Elon Musk reste l’homme plus riche au monde, loin devant Jeff Bezos

Suite à la publication du nombre de Tesla vendues en 2021, la fortune personnelle d’Elon Musk a grimpé considérablement. Cette semaine, elle a dépassé la barre des 300 milliards de dollars, un chiffre que l’homme d’affaires n’avait plus atteint depuis novembre 2021. Il se trouve loin devant Jeff Bezos, son dauphin. 100 milliards de dollars les séparent.

Cette semaine, Tesla a publié le nombre de véhicules électriques vendus en 2021. Et c’est un chiffre dithyrambique. La firme américaine a en effet écoulé près d’un million de voitures en une année, soit une augmentation de 87 %. Bien évidemment, la quasi-totalité du volume concerne la Model 3, les modèles plus chers représentant moins de 3% des acquisitions.

Lire aussi – Elon Musk : sa fortune pourrait atteindre 1000 milliards de dollars, et ce n’est pas grâce à Tesla

Personne n’attendait Tesla à ce niveau, notamment chez les analystes financiers. Ces derniers ont publié des rapports très positifs sur l’entreprise et ses résultats. Ce qui a bien évidemment eu un effet sur le cours de l’action à la bourse new-yorkaise. Lundi, la capitalisation boursière de Tesla augmentait de 13 % dans la journée et dépassait une fois encore les 1000 milliards de dollars. Ce qui entraine évidemment vers le haut la fortune des actionnaires… notamment Elon Musk.

La fortune d'Elon Musk dépasse de très loin celle de Jeff Bezos

Le patron du constructeur automobile a en effet gagné 32,6 milliards de dollars sur cette même journée, grâce à la hausse du cours de bourse de sa société. Une belle affaire qui lui a permis de repasser, pendant quelques jours, au-dessus de la barre des 300 milliards de dollars de fortune personnelle, le confortant dans sa position d’homme le plus riche du monde.

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et le titre Tesla est légèrement redescendu. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la fortune d’Elon Musk est estimée à 292 milliards de dollars selon Bloomberg. Mais le patron de Tesla garde la tête du classement. Et de très loin puisque la fortune de son dauphin, Jeff Bezos, est aujourd’hui estimée à 193 milliards de dollars. Près de 100 milliards de dollars les séparent donc. Il y a un an, l'écart était si ténu qu'en janvier Elon Musk était premier et qu'en février c'était au tour de Jeff Bezos de prendre la tête.

En troisième position, vous retrouvez Bernard Arnault, le patron du groupe français LVMH. Suivent ensuite Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steve Ballmer, Warren Buffet et Larry Ellison pour clore ce Top 10 mondial des milliardaires.

Source : Forbes