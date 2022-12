Les Xiaomi 13 et 13 Pro seront finalement lancés le 11 décembre 2022, c’est officiel

Après plusieurs semaines d’attente depuis que Xiaomi a évoqué ses prochains smartphones haut de gamme pour la première fois, ceux-ci vont enfin bientôt faire leur apparition sur le marché dès la fin de cette semaine.

Le mois dernier, Xiaomi avait officiellement annoncé une conférence le 1er décembre 2022 pour le lancement des Xiaomi 13 et 13 Pro, ses tout nouveaux smartphones haut de gamme. Cependant, la veille, la Chine a appris le décès de son ancien président Jiang Zemin, ce qui a conduit le pays à décréter un deuil national.

Les événements de tous les fabricants de smartphones ont donc été repoussés d’au moins une semaine, et on s’attendait donc à voir arriver les Xiaomi 13 et 13 Pro au cours des prochains jours. Xiaomi n’a pas officiellement annoncé de nouvelle date pour la conférence, mais des images officielles publiées sur les boutiques en ligne du fabricant ont déjà vendu la mèche.

Les prochains smartphones haut de gamme de Xiaomi arrivent ce dimanche

Sur les nouvelles affiches des Xiaomi 13 et 13 Pro publiées sur le site officiel, on peut lire la date du 11 décembre 2022, soit dimanche prochain. Le fabricant n’a vraisemblablement pas changé l’heure de sa conférence, puisque celle-ci est toujours prévue à 12h, heure française. Au total, la conférence devrait durer plus de 2 heures, si ce n’est 3. Xiaomi a l’habitude de faire durer ses événements en longueur, car de nombreux produits seront présentés le même jour.

En plus des Xiaomi 13, on rappelle que l’événement sera également l’occasion pour Xiaomi de dévoiler MIUI 14, la nouvelle version de sa surcouche pour smartphones. Celle-ci promet d’être plus fluide que jamais, mais surtout de mettre fin aux publicités ainsi qu’aux applications préinstallées.

Le fabricant chinois va aussi présenter tout un tas de nouveaux produits. On retrouvera par exemple la nouvelle montre Xiaomi Watch S2, des écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4, mais également le tout premier PC compact du fabricant. Ce dernier aura la lourde tâche de concurrencer le Mac mini d’Apple, voire même le Mac Studio. Il reste à voir si ce dernier se montrera assez puissant pour faire de l’ombre à Apple. Xiaomi devrait également présenter d’autres produits pour son écosystème.