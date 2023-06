iPhone 14 : le SOS d’urgence par satellite sauve une randonneuse après un accident

Apple a de nouveau sauvé la vie d’un de ses utilisateurs. Une randonneuse qui s'était cassé la jambe dans une zone reculée a été secourue grâce à la fonction SOS d'urgence par satellite de son iPhone 14.

L'incident s'est produit à Tujunga, où Juana Reyes et ses amis faisaient une randonnée dans les chutes du Trail Canyon, dans la forêt nationale d'Angelos. Lorsque le sentier s'est effondré sous elle, la laissant avec une jambe cassée, Reyes et ses compagnons se sont retrouvés dans une situation désespérée.

Le problème, c’est qu’il n’y avait pas de réseau dans cette zone. Heureusement, Reyes s'est souvenue de la nouvelle fonction SOS satellite de son iPhone 14, dont elle avait récemment appris l'existence. « Nous avons essayé de joindre le 911, mais nos téléphones ne fonctionnaient pas. Heureusement, mon téléphone est équipé d'une fonction SOS satellite qui a pu se connecter… Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, je suppose qu'il s'agit de satellites ».

Son iPhone 14 lui permet d’appeler les secours dans une zone blanche

Pour rappel, la fonctionnalité Urgence SOS via satellite avertit les secours en cas de besoin et fournit une interface facile à utiliser pour se connecter aux services d'urgence à l'aide d'une connexion satellite. Il comprend un court questionnaire destiné à recueillir des informations essentielles, telles que l'emplacement et la situation de l'utilisateur, qui sont transmises aux répartiteurs. Apple a collaboré avec des experts pour élaborer des questions et des protocoles standard afin de garantir une compréhension rapide et précise de la situation de l'utilisateur.

Après avoir rempli le questionnaire, l'interface guide l'utilisateur pour qu'il oriente son iPhone afin d'établir une connexion satellite. Le message initial envoyé aux répartiteurs comprend les réponses au questionnaire, la localisation, l'altitude, le niveau de batterie de l'iPhone et l'identification médicale si elle est activée.

Les équipes de recherche et de sauvetage du comté de Los Angeles ont indiqué que cet incident était le troisième sauvetage rendu possible cette année grâce à la fonction de l'iPhone, et qu’elle était cruciale dans de nombreuses affaires. Reyes a donc pu être sauvée grâce à un hélicoptère, comme c’était aussi le cas d’automobilistes après être tombés d’une falaise à la fin de l’année dernière.