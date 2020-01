Les meilleurs jeux de tir gratuits sur Android (FPS et TPS)

Envie de jouer à jeu de tir, qu’il soit FPS ou TPS, sur votre mobile Android ? Alors vous êtes au bon endroit. Nous vous présentons une sélection de titres qui nous ont tapé dans l’œil et qui proposent une expérience vidéoludique intéressante sur smartphone ou tablette. Battle Royale, cartoon, réaliste et immersif… il y en a pour tous les goûts ! Et cerise sur le gâteau, tous ces jeux sont jouables gratuitement.



Le Google Play Store d’Android regorge de jeux gratuits de très bonne facture. Amateurs de jeux de tirs à la première ou troisième personne, nous avons sélectionné les FPS et TPS qui nous semblent les plus intéressants en ce moment sur la plateforme, que ce soit sur smartphone ou tablette.

Gardez en tête que le téléchargement et l’installation de ces jeux sont totalement gratuits, mais qu’éditeurs et développeurs doivent bien vivre de leur travail. Dans la plupart des titres présentés, il y a donc des microtransactions. Dans de nombreux cas, elles ne servent qu’à des fins esthétiques, pour obtenir des skins par exemple. Mais dans d’autres, payer donne un avantage pour la progression.

Retrouvez donc ci-dessous nos propositions.

Fortnite Mobile

L’évidence. Depuis l’été 2018, Fortnite écrase tout sur son passage avec un nombre de joueurs incroyable, des audiences à long terme record sur Twitch, et des revenus délirants pour Epic Games. Ce dernier a senti le bon coup en portant rapidement le titre sur mobile, d’abord sur iOS puis sur Android.

Pour ceux qui auraient raté le phénomène, Fortnite est un TPS et son mode de jeu le plus connu est le Battle Royale. Vous atterrissez sur une carte sans armes avec 99 autres joueurs. Vous devez alors récupérer de l’équipement et des objets afin de survivre et éliminer vos adversaires, l’objectif étant de rester le dernier en vie. Pour éviter que tout le monde ne se cache et donner du rythme aux parties, la zone de jeu se rétrécit régulièrement, forçant les joueurs à se rapprocher les uns des autres et à rester en mouvement.

L’une des principales particularités de Fortnite est sa direction artistique, avec des graphismes très cartoon et colorés. Le jeu convient ainsi mieux aux enfants qu’un PUBG par exemple, et est moins gourmand en ressources, permettant de jouer sur une machine qui ne soit pas une foudre de guerre. Autre point à souligner, la construction : Fortnite est aussi connu pour la collecte de ressources (bois, pierre, acier) permettant de fabriquer des structures pour se protéger, des ponts pour traverser un fleuve ou une plateforme pour accéder à un endroit en hauteur. C’est une dimension importante du gameplay qu’il faut maîtriser pour faire partie des meilleurs.

Attention, Fortnite n’est pas disponible sur le Play Store. Avec les centaines de millions d’euros générés par le jeu, Epic Games ne veut pas que Google prenne ses 30% de commissions sur les microtransactions (purement esthétiques, pas de pay-to-win ici). Sur votre smartphone ou tablette, cliquez sur lien ci-dessous et suivez les instructions pour télécharger et installer Fortnite.

Call of Duty Mobile

Sorti fin 2019, Call of Duty Mobile n’a pas mis longtemps à se faire une place sur le marché très convoité des shooters sur mobile. Le FPS culte a été excellemment bien porté pour les smartphones et tablettes. Les commandes sans clavier et souris ou manette sont bien pensées et l’utilisation de l’écran tactile est agréable. Clairement, les développeurs ne se sont pas contentés d’exploiter la licence Call of Duty en reprenant des IP déjà existantes et on a affaire à un des meilleurs jeux de tir mobile, tout simplement.

Vous commencez par jouer en équipe contre l’ordinateur pour vous chauffer, obtenir des armes et équipements, que vous pouvez améliorer. Une fois que vous vous sentez prêt, les choses sérieuses commencent avec le PVP. On retrouve le fameux mode Battle Royale à 100 joueurs, mais aussi un mode 5 contre 5 nerveux et tactique sur une petite carte, un mode zombies et un mode sniper.

Bref, le contenu est présent, et de qualité. Mention également aux graphismes et aux effets sonores, très réussis. Et pas de panique, pas besoin du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm pour faire tourner le jeu dans de bonnes conditions, des appareils milieu de gamme s’en sortent très bien aussi. Et pour terminer les bonnes nouvelles, le jeu est généreux en récompenses, pas besoin de passer à la caisse pour avancer.

PUBG Mobile

Impossible de ne pas intégrer PUBG Mobile à notre sélection. Le titre est la tête d’affiche du genre Battle Royale avec Fortnite tous supports confondus. On retrouve donc le même principe que sur le titre d’Epic Games : 100 joueurs sur une carte, des armes dispersées un peu partout, et vous devez être le dernier à tenir debout. Là encore, la zone de jeu rétrécit au fur et à mesure que la partie avance afin de forcer les joueurs à sortir de leur confort et d’accélérer la fin des games.

Côté graphismes, PUBG Mobile mise sur le réalisme. On est loin de l’ambiance cartoonesque de Fortnite. Cela permet de renforcer l’immersion et de vraiment se sentir dans la peau d’un survivant dans un environnement qui semble réel. Le gameplay est aussi très différent : PUBG Mobile est plus terre à terre, moins extravagant que son rival, et se rapproche de la simulation.

Il reste en tout cas une référence du genre. Si vous hésitez, n’hésitez pas à consulter notre comparatif Fortnite vs PUBG pour vous aider à choisir celui qui vous correspond le mieux. Gratuit, vous pouvez progresser tranquillement sans jamais rien payer, les microtransactions n’étant que d’ordre cosmétique.

World of Tanks Blitz

Iconique sur PC, World of Tanks est aussi disponible sur mobile. Et oui, tous les jeux de tirs ne nous font pas forcément incarner un personnage tenant un fusil. Le titre a du coup le mérite de nous faire profiter d’un autre genre de gameplay que les autres shooters.

Vous pouvez obtenir de nouveaux chars (plus de 350 modèles) et les améliorer pour augmenter vos performances et ainsi entrer sereinement en combat lors de parties à 7 contre 7. 23 champs de bataille et plusieurs modes de jeu sont disponibles pour faire varier les plaisirs.

Attention, contrairement à d’autres titres présentés dans cette sélection, World of Tanks a la fâcheuse tendance d’avantager les joueurs qui payent. Vous voilà prévenus.

Dead Trigger 2

Dead Trigger 2 est un autre jeu bien connu des amateurs de FPS mobile. Le principal intérêt de celui-ci, sa marque de différenciation avec la concurrence, est sa longue campagne solo et ses nombreuses quêtes, là où de nombreux titres ne proposent que PVP.

Le pitch est par contre vu et revu : l’humanité a été touchée par un virus transformant toute la population en morts-vivants. Vous faites partie des survivants et au gré de vos pérégrinations, vous êtes amenés à vider les chargeurs de vos armes sur des hordes de zombies agressifs.

Quelques éléments de stratégie sont néanmoins à prendre en compte pour vaincre les ennemis les plus coriaces, ne vous lancez pas sans réfléchir et pensez à utiliser l’environnement à votre avantage. Il vous faudra aussi apprendre à maîtriser le volume imposant d’armes et de cartes pour vous en sortir.

Zombie Gunship Survival

On reste dans le thème des zombies avec ce jeu qui use une formule éprouvée : une vague de rôdeurs arrive, vous devez l’éliminer avant qu’elle ne vous atteigne. Pour cela, il faut vous montrer précis avec vos armes à feu, ou rusé en plaçant habilement des explosifs dans une zone où ils pourront faire de lourds dégâts. Plus vous abattez d’ennemis, plus vous recevez des récompenses qui vous permettent d’améliorer vos armes et vos défenses.

Plusieurs classes sont disponibles, ce qui nous offre des stratégies variées pour venir à bout des morts-vivants. Différents niveaux de difficulté sont proposés, vous pouvez donc vous lancer autant pour « chill » que pour « try hard ». Possibilité de monter sans payer, mais sortir la carte bancaire aide à se faciliter la vie.

Brawl Stars

Brawl Stars n’a rien à voir avec ce qu’on s’imagine être un jeu de tir, mais peut pourtant être placé dans cette catégorie. Il s’agit d’un jeu multijoueurs qui a la particularité de proposer des parties extrêmement rapides. En moins de cinq minutes, c’est terminé ! Idéal pour qui veut enchaîner rapidement les games ou pour ceux qui souhaitent seulement jouer un ou deux combats dans les transports ou pendant une pause.

On retrouve plusieurs modes de jeu en 3 contre 3, assez variés pour ne pas se lasser rapidement. Brawl Stars a aussi intégré un mode Battle Royale pour suivre la tendance, dans lequel on peut entrer en solo ou en duo. L’objectif étant bien sûr d’éliminer tous les autres joueurs.

Extrêmement agréable par son gameplay, le jeu de Supercell ( à l’origine de Clash of Clans, Clash Royale et Boom Beach) régale aussi par ses mises à jour de contenu régulières ainsi que par l’activité de la communauté. Très recommandable.

Dead Effect 2

Dead Effect 2 reprend la recette du premier du nom pour nous livrer une formidable aventure solo. Il s’agit d’un FPS dit « couloir » à l’ancienne avec quelques légers éléments de RPG. Le titre nous rappelle notamment Dead Space avec son ambiance sombre et des créatures qui peuvent venir nous sauter à la figure à tout moment.

La qualité des graphismes et de l’ambiance sonore est à souligner. Trois personnages sont disponibles, chacun offrant un gameplay différent. Si vous préférez les expériences solo, Dead Effect 2 est votre shooter sur mobile.

Petit bémol, le titre n’est actuellement pas disponible en Française. Si vous n’avez pas les bases en anglais, vous pouvez ainsi avoir du mal à comprendre ce que vous devez faire et boucler les missions.

Brothers in Arms 3

Ce jeu a le mérite de proposer à la fois du solo et du multi. Pour ce premier mode, le joueur est invité à composer avec des coéquipiers gérés par l’IA. Cela ajoute une dimension intéressante au gameplay car il est indispensable de collaborer avec vos collègues pour vous en sortir.

Pour le multi, on retrouve quatre cartes et deux modes de jeu : Mêlée générale et Match à mort par équipe. Plusieurs classes d’armes sont disponibles, à améliorer au fil de la progression.

Les graphismes sont vraiment prenants et l’ambiance seconde guerre mondiale est bien restituée. Le plus gros bémol est sans doute le manque de récompenses intéressantes à la fin des missions ou des parties. Il devient ainsi difficile de se procurer des armes plus puissantes en free-to-play.

Rules of Survival

Et encore un Battle Royale, un genre qui a le vent en poupe en ce moment. Mais Rules of Survival a une proposition forte par rapport à ses concurrents en proposant une échelle supérieure : les joueurs s’affrontent en effet à 300 sur une carte de 8×8 kilomètres.

Autrement, on retrouve les standards du BR : une zone de sûreté qui rétrécit au fil des minutes, la quête des armes les plus puissantes, la possibilité de conduire des véhicules pour gagner du terrain plus rapidement… Jouable en solo ou en équipe.

Blitz Brigade

Ambiance cartoon avec Blitz Brigade, qui alterne les phases de FPS quand on est à pied avec nos armes et de TPS lorsque l’on est aux commandes d’un véhicule. Dans la campagne solo comme en multi en PVP, des dizaines d’armes, véhicules terrestres et aériens ainsi que des mechas sont disponibles pour varier les plaisirs. Sept classes sont proposées : le bourrin, le soigneur, le sniper, le polyvalent… autant de façons d’appréhender le titre.

Les batailles multijoueurs peuvent accueillir jusqu’à 12 participants. Vous pouvez créer votre propre équipe et communiquer via un chat vocal pour mettre en place votre stratégie, une fonctionnalité rare sur mobile.

Par contre, soyez prévenus, à partir d’un certain niveau d’avancée, vous risquez d’avoir du mal à vous défaire des joueurs qui ont mis de l’argent dans le jeu.

Garena Free Fire : Winterlands

On continue avec les jeux de tir à la sauce Battle Royale avec Garena Free Fire : Winterlands, qui mise quant à lui sur des parties plus courtes et plus rythmées. 50 joueurs s’affrontent sur une carte sur laquelle ils sont parachutés (ça vous rappelle quelque chose ?), la zone se réduit rapidement pour que tout le monde se rejoigne au même endroit et puisse se castagner, ce qui nous fait des games d’environ 10 minutes.

Pléthore d’armes et véhicules vous aident à rester le dernier survivant. Jouable en équipe jusqu’à quatre joueurs, avec chat vocal inclus pour faciliter la communication entre équipiers. Un jeu qui ne réinvente rien, mais facile à prendre en main. Par contre, il récompense un peu trop les joueurs qui passent à la caisse, pouvant créer de la frustration chez les F2P.

Gods of Boom

Gods of Boom – Online PvP Action, de son nom complet, est un FPS multijoueur en équipe. Vous affrontez d’autres teams sur différentes cartes et des modes variés. Le gameplay est basique, mais bien pensé pour une prise en main rapide, pas besoin de jouer des heures pour comprendre les fondements du titre.

Le jeu joue aussi la carte de la personnalisation : vous pouvez customiser votre personnage à votre guise, aussi bien au niveau esthétique qu’en termes de compétences et d’équipement.

Les mises à jour sont régulières, avec de nombreux événements spéciaux pour casser la routine. L’éditeur tente aussi de créer une scène compétitive e-sport. Une ambition adoptée par de plus en plus de jeux mobiles.

Modern Combat 5

Avec son sous-titre « eSports FPS », le titre de Gameloft annonce la couleur : il est orienté compétitif. On retrouve ainsi un mode spectateur pour suivre des parties et notamment les compétitions en ligne. Le classement prend toute son importance et vous serez systématiquement poussés à améliorer vos performances pour monter. Pas vraiment un jeu pour les adeptes du casual gaming donc, mieux vaut être assidu sur Modern Combat .

Vous pouvez tout de même vous faire les dents sur l’aventure solo si vous n’êtes pas du genre compétitif. Cela permet de profiter des graphismes et du gameplay sans avoir besoin de try hard. Neuf classes bien spécialisées sont proposées, et un système de progression avec déblocage d’armes plus puissantes a été intégré.