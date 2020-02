Les meilleurs jeux de course gratuits sur Android

Amateurs de jeux de course et possesseurs d’un smartphone ou d’une tablette Android, vous voici gâtés. Vous avez droit à une pléthore de titres gratuits sur mobile, dont les meilleurs offrent une qualité impressionnante pour une telle plateforme. Voici une sélection de ceux que vous ne devez pas manquer.

Le Google Play Store regorge de jeux automobiles ou de course en général. Du coup, difficile de faire un choix parmi cette immensité de titres présents sur le magasin d’application d’Android. Et comme vous n’avez pas forcément le temps d’installer et essayer des dizaines de jeux pour trouver celui ou ceux qui vous conviennent le mieux, nous avons décidé de vous proposer une sélection de ceux qui nous ont tapé dans l’œil.

Pour une question d’accessibilité, nous avons pris le parti de nous concentrer sur les jeux disponibles gratuitement, et de vous renvoyer directement vers le Play Store et non vers le téléchargement d’un fichier APK sur un site tiers.

Asphalt 9 : Legends

Asphalt est certainement la licence référence en matière de jeu de course sur Android. Au fil des années, Gameloft a su améliorer sa recette pour rester au top et ce neuvième opus ne déroge pas à la règle. Les graphismes sont très beaux, mais ne requièrent pas une machine de guerre pour jouer dans de bonnes conditions, et le gameplay est agréable avec des commandes intuitives.

Avec ses dizaines de véhicules, une grosse dimension personnalisation et la présence de 60 saisons et 800 courses dans de mode carrière (solo), le jeu est très complet et ne souffre d’aucun manque majeur. Il est bien entendu possible de se mesurer à des adversaires en multijoueur. Mais dans ce second cas attention, il vous faudra beaucoup de temps pour arriver au niveau des meilleurs si vous ne comptez pas passer à la caisse pour accélérer votre progression.

A noter que les anciens Asphalt restent de très bons titres que vous avez également la possibilité d’essayer.

Télécharger Asphalt 9 : Legends

Real Racing 3

Electronic Arts est parvenu à tirer son épingle du jeu dans le secteur des jeux mobiles de voiture avec Real Racing, qui a l’avantage de détenir une licence pour les droits de la Formule 1, avec donc les véhicules et les circuits officiels. Avec plus de 250 bolides, 40 circuits et 19 sites du monde réel, il y a de quoi faire en matière de contenu. Le jeu est jouable aussi bien en solo qu’en multijoueur.

La vue cockpit renforce le sentiment d’immersion, il ne manque plus que le volant en main pour véritablement s’y croire. Les sensations de conduite sont vraiment bonnes, mais attention : ce titre est certainement un peu plus exigeant que bon nombre de ses concurrents orientés arcade.

Télécharger Real Racing 3

Need for Speed : No Limits

La saga NFS débarque sur mobile, et c’est le studio chargé du développement de Real Racing 3 qui est aux manettes. Difficile de faire mieux en gage de qualité. Les sensations de course et la maniabilité sont évidemment au rendez-vous, même en vue à la troisième personne, avec la caméra qui vient se situer derrière le véhicule et non à l’intérieur de l’habitacle.

Bien sûr, le gameplay comme les options de personnalisation en font un jeu bien moins simulation qu’un Real Racing 3, mais c’est aussi ce que recherchent bon nombre de joueurs : pouvoir lancer une course sans prise de tête ni réglages à faire. Et pour cela, ce premier Need for Speed conçu en exclusivité pour smartphone et tablette est parfait. Et la qualité des graphismes ajoute encore du cachet au titre. Après un Need for Speed Heat très décevant, et si le futur de la licence se trouvait plus sur mobile que sur les autres supports désormais ?

Télécharger Need for Speed : No Limits

Mario Kart Tour

Nintendo est arrivé tardivement sur le marché des jeux mobiles, mais force est de constater que cela ne lui porte pas préjudice. L’éditeur gagne des sommes astronomiques avec ses titres sur smartphone et tablette, et Mario Kart Tour y contribue.

Le principe du jeu reste identique aux versions consoles : huit joueurs par course, la possibilité de prendre des raccourcis, et surtout des objets à ramasser permettant de prendre un avantage certain si bien utilisés : une banane pour pour freiner la progression d’un adversaire derrière soi, une carapace rouge à lancer sur un concurrent devant, un champignon pour booster la vitesse…

Chaque personnage a aussi ses particularités, ce qui permet de varier un petit peu le gameplay et optimiser ses courses : Mario peut être le meilleur sur un circuit, mais Yoshi plus apte à remporter un autre. Le choix des karts et des voiles revêt aussi une importance loin d’être négligeable dans l’objectif d’accumuler les points.

Amusant, on peut par contre reprocher au jeu qu’il faille payer un passe de saison pour bénéficier des meilleures récompenses et accéder au mode multijoueur. Mais pour jouer en solo sans forcément vouloir réussir les meilleurs scores, il reste possible de prendre du bon temps.

Télécharger Mario Kart Tour

Drag Racing

Clairement pas un jeu qui peut s’appuyer sur son nom comme bon nombre de titres présents dans cette sélection, Drag Racing n’en est pas moins un très bon titre pour qui aime les courses. Il se distingue par un gameplay différent de ce dont on a l’habitude puisque celui-ci a été pensé exclusivement pour un type de course : le drag, cette discipline qui consiste à conduire le plus rapidement possible sur une ligne droite.

Un système de voyants vous aide à passer les vitesses au bon moment. Si vous tardez trop, vous ne serez pas assez rapide, si vous anticipez trop, votre moteur va patiner : il faut trouver l’équilibre, tout est question de timing. Avec un peu d’expérience, vous pourrez ensuite ignorer les aides visuelles pour établir votre propre stratégie étape indispensable pour progresser.

Au début du jeu, les courses contre l’IA servent à s’entraîner et à se constituer un pécule permettant d’acheter des voitures et des améliorations. Vous pouvez ensuite tester vos talents de pilote en multijoueur en ligne et pourquoi pas intégrer la Ligue Pro pour faire partie de l’élite.

Télécharger Drag Racing

GT Racing 2 : The Real Car Exp

Gameloft n’a pas qu’Asphalt à son catalogue de jeux de sport mécanique sur mobile. On y retrouve aussi un certain GT Racing 2 : The Real Car Exp, qui commence à prendre un peu d’âge et qui par conséquent est moins suivi qu’à l’époque, mais qui continue d’être mis à jour.

71 voitures, 13 circuits, une petite dizaine de modes de jeu (solo et multijoueur), il y a de quoi faire si vous comptez jouer en « casu ». L’une des fonctionnalités les plus appréciables est le choix de la vue : quatre angles sont disponibles, dont la vue cockpit pour une immersion complète (mais qui n’est pas la plus simple à gérer).

Pour les débutants, vous pouvez jouer facilement avec l’assistance virage et freinage. Pour les plus expérimentés, il existe de nombreuses options de personnalisation et optimisation à prendre en compte pour s’améliorer sans cesse et prendre l’avantage sur l’adversité. On est d’ailleurs sur un jeu orienté simulation plutôt qu’arcade.

Télécharger GT Racing 2: The Real Car Exp

CarX Drift Racing 2

On avait aimé le premier opus, voici le second épisode ! Comme son nom l’indique, le titre se concentre sur le drift, ces dérapages contrôlés qui font crisser les pneus, mais permettent de prendre des virages serrés sans trop perdre de vitesse. On souligne notamment le mode Tandem, qui consiste à faire une course en deux temps : une première fois en essayant de faire de son mieux, puis une seconde en suivant son propre fantôme, ce qui permet d’apprendre de ses erreurs et de mieux appréhender les circuits.

La personnalisation des véhicules est bien entendu de la partie, tant du côté esthétique que de celui des performances. Le mode solo permet de s’entraîner et récupérer des récompenses pour tuner sa voiture. Ensuite, vous pouvez passer au online pour affronter d’autres joueurs.

Télécharger CarX Drift Racing 2

Hill Climb Racing 2

On change d’ambiance avec Hill Climb Racing 2, qui mise sur des graphismes cartoon très agréables à l’œil plutôt que de nous décoller la rétine avec des scènes époustouflantes. L’angle de vue en 2D détonne aussi avec les propositions de la concurrence.

Le jeu a le mérite de proposer une expérience très différente des autres titres présentés dans cette sélection. Ici, on ne cherche pas du réalisme ou de l’immersion, mais juste du fun. On retrouve par contre de nombreux éléments communs aux jeux de course : modes solo et multijoueur, compétitions en ligne, customisation du véhicule pour le design, choix d’améliorations…

Télécharger Hill Climb Racing 2

Nitro Nation Drag & Drift

On a des jeux de drag, on a des jeux de drift, et on maintenant un jeu qui fait les deux en même temps ! Nitro Nation Drag & Drift propose de piloter plus de 150 voitures officielles des plus grandes marques du monde que vous pouvez améliorer à votre guise. Dans ce jeu, une petite Golf GTI surboostée peut mettre la pâtée à une grosse Jaguar, et c’est vraiment jouissif.

Côté graphismes, on a vu mieux, mais le rendu reste très correct. Et cela peut permettre à des joueurs équipés d’appareils pas forcément très puissants de faire tourner le jeu. Avec seulement du drag et du drift à disposition, et pas une multitude de circuits disponibles, le jeu est avant tout intéressant pour les joueurs occasionnels qui ne souhaitent que lancer une partie de temps en temps. La période d’apprentissage est d’ailleurs assez courte, vous ne serez pas perdu.

Télécharger Nitro Nation Drag & Drift

Beach Buggy Racing 2

On retourne sur du cartoon avec Beach Buggy Racing 2, un jeu de course de karts qui parvient à se distinguer par un gameplay fun et son système de power-up, des aptitudes exceptionnelles qui viennent pourrir la vie de vos adversaires. Un peu à la Mario Kart, mais avec des pouvoirs encore plus impressionnants. Vous avez de plus le choix de ces power-up, que vous pouvez upgrader, ajoutant une dimension de stratégie et de préparation.

Plusieurs pilotes et plus de 40 karts sont disponibles pour varier les plaisirs, le tout étant personnalisable. La diversité des modes de jeu permet de ne pas se lasser trop rapidement. Recommandable si vous ne cherchez pas une simulation, mais un petit jeu mobile vraiment bien pensé.

Télécharger Beach Buggy Racing 2

M.U.D. Rally Racing

Ce n’est pas le genre de plus représenté quand on parle de jeux de course, et ce sur toutes les plateformes. Mais il existe bien des titres intéressants consacrés au rallye, et M.U.D. Rally Racing en est la preuve. Vous vous retrouvez sur les routes boueuses inspirées d’environnements réels, passant ainsi de la sécheresse du Mexique aux chemins enneigés des Alpes.

L’intérêt du rallye est bien sûr la relation existante entre le pilote et le copilote. Une dimension qui n’a pas été oubliée par le jeu, là ou d’autres titres font l’impasse sur l’importance de la communication entre les deux individus présents à l’intérieur de l’habitacle.

Côté gameplay, hors de question de foncer comme un bourrin, vous allez devoir mesurer votre vitesse pour ne pas vous planter dans les virages. M.U.D. Rally Racing est vraiment conseillé pour les amateurs du sport de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, les autres préféreront sans doute se tourner vers d’autres alternatives décrites dans ce comparatif.

Télécharger M.U.D. Rally Racing

Et voilà pour nous ! Nous avons essayé de mixer un petit peu les genres pour répondre à tous les goûts. Bien sûr, cette sélection n’est absolument pas exhaustive, et nous vous invitons à partager dans les commentaires vos suggestions de jeux de course qui vous plaisent sur Android. Et si vous êtes plutôt branché shooter, jetez donc un œil sur notre dossier consacré aux meilleurs jeux de tirs (FPS et TPS) mobiles disponibles gratuitement sur Android.