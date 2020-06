Top 15 des meilleurs jeux Android gratuits jouable hors ligne

Les jeux mobiles sont de bonnes distractions dans les pires moments de notre vie, comme de longs trajets en train ou des salles d’attente où les heures semblent se rallonger. Mais beaucoup d’entre eux demandent une connexion internet permanente, qui n’est pas forcément facilement accessible. Ici, nous vous proposons un top des meilleurs jeux gratuits jouables intégralement hors-ligne.

Le jeu mobile évolue d’année en année. Ayant passé ses débuts à n’être qu’un divertissement rapide pour les possesseurs de produits haut de gamme, il est aujourd’hui une habitude bien ancrée dans la population et a participé à l’intégration des jeux vidéo dans la culture populaire.

Que l’on soit dans le train, en salle d’attente à l’hôpital ou tranquillement posé chez nous, ils sont souvent le meilleur rempart que nous ayons face à l’ennui mortel de certaines situations du quotidien. Mais beaucoup d’entre eux, particulièrement dans les titres gratuits sur Android, font appel à notre connexion internet, nous empêchant de les apprécier lorsque le réseau nous abandonne ou lorsqu’on est limité en données mobiles.

Pas de panique : certains titres ne sont pas de la sorte, et nous allons vous compiler aujourd’hui les meilleurs titres jouables intégralement hors ligne sur votre téléphone. De quoi passer un trajet en voiture ou dans le train sans se soucier de votre enveloppe 4G.

Strangers Things : le jeu

Dans ce pure jeu d’action-aventure au style rétro, (re)plongez-vous dans l’univers de la série phare de Netflix. Prenez les commandes des différents personnages iconiques du show des frères Duffer, comme le shérif Hopper, sans oublier Mike, Eleven, Dustin, Lucas ou Nancy. Chaque personnage dispose de capacités propres et il adviendra au joueur de switcher entre eux pour résoudre les nombreuses énigmes sur sa route.

Sans l’ombre d’une publicité ou d’une microtransaction, le jeu se montre très agréable à parcourir. Les commandes répondent au doigt et à l’oeil, les animations sont très réussies, la palette de couleurs est cohérente et les sonorités 8 bits feront plaisir aux nostalgiques.

Once Upon A Tower

Incarnez une princesse bien déterminée à s’échapper dans ce plateformer d’action très bien réalisé. Le but du jeu est simplissime. Fuyez votre chambre située au dernier étage d’une tour gigantesque et descendez dans les niveaux à l’aide de votre pioche. Attention aux ennemis qui occupent l’édifice tout comme le dragon, qui se fera un plaisir de régulièrement cracher ses flammes pour vous bloquer la route. Pour l’aider, le joueur aura à sa disposition de nombreuses améliorations comme des parachutes ou des bombes. Avec ses graphismes enchanteurs et sa fluidité sans faille, ce petit jeu gratuit saura vous occuper sans peine.

Duet

Sur mobile, rien n’est jamais mieux que de pouvoir avoir un jeu auquel on peut jouer facilement à une main, mais qui a la profondeur de cents autres jeux avant lui. Duet en fait partie, avec un concept très simple : vous contrôlez deux ronds sur une sphère, et devez esquiver les formes rectangulaires qui approchent en les faisant tourner vers la droite ou la gauche. Complexe et terriblement addictif, c’est l’un des meilleurs jeux de réflexion et d’action disponible sur mobile malgré son apparence très minimaliste.

Zenonia 5

Il existe énormément de RPG sur mobile, mais Gamevil a été un des premiers à véritablement croire en la plateforme et lui offrir des titres. La série Zenonia est l’une de ses plus connues, et a réussi à créer une formule vraiment intéressante sur ses longues années d’existence. Ce cinquième épisode, parfaitement jouable sans avoir fait les précédents, vous offrira un gameplay à l’ancienne inspiré de licences telles que Secret of Mana, dans un univers 2D très joli avec un très bon scénario. Rien de mieux pour de nombreuses heures de jeu en solo dans le train !

Shadow Fight 2

Les jeux de combat ont toujours eu un grand potentiel de divertissement facile et rapide, pour le simple fait qu’un round ne dure que 99 secondes et que le potentiel de ces jeux est illimité. Avec Shadow Fight 2, les développeurs de Vector sont revenus avec un jeu mettant en scène des ombres sur des décors sublimes, qui vous permet de personnaliser vos combattants à foison avec de nombreux styles d’armures et d’armes. De quoi passer des heures à tester de nombreuses combinaisons, tout en profitant d’un mode histoire à la sauce RPG très bien fait. Le meilleur compagnon de voyage qu’il soit.

GT Racing 2

Les jeux de course sont nombreux sur les plateformes mobiles. GT Racing 2 reprend ce que l’on attend de ce genre de titre : les contrôles utilisant le gyroscope, de nombreuses voitures et des graphismes très propres. La particularité de celui-ci est de pouvoir personnaliser les contrôles liés à l’écran, afin de trouver la position de jeu la plus confortable pour vous. C’est un titre assez long pour vous garantir des heures de jeux !

Robot Unicorn Attack 2

Les jeux de plateforme en scrolling automatique sont légion sur Android, mais les productions du studio Adult Swim ne sont jamais à mettre à l’écart. Et pour un fait tout simple : elles ont l’humour pour elles. Dans Robot Unicorn Attack 2, vous contrôlerez une licorne du clan Angélique ou Démoniaque (au choix) et traverserez de nombreux niveaux où il vous faudra sauter, dasher et attaquer de nombreux ennemis pour vous en sortir. Un pur jeu de score bien sûr, mais qui propulsé par une licorne prend une saveur bien particulière lorsque l’on s’ennuie.

Angry Birds 2

La licence a beau être passée de mode, il faut reconnaître que ses jeux restent plus qu’efficaces dès qu’il s’agit de tromper l’ennui ne serait-ce que pour quelques minutes. Angry Birds 2 remet sur le devant de la scène le gameplay iconique du jeu, vous faisant lancer des oiseaux ayant des capacités diverses sur les constructions de ces infâmes cochons ! Avec un petit univers scénaristique rigolo, et une difficulté progressive, il est facile de perdre la notion du temps sur ce titre !

CodyCross

Tout le monde connaît les mots croisés. Grâce aux smartphones et aux écrans tactiles, ce jeu de lettre connaît sa révolution. Plus graphique. Plus esthétique. Plus amusant. Et surtout plus accessible. CodyCross, développé par Fanatee, en est un bon exemple. Il scénarise le passage d’une grille à une autre et intègre des mécaniques piochées dans le gameplay des jeux freemium actuels (avec des achats intégrés pour aider ceux qui sèchent sur un mot). CodyCross est presque entièrement jouable sans connexion Internet (certains passages demanderont une validation en ligne).

Simon Tatham’s Puzzles

Pour continuer dans la même thématique de jeux anciens, quoi de mieux qu’une compilation des meilleurs titres du début de l’ère informatique ? Avec Simon Tatham’s Puzzles, vous retrouverez les puzzles les plus complexes de cette ère où l’on ne prenait pas le joueur pour un idiot. Et oui, je suis sûr que vous l’attendiez tous : le démineur est bien présent dans celle-ci !

Unblock Me

Les principes les plus simples sont souvent les meilleurs sur mobile. Avec Unblock Me, vous devrez réorganiser une suite de blocs de bois afin de laisser passer un certain bloc par le trou laissé dans le labyrinthe. Une apparence simpliste ne veut pas pour autant dire un jeu simple, puisque les derniers niveaux de ce puzzle game seront une véritable épreuve pour vos méninges ! Grand bonus accordé à ceux y arrivant en le moins de coups possibles.

SimCity Build It

Les jeux de gestion ont toujours eu une place de choix sur nos smartphones et tablettes. Aussi, la licence phare d’Electronic Arts SimCity se devait d’avoir un représentant sur la plateforme. Avec Sim City Build It, les utilisateurs profiteront d’un excellent simulateur de construction et de gestion de ville. Fabriquez la cité de vos rêves, gérez son économie, son organisation et assurez-vous du bonheur de ses habitants !

Shattered Pixel Dungeon

Si vous aimez les bons petits RPG rogue-like de l’époque NES, ou si vous êtes à la recherche d’un titre dans le style de The Legend Of Zelda 1 et 2, vous pourrez facilement accrocher à Shattered Pixel Dungeon qui vous propose d’explorer des égouts et affronter des créatures énormes en quête du meilleur équipement pour votre personnage. Un bel hommage à de grands titres, qui en fait un très bon jeu sur mobile !

Kingdom Rush

Les tower defense ont toujours eu une place de choix sur mobile, et Kingdom Rush ne fait pas exception à cette règle. À vous de mettre en place votre stratégie afin de résister aux hordes de trolls, gobelins et magiciens noirs qui attaquent votre royaume ! Avec des graphismes et une ambiance très réussie, il s’agit d’un des meilleurs représentants du genre disponibles sur mobile actuellement.

Survive : wilderness survival

Avez-vous déjà connu le jeu Oregon Trail ? Jeu de plateau ou adaptation vidéoludique, il vous demandait d’être l’architecte de la survie de nombreuses personnes en aménageant leur collecte d’eau, de nourriture et leur temps libre. Le même principe s’applique ici dans ce jeu de survie en forêt, dans lequel vous devrez aider une équipe à survivre dans un milieu hostile et sauvage.

The Silent Age (jeu bonus)

S’il est un genre de jeu qui a connu une nouvelle vie grâce à l’avènement des smartphones et des tablettes, c’est bien le point’n’click ! Les jeux d’aventures sont parfaitement accordés à la plateforme puisqu’ils ne demandent pas de contrôles très précis. Et si vous rêviez de replonger dans les années 70, the Silent Age sera parfait pour vous avec son héros aux allures de Fonzie à grande moustache qui va devoir voyager dans un futur dystopique aux allures des seventies. Tout un programme !