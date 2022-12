Les persos de GTA 6 dans GTA 5, le Xiaomi 13 arrive enfin, c’est le récap

Un moddeur a importé Jason et Lucia, les futurs personnages de GTA 6 dans GTA 5, GTA San Andreas et GTA Vice City. Xiaomi a enfin dévoilé la date de lancement de ses prochains smartphones haut de gamme. Et elle est toute proche. Quels seront les impacts des coupures de courant sur les transports, Internet et le téléphone ? C’est le récap.

De nombreuses informations ont marqué la journée du 7 décembre 2022. Outre celle que nous relayons dans ce récap et que vous pouvez retrouver ci-dessous, nous en avons sélectionné une qui nous parait symbolique. Elon Musk n’a plus été la personne la plus riche du monde selon Forbes. Il a cédé sa place à Bernard Arnault pendant quelques heures avant de reprendre sa place de numéro 1. L’intérêt de cette information n’est pas cette passe d’armes ponctuelle entre les deux hommes d’affaires : c’est le fait qu’elle ait pu avoir lieu. En effet, il y a encore quelques mois, il y avait un tel gouffre entre Elon Musk et « les autres » que cela ne pouvait arriver. Et pourtant, l’action Tesla en baisse et la controverse Twitter ont suffi à ébranler la position du businessman. La dernière passe a eu lieu mi-2021. Reste à savoir si la prochaine aura lieu en 2023. Voici le reste du récap d’hier.

Comment les coupures influenceront-elles Internet, la téléphonie et les transports ?

Nous le savons : il y aura certainement des coupures d’électricité ponctuelles cet hiver en France. La hausse de la consommation d’énergie, le prix de l’électricité et les tensions géopolitiques en sont les principales causes. RTE organisera le 9 décembre un test sur un système qui permettrait de délester certaines parties du réseau grâce à des coupures programmées. Bien sûr, certaines institutions seront prioritaires et n’en subiront aucune, comme les hôpitaux, les gendarmeries, les casernes de pompiers, etc. Mais les transports publics ne sont pas concernés. De même pour les réseaux de télécommunication. Comment cela impactera votre quotidien ? La rédaction de Phonandroid a préparé un article complet pour répondre à cette question.

Xiaomi reprogramme le lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro

Le 30 novembre, l’ancien président chinois, Jiang Zemin, décédait. Le pays décrétait alors un deuil national qui a eu pour conséquence de geler tous les lancements de produits programmés après cette disparition. Ce fut le cas de Xiaomi qui reportait le lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro, sans spécifier de nouvelles dates. Si la marque chinoise n’a pas encore communiqué de nouvelle date, des images publiées par les boutiques officielles ont vendu la mèche : ils arriveront le 11 décembre. Soit en fin de semaine.

Un moddeur importe les persos de GTA 6 dans GTA 5

En septembre 2022, les serveurs de Rockstar ont fait l’objet d’une immense fuite de données. Une centaine de vidéos de GTA 6, encore en développement et attendu comme le messie par les fans d’open world, ont été publiées sur Internet. Grâce à cette fuite, nous avons pu faire la connaissance des deux personnages principaux du jeu dont les noms présumés sont Lucia et Jason. Un talentueux développeur s’est appuyé sur ce contenu pour créer un mod pour GTA 5, GTA Vice City et GTA San Andreas qui remplace les personnages jouables par ceux que nous incarnerons dans GTA 6. La classe.

