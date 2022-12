Coupures d’électricité : il y aura des conséquences sur votre accès Internet et téléphonique, les voici

Les coupures d'électricités prévues cet hiver auront des répercussions à tous les niveaux de la société. Dans les transports, à l'école, mais aussi dans les télécommunications. Certains utilisateurs de téléphones mobiles pourraient être affectés par les mesures de délestage.

Les coupures d’électricité visant à délester le réseau électrique semblent inéluctables, et le gouvernement entend les anticiper et les programmer plutôt que les subir. Dans une circulaire adressée aux préfets, Matignon précise que « les coupures programmées ne devraient pas concerner plus de 4 millions de clients simultanément, pour une durée de deux heures ».

À lire — Des coupures d’électricité sont-elles à prévoir lors du test national prévu le 9 décembre ?

Bien que de courte durée, ces délestages auront des conséquences dans tous les secteurs de la société. Si vous n’êtes pas considéré comme un usager prioritaire ou si vous n’êtes pas localisé dans un site vital, vous risquez d’être privé d’énergie entre 8 h et 10 h du matin, entre 10 h et 13 h, ou entre 18 h et 20 h. Ces coupures seront annoncées à l’avance.

L'accès à Internet et aux communications téléphoniques risque d'être coupé dans certaines zones

Sera-t-il possible d’utiliser nos téléphones mobiles ? Tout dépend de l’efficacité de la redistribution opérée par RTE et de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Le territoire national est recouvert d’antennes téléphoniques, et l’ensemble d’entre elles ne peut être inclus dans la liste des infrastructures essentielles. Les batteries des antennes mobiles n’étant pas conçues pour tenir pendant des heures en autonomie, il n’y aura donc aucun accès au réseau téléphonique ni à Internet si elles sont situées dans une zone de délestage. En cas d’urgence, le seul numéro joignable sera le 112.

Lire également — Linky : 5 millions de foyers risquent des coupures d’électricité cet hiver

Enedis et les opérateurs téléphoniques étudient ainsi la possibilité de demander l’exemption de coupure pour les nœuds de réseaux. Cela permettrait de basculer les communications d’une antenne à l’autre. Orange envisage également de faire tourner les installations pour le réseau fixe sur batterie pendant une heure par jour afin d’alléger la charge pesant sur le réseau électrique. Free envisage d’éteindre certaines bandes de fréquences pendant la nuit, ce qui selon eux permettrait d’abaisser la consommation d’électricité de 10 %. Si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises, des outils tels que EcoWatt vous permettent d'anticiper les coupures.

Source : Figaro