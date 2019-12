Football Android : top 10 des meilleurs jeux de foot pour smartphone

Les jeux de football pour Android sont nombreux sur le Play Store. Certains sont excellents, proposant à la fois des graphismes réalistes et techniquement impressionnants et un gameplay procurant des sensations proches du sport dont ils s’inspirent. D’autres sont beaucoup moins intéressants même s’ils peuvent paraître attrayants de prime abord. Une chose est certaine : qu’il s’agisse de portages de franchises célèbres ou de titres inédits, tous ne se valent pas. Découvrez le top 10 des meilleurs jeux de football pour Android.

Les jeux de football sont un genre à part entière. Le football est un sport si populaire que de nombreuses personnes sont prêtes à acheter une console de jeux uniquement pour jouer au dernier FIFA ou au dernier PES. D’année en année, les jeux de foot se raffinent pour proposer des simulations toujours plus complètes et réalistes. Les smartphones ne sont pas en reste, et l’on trouve sur le Play Store Android d’excellents jeux de football. Voici notre sélection des 10 meilleurs.

Football Manager Mobile 2020

D’année en année, Football Manager confirme son statut de meilleure simulation d’entraineur de club de football au monde. Découvrez la future pépite dans votre école d’entrainement. Recrutez des stars internationales ou des étoiles montantes dans 60 ligues et 21 pays. Développez de nouvelles techniques de jeu en profitant des atouts de vos joueurs.

Même si les changements apportés à la mouture de 2020 (refonte du système de promotion des jeunes joueurs, création des équipes réserve, refonte du système des médias, nouvelle interface) ne sont pas révolutionnaires, ils apportent à la licence un petit vent de fraicheur que les fans apprécieront à leur juste valeur. Son prix, lui, ne change pas : 10 euros.

FIFA Mobile

FIFA d’Electronic Arts est l’une des deux références de la simulation de football sur console et PC. Sur smartphone, la série continue d’être animée par deux séries : FIFA Mobile et FIFA Ultimate Team. Le premier est une déclinaison du jeu de foot très classique, mais très efficace. Les joueurs développent leur équipe, entrainent leurs joueurs et participent à des matchs. Les contrôles tactiles ont été affinés avec les années et offrent une prise en main qualitative.

De nombreux joueurs, de nombreuses ligues et de nombreux événements sont proposés tout au long de chaque saison. Et il est également possible de défier l’équipe d’un ami. FIFA Mobile est un jeu freemium avec des options payantes pour acheter des tirages de joueurs dont les plus importants sont aussi les plus rares.

Score! Hero

Dans Score! Hero, le joueur ne contrôle pas une équipe complète, mais incarne un jeune footballeur professionnel en quête de gloire. Pour parvenir à devenir l’une des plus grandes stars mondiales, le personnage devra terminer plus de 200 niveaux, proposant chacun un défi à relever. On retrouve également un mode multijoueur en ligne et un système de classement mondial. Les graphismes sont impressionnants, et le jeu jouit d’une note de 4,7/5 sur le Play Store.

eFootball PES 2020

eFootball PES 2020 à FIFA Mobile ce que Pro Evolution Soccer est à FIFA : son meilleur concurrent. Il offre une expérience relativement similaire avec quelques petites modifications pour faire la distinction entre les deux. Dans eFootball PES 2020, vous retrouvez naturellement la gestion d’équipe, l’entrainement et les tactiques de jeu. Vous jouez les matchs en direct avec des contrôles tactiles.

Les graphismes sont léchés, peut-être même un peu plus que chez le concurrent américain. Des centaines de joueurs sont disponibles, répartis selon leur position sur le terrain, leur force et leur rareté. Chaque match vous rapporte des points (soit en argent, soit en pièce myclub) qui vous permettent de chercher de nouveaux talents ou de signer des stars mondiales. Bien sûr vous ne choisissez pas : c’est un tirage au sort.

Top Eleven 2020

Top Eleven 2020 est la dernière version de la série de simulation de club de football du studio Nordeus. Le but est toujours le même. D’abord, créer une équipe de toute pièce avec de jeunes recrues. Les faire évoluer et les entrainer. Créer et gérer les stratégies sur le terrain en modifiant le positionnement et les appels de balle. Participer à des matchs et des tournois. Faire grossir le club, le stade et la base de supporters. Casser la tirelire en recrutant une superstar mondiale. Et finir par gagner la ligue des champions.

Si la base du jeu est solo, Top Eleven 2020 fait la part belle au multijoueur, avec de nombreux tournois entre entraineurs et des modes coopératifs à plusieurs équipes. Il s’agit d’une simulation très complète, qui se bonifie avec le temps. Son modèle économique est freemium, comme de très nombreux jeux sur mobile, avec des options payantes qui servent, notamment (mais pas uniquement) à enchainer les matchs plus rapidement.

Dream League Soccer

Dans Dream League Soccer, le joueur fait office de manager de son équipe Dream FC, mais contrôle également les joueurs en temps réel pendant les matchs. Le gameplay est similaire au mode carrière de FIFA, mais sans les contrats de joueurs et les transferts de clubs. Les prix des joueurs sont basés sur le niveau de chacun. Il est possible de récolter de l’argent en gagnant des matchs, en accomplissant des succès, ou en regardant des publicités.

Score! World Goals

Score! World Goals propose un concept atypique et des graphismes impressionnants. Le but du jeu est de reproduire les plus beaux buts de l’histoire du football. Le joueur devra par exemple imiter les passes légendaires de Di Maria à Ronaldo, ou le travail d’équipe de Messi et Xavi en milieu de terrain. Pour chaque but, le joueur reçoit un nombre d’étoiles en fonction de sa performance. Ces étoiles peuvent ensuite être utilisées en guise de monnaie pour acheter de nouveaux packs de jeu contenant chacun 20 buts et trois niveaux de difficulté.

Head Soccer LaLiga 2017

Ce jeu de football décalé joue la carte de l’humour, avec des graphismes cartoonesques et des personnages qui caricaturent les joueurs de LaLiga espagnole. Il s’agit d’un jeu en 2D, proposant des affrontements à un contre un. Le joueur doit protéger son camp et attaquer celui de l’adversaire simultanément. Ainsi, le jeu s’apparente plus à un jeu de combat qu’à un véritable jeu de football. Il est possible de jouer en solo ou d’affronter d’autres joueurs du monde entier sur internet.

PES Club Manager

Avant de lancer PES 2017 sur Android, plutôt que de proposer une adaptation de la version PC / console de PES, Konami a fait le choix de proposer un jeu de gestion sur Android. PES Club Manager propose au joueur de développer son équipe en choisissant parmi plus de 5000 joueurs réels. L’utilisateur devra entraîner ses joueurs afin d’améliorer leurs différentes statistiques. L’objectif final reste bien évidemment de devenir le meilleur club du monde.

Final Kick

Final Kick est un jeu développé par Ivanovich Games dans lequel le joueur doit uniquement tirer des penalties ou arrêter ceux de l’adversaire en contrôlant le gardien de but. Plus de 20 tournois hors ligne sont proposés, mais le véritable intérêt du titre repose sur son mode multijoueurs. Il est possible de personnaliser son équipe, et le jeu s’avère très addictif. Si ce que vous préférez dans le football est de marquer des buts, Final Kick est fait pour vous.