Elon Musk n’est plus l’homme le plus riche au monde, son remplaçant est Français !

Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde. C'est un véritable tremblement de terre dans le cercle très fermé des ultra riches. En effet, le patron de Tesla a perdu sa couronne de première fortune mondiale au profit de Bernard Arnaud, le PDG de LVMH.

Le magazine américain Forbes réalise chaque année un classement des personnes les plus influentes au monde. En parallèle, le site s'intéresse également aux grandes fortunes de la planète, en réalisant notamment un classement en temps réel.

Et justement, nous venons d'apprendre qu'un tremblement de terre vient d'avoir lieu dans le royaume des ultra riches. Alors que l'on le pensait indéboulonnable, Elon Musk, PDG de Tesla et patron de Twitter depuis peu, n'est plus la première fortune mondiale.

Bernard Arnaud, patron de LVHM, devient l'homme le plus riche de la planète

A 17h55, Bernard Arnaud, PDG de LVMH, est devenue la personnalité la plus riche au monde avec une fortune estimée à 185,1 milliards de dollars. Précision de taille, Forbes tient compte de la fortune personnelle de l'industriel français et de sa famille dans son calcul. De son côté, l'homme qui espère implanter un ordinateur Neuralink dans un cerveau humain dès 2023 se retrouve donc à la seconde place, avec un compte en banque estimé à 184,7 milliards de dollars. On retrouve ensuite sur la 3e marche du podium l'industriel indien Gautam Adani, fondateur du conglomérat Adani Group, qui possède des intérêts dans des secteurs variés allant des infrastructures portuaires à la logistique et l'énergie.

Comment expliquer ce revirement de situation ? En vérité, Bernard Arnaud profite surtout des ennuis financiers d'Elon Musk. En effet, l'action Tesla a nettement reculé ce mercredi à la Bourse de New-York. Mais cette baisse n'est qu'une conséquence logique des récentes déboires du milliardaire. Depuis le rachat de Twitter officialisé pour un montant de 44 milliards de dollars à la fin octobre 2022, la fortune du patron de SpaceX s'est sévèrement effritée. D'après un article publié par Bloomberg il y a quelques semaines, Elon Musk a perdu près de 100 milliards de dollars en 2022, en raison des problèmes d'approvisionnement qui ont touché Tesla et du cas Twitter.

Comme l'ont précisé nos confrères de l'agence de presse Reuters, le titre Tesla a perdu près de 47% depuis qu'Elon Musk a dévoilé ses intentions d'acquérir le réseau social. Les investisseurs craignent en effet qu'Elon Musk privilégie plutôt l'oiseau bleu au détriment de la marque automobile. Pour tenter de les rassurer, le milliardaire a déclaré dans la foulée qu'il cherchait activement quelqu'un pour diriger Twitter.

