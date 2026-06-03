Google Discover : quel est ce nouvel onglet qui veut vous détourner des réseaux sociaux ?

Il y a quelques années, la firme de Mountain View a mis en place Discover au sein de son application Google : un flux de contenus personnalisés. Le géant de la tech préparerait une refonte de cet écran afin d’y inclure un onglet qui serait dédié aux suggestions de vidéos.

Discover, le flux de contenus personnalisés intégré à l’application Google, s’est imposé comme un incontournable point d’entrée rapide vers l’information basée sur vos centres d’intérêt, votre historique de navigation et vos recherches récentes. Nous ne sommes pas là pour parler de l’entre-soi que cela favorise, mais bien d’une nouveauté qui attend les utilisateurs.

Parmi ses suggestions, l’écran Google Discover propose déjà plusieurs types de contenus : articles, vidéos… Mais d’après des indices repérés dans le code de l’application par Android Authority, il semble que la firme de Mountain View pourrait bientôt mettre en avant l’un d’entre eux en lui dédiant un onglet particulier, à l’instar de l’application Google elle-même.

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Google Discover prépare un onglet dédié aux recommandations de vidéos

Ces indices révèlent que le géant de la tech développerait actuellement pour l’écran Google Discover un onglet spécifique pour les suggestions de vidéos. L’objectif ? Au lieu que ces clips se retrouvent noyés parmi toutes les autres recommandations, ils bénéficieraient d’un flux continu. Nos confrères sont parvenus à l’activer manuellement.

Sur les captures d’écran qu’ils ont partagées, on remarque que le nouvel onglet vidéo – référencé sous le nom « Video Mode » – est affiché aux côtés d’un onglet « Accueil » tout aussi inédit. Pour l’heure, cet onglet vidéo ne fonctionne pas : on ignore donc la nature des clips qui s’y trouveront. YouTube est un bon candidat, mais on ne sait pas si d’autres plateformes seront de la partie.

La réflexion est la même que derrière l’intégration d’un onglet dédié aux vidéos dans l’application Google elle-même : concurrencer TikTok et Instagram qui monopolisent le temps d’écran des utilisateurs et s’imposer comme un hub incontournable centralisant tous nos centres d’intérêts en un seul et même endroit.