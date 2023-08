Pixel 8 : Google va devoir rogner sur le stockage pour conserver ses tarifs attractifs

Des sources de la chaîne de production des Pixel 8 affirment que Google s’est résolu à proposer certains modèles avec une mémoire de masse de 128 Go seulement.

La sortie des Pixel 8 et 8 Pro est prévue pour octobre 2023. À quelques semaines de leur officialisation, une seule chose semble à peu près certaine concernant les porte-étendard de Google : ils seront plus chers que leurs devanciers. Un très mauvais point pour la firme de Mountain View qui, comme tous les acteurs de la téléphonie mobile, est victime de la faible demande actuelle du public pour les smartphones. Sachant cela, les responsables de la firme savent bien qu’au-delà des performances, le tarif reste le critère d'achat le plus important pour les consommateurs.

À lire — AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juillet 2023

Les sources du site WinFuture affirment que Google a trouvé un moyen de proposer ses Pixel 8 à des tarifs un peu plus doux. Plutôt que d’être proposés avec des mémoires de masse de 256 Go ou de 512 Go, les Pixel 8 et 8 Pro ne se vendront qu’avec des stockages de 128 Go ou 256 Go. Jouer sur le matériel est effectivement un bon moyen de ne pas priver les consommateurs des innovations technologiques que proposeront sans aucun doute ces nouveaux Pixel.

Les Pixel 8 ne seront proposés qu’avec des stockages de 128 ou 256 Go

Certains esprits chagrins diront que 256 Go de stockage est désormais le seuil minimum pour les smartphones haut de gamme. D’après WinFuture, ils devront se rabattre sur le Pixel 8 Pro pour disposer de 512 Go de mémoire flash. Cela dit, avant toute confirmation, toutes ces informations sont à prendre au conditionnel. Il est toujours possible que Google change d’avis et propose toute sa gamme d’appareils avec toutes les options de stockage, à savoir 128, 256 ou 512 Go.

Toujours selon le site allemand, les Pixel 8 devraient être proposés dans trois coloris : Peony (rose pâle), Licorice (anthracite) et Hazel, un brun tirant vers le vert sauge des Pixel 7. La déclinaison Pro disposerait de versions Porcelain (blanc) et Sky. Aucune information n’a filtré concernant le prix des Pixel 8, mais une hausse sensible des tarifs est à envisager.