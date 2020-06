Les jeux de stratégie sont l’un des genres de jeu où la tête est plus importante que les mains. Que vous dirigiez un empire vers la domination mondiale ou un groupe de survivants face à une invasion de morts vivants, que vous deviez vous imposer dans un passé lointain ou un futur distant, vous devez faire marcher votre matière grise pour vaincre vos ennemis. Voici donc notre sélection des meilleurs jeux de stratégie sur Android pour prouver que c’est vous, le meilleur tacticien.

Ah ! Les jeux de stratégie ! Toute notre enfance, depuis les premiers Age of Empire, Sim City, Civilization, Command and Conquer ou encore Warcraft. Cette réflexion, ce temps passé à penser aux évènements futurs, à anticiper, à construire, créer. Quel plaisir de pouvoir jouer à ce type de jeu encore aujourd’hui. Et surtout quel bonheur de les voir fleurir sur nos appareils mobiles.

Car s’il est bien un type de jeu pour lequel le tactile s’avère être bien plus intuitif que le clavier et la souris, c’est bien celui des jeux de stratégie. Certes, tous les nostalgiques de la belle époque comme moi n’en démordront pas, le clavier et la souris, c’est ça aussi qui fait la beauté de la pratique.

Néanmoins, il faut avancer avec son temps, et il faut avouer que certains jeux nous procurent un plaisir particulier avec une expérience tactile optimisée. Alors si vous aussi vous êtes fans des jeux de stratégie, si vous aussi vous aimez utiliser votre matière grise, ce dossier est pour vous puisque nous vous proposons une sélection des 10 meilleurs jeux de stratégie sur Android.

State of Survival

Développé par KingsGroup (Z Days, Dino War), State of Survival est un jeu de stratégie freemium (avec achats intégrés) se déroulant après une épidémie de zombie. Ce titre est intéressant, car il combine plusieurs gameplays. D’un côté, vous devez reconstruire votre ville avec des immeubles, des commerces, des bâtiments de formation et surtout des murs de défense contre les zombies. Nous sommes donc face à un RTS typique. De l’autre, vous avez des missions qui se déroulent de la même façon qu’un jeu de type Tower Defense. Vous placez vos personnages sur des emplacements et vous devez empêcher les zombies d’approcher de trop près. Enfin, vous avez des héros qui montent en puissance et autour desquels vous devez ajuster votre stratégie. Très prenant et varié.

Pixel Starships

Pour les amateurs de stratégie, mais aussi les amoureux du Pixel Art, voici Pixel Starships. Derrière son design rétro se cache un jeu moderne, avec une partie solo étoffée et une partie multijoueur pour ceux qui aiment affronter des humains (même si parfois. Pixel Starships vous place aux commandes d’un vaisseau spatial. Vous avez plusieurs missions : gérer votre vaisseau (pour en obtenir un plus gros), explorer de nouveaux mondes, récolter des ressources et développer vos alliances avec les espèces extraterrestres. C’est un jeu freemium, avec achats intégrés optionnels.

Clash of Clans

Je pense qu’il est inutile de le présenter, Clash of Clans est sans doute le plus connu des jeux de stratégie sur appareils mobiles. Le principe est simple : il faut construire sa forteresse pour se défendre des assauts des autres joueurs, et attaquer vos adversaires avant qu’ils ne parviennent à se protéger suffisamment. Le jeu est gratuit, et beaucoup d’achats in-app sont disponibles pour évoluer plus rapidement.

Boom Beach

Boom Beach est un jeu de stratégie vraiment fun. Vous chargez des bateaux de troupes pour aller libérer les plages de vos ennemis, qui ne sont autres que les garde côtes ! C’est drôle, fluide, extrêmement bien fait et c’est gratuit. Des achats in-app sont disponibles là encore.

Forge of Empires

Forge of Empires est développé par l’éditeur allemand InnoGames. Ce studio est spécialisé dans les jeux de stratégie pour smartphones et tablettes. Dans son catalogue, vous retrouvez Elvenar, Tribal Wars, Grepolis ou encore le tout récent Warlords of Aternum. Autant de jeux qui s’inspirent de grands titres du genre tels que Warcraft ou Age of Empire.

Forge of Empires s’inspire davantage de Civilization. Comme ce dernier, vous devez ériger votre ville qui deviendra une citée, puis un état. Depuis la préhistoire jusqu’au futur lointain, Forge of Empires vous propose de faire évoluer votre empire à travers les époques, redécouvrant les bienfaits de la culture, du commerce et… de la guerre.

Jeu freemium proposant quelques options payantes pour vous développer plus vite, Forge of Empires comprend aussi une dimension multijoueur afin d’échanger avec eux… ou les conquérir. Si vous pensez être de taille. Attention une connexion Internet active est obligatoire pour jouer.

Fire Emblem Heroes

Voici certainement le jeu de Nintendo qui a connu le plus de succès sur smartphone. Fire Emblem Heroes n’est pas un RPG classique, mais un RPG Tactique, comme Final Fantasy Tactics ou Langrisser. Ce qui veut dire qu’il nécessite beaucoup de stratégie et de réflexion. Les affrontements se déroulent sur une carte quadrillée où vous déplacez vos unités les unes après les autres, le but étant de s’approcher des ennemis et de les attaquer.

Chaque unité, que vous devez invoquer (avec des achats intégrés pour vous aider à acquérir les héros les plus puissants), dispose d’une classe lui offrant un panel de techniques spécifiques. L’idée est de profiter des forces de vos unités contre les faiblesses de vos adversaires. Le scénario principal est très long, avec quatre livres déjà en ligne. Et de nombreux événements sont proposés pour diversifier un gameplay très riche.

Plants vs Zombies 2

Encore un jeu extrêmement connu. Basé sur le principe du « tower-defense » il faudra faire en sorte de disposer des plantes pour défendre votre maison des attaques de zombies. Evidemment il faut faire des choix stratégiques et les développeurs ont dans cette version ajouté des éléments de difficulté supplémentaires. C’est gratuit avec des achats in-app.

Anomaly 2

Anomaly 2 est un jeu de stratégie d’attaque et de défense dans un environnement futuriste. Les graphismes sont époustouflants et le gameplay vraiment intuitif. S’il figure si loin dans le classement c’est parce que son prix est assez élevé : 4,49€.

Out There

Out There est un jeu de survie dans lequel vous devez voyager à travers les galaxies pour trouver les ressources nécessaires. Vous serez amenés à combattre des aliens pour rester vivant. Trois fins différentes sont possibles. Vraiment intéressant. Et les graphismes à la sauce Comics sont du meilleur effet. Le jeu est payant : 3,59€.

Star Command

Encore un jeu dans l’espace et vraiment très sympathique. Vous devez construire votre vaisseau spatial et gérer votre équipage. Vous devrez empêcher les aliens de vous attaquer ou les contrer tout en explorant les galaxies. Les graphismes old school sont vraiment cool. Seul reproche : les mises à jour n’interviennent que tous les six mois. Son prix : 2,39€.

Evidemment, il ne s’agit que d’une sélection de jeux, et comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, certains d’entre vous préférez peut-être d’autres jeux de stratégie. Pour compléter cet article, découvrez également notre sélection des meilleurs jeux gratuites sur Android. N’hésitez pas à nous en parler dans les commentaires.