, un tel S Pen aurait besoin d'une batterie intégrée et d'un système d'alimentation interne. Il en deviendrait plus épais et occuperait davantage d'espace à l'intérieur du mobile.

Une nouvelle technologie de stylet combinant les avantages de l'AES et de l'EMR serait à l'étude chez Samsung, mais elle ne serait pas prête pour le Galaxy S27 Ultra. Une chose est sûre : Samsung veut se débarrasser de l'EMR, qui l'empêche d'intégrer des aimants à ses appareils pour la recharge magnétique.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan POCO F8 Ultra : le smartphone passe à petit prix, mais il va falloir faire vite !

Les promotions à l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress prennent fin demain. Il ne vous reste que quelques heures pour profiter des offres. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme pas…

La POCO Pad X1 512 Go passe à 229 € : une tablette performante à prix cassé

La POCO Pad X1 est en promotion sur AliExpress à un très bon prix. Cette tablette puissante, équipée d’une puce Snapdragon 7+ Gen 3 passe sous la barre des 250…

Google Messages prépare deux nouveautés : une fonction disparue revisitée et une option inédite, voici lesquelles

Google s’efforce d’améliorer son application Messages. Cela passe par l’introduction de nouvelles fonctionnalités, mais également par la restauration d’anciennes options mystérieusement disparues. Le code de la dernière version bêta de…

Android 17 : nouveautés, smartphones compatibles, calendrier de sortie, tout ce que l’on sait de la mise à jour

Android 17 est la prochaine version majeure d’Android. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et une interface remaniée. Voici un tour d’horizon de tout ce qu’il faut retenir…

Neuralink permet à cet homme paralysé de jouer à World of Warcraft sans jamais toucher un écran

Un vétéran britannique paralysé du cou joue à World of Warcraft sans jamais toucher un écran. Cent jours après son implant Neuralink, il décrit une expérience qui tient de la…

iPhone : ce réglage vampirise peut-être votre stockage sans même que vous le sachiez, désactivez-le en un clic

Quand on a un iPhone de 128 Go, qu’on ne souhaite pas activer iCloud ou qu’il est déjà plein à craquer, chaque octet est une précieuse denrée à économiser. Mais…

Voici les premières images du Galaxy Z Fold 8

Les premiers visuels du Galaxy Z Fold 8 nous dévoilent le design du prochain smartphone pliable de Samsung. On observe peu de changements par rapport au modèle précédent. L’été prochain,…

L’union fait la force : deux « étoiles ratées » pourraient avoir une seconde chance de briller

Les naines brunes sont des objets qui ont hérité du surnom d’« étoiles ratées ». Mais, en unissant leurs forces, deux d’entre elles pourraient se voir offrir une seconde chance et enfin…

Honor lance deux clones de l’iPhone 17 Pro avec une batterie qu’Apple n’osera jamais proposer

Honor s’apprête à lancer deux smartphones qui copient le design de l’iPhone 17 Pro. Leur seule différence avec Apple est aussi leur meilleur argument. Et sur ce point précis, la…

Spotify : ce site traque tous les faux artistes IA de la plateforme et les sommes astronomiques d’argent qui leur sont versées

Si vous vous posiez la question de quitter ou non Spotify, ce site pourrait bien vous aider à faire la bascule. Sloptracker porte très bien son nom : il liste…