Android regorge de très bons jeux multijoueurs permettant de jouer en ligne sur son mobile ou sa tablette, avec des inconnus ou des amis. Voici les recommandations de la rédaction, nous avons essayé de varier les genres pour contenter tout le monde.

Nos smartphones ont tendance à devenir de plus en plus de véritables consoles portables. Avec les progrès réalisés par les constructeurs au niveau de l’écran, du son, des performances et du système de refroidissement, il est devenu confortable de jouer avec son mobile. Il est même désormais possible d’y brancher ou d’y connecter une manette en Bluetooth pour améliorer encore l’expérience.

En Asie, le jeu mobile est devenu un véritable phénomène de société. C’est de loin la première porte d’entrée au jeu vidéo dans cette région, devant le PC et les consoles. Pour répondre à cette demande, les éditeurs nous proposent de plus en plus de jeux de qualité, aux graphismes époustouflants et au gameplay innovant. Et avec la 4G (et prochainement la 5G) qui nous permet d’être connectés n’importe où et n’importe quand, les jeux en ligne ont particulièrement la cote.

Nous en sommes d’ailleurs plutôt friands chez PhonAndroid, et c’est pourquoi nous vous proposons notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs. Étant donné la quantité de titres qui valent le détour, il a fallu faire des choix. N’hésitez donc pas à compléter nos suggestions avec vos propres propositions de jeux multi dans l’espace commentaires.

Hearthstone

Commençons avec un jeu de cartes, signé Blizzard. Nombreux sont ceux qui ont tenté de détrôner le maître (Shadowverse, Yu-Gi-Oh! Duel Links, Gwent, Krosmaga, Artifact ou plus récemment Legends of Runeterra), mais aucun n’a pour le moment réussi. Hearthstone a pendant de longues années eu du mal à évoluer, mais depuis que des moyens supplémentaires ont été consentis dans son développement, le jeu bénéficie de nombreuses nouveautés et réussit à relancer l’intérêt des joueurs.

On retrouve dans la taverne l’univers coloré et les personnages de Warcraft. Début avril 2020, Blizzard a lancé une petite révolution en introduisant une dixième classe : le chasseur de démons. Depuis ses débuts, le titre proposait jusqu’alors neuf classes. Entre les parties classées, l’arène, les bras de fer, les événements saisonniers ou les aventures, ce n’est pas le contenu qui manque. Surtout qu’une nouvelle extension vient bouleverser le jeu tous les quatre mois.

Hearthstone héberge de plus le mode « Autochess » de Blizzard, Battlegrounds (Champs de bataille), concurrent à TeamFight Tactics (TFT). L’accès à celui-ci est totalement gratuit et peut donc être découvert sans rien investir dans le jeu. Le titre est d’ailleurs d’une manière générale de plus en plus généreux avec les joueurs, pas besoin de mettre la main au porte-monnaie pour s’en sortir. Les nouveaux joueurs se voient offrir un deck et Blizzard offre régulièrement des cartes légendaires. Le système de récompenses (quêtes, rang en ladder) a aussi été revu récemment pour mieux rétribuer les joueurs.

Bref, Hearthstone (anciennement Hearthstone : Heroes of Warcraft) est la référence du jeu de cartes numérique, devant même Magic Arena (seulement disponible sur Windows et macOS). Et pour partir sur de bonnes bases, nous vous expliquons dans un tuto comment gagner de l’or sur Hearthstone pour pouvoir acheter et ouvrir une tonne de paquets.

Télécharger Hearthstone

Teamfight Tactics Mobile

Riot Games est devenu un pilier du jeu vidéo grâce au succès incommensurable de ce qui était alors son unique jeu : League of Legends. Après des années à se reposer sur sa poule aux œufs d’or, le studio a accéléré et annoncé le développement de plusieurs jeux, dont Teamfight Tactics, l’auto battler venu concurrencer la proposition de Dota. Après une version PC qui a fait grand bruit, TFT Mobile a fait son apparition sur Android.

En ligne pour jouer en classé ou dans une partie privée avec ses amis, le principe est le même. Vous choisissez un héros, créez votre composition de champions en essayant de créer des synergies, et affrontez des monstres qui lâchent des items et bonus quand ils sont anéantis. Vous affrontez alors les autres joueurs (une partie en regroupe huit) en choisissant le placement de vos champions, puis tout est automatique (il y a donc une part d’aléatoire). Le vainqueur d’une bataille inflige des dégâts à son adversaire. Ces étapes se répètent jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un joueur, rappelant le principe d’élimination des Battle Royale.

Si vous jouez déjà sur une autre plateforme, sachez que vous pouvez jouer sur votre smartphone avec le même compte en conservant votre progression. TFT est crossplay, c’est à dire que vous pouvez jouer avec vos amis même si ceux-ci sont sur un autre support que le vôtre. Pour couronner le tout, il est possible d’avancer sans payer, c’est avant tout le skill (et parfois la chance il faut l’admettre) qui est ici mis en valeur, et non pas l’argent qu’on investit. On apprécie aussi le suivi exemplaire sur le jeu, avec des mises à jour très régulières pour changer la méta et ajouter des fonctionnalités.

Télécharger Teamfight Tactics

Pokémon Go

À ses débuts, la dimension multijoueur de Pokémon Go était assez décevante. Le titre nous poussait certes à sortir avec nos amis pour capturer les créatures de poche, mais à l’intérieur du jeu même, le contenu était pauvre pour en profiter ensemble. Mais après des années de mise à jour, le jeu développé par Niantic a grandement amélioré l’expérience en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

Des amis peuvent vous envoyer des objets pour vous aider à progresser, vous pouvez faire équipe avec des joueurs de votre team (rouge, bleu ou jaune au choix) pour reprendre des arènes aux autres équipes et ainsi gagner des récompenses, vous pouvez participer à des raids pour affronter et capturer de puissants Pokémon (comme sur le jeu Switch Épée et Bouclier) et vous pouvez lancer des matchs amicaux contre vos contacts pour le plaisir.

Au fur et à mesure des updates, de nouvelles générations de Pokémon sont intégrées, le jeu reste très populaire et vous n’aurez pas de mal à trouver des compagnons avec lesquels jouer. Niantic a même effectué des changements pour pouvoir profiter de Pokémon Go sans sortir de chez soi en cette période de confinement, altérant certes l’expérience originale, mais permettant à de nouveaux joueurs de découvrir le jeu et aux anciens de continuer à s’y amuser.

Télécharger Pokémon Go

Fortnite Mobile

Impossible d’établir un dossier sur les meilleurs jeux multijoueurs sur Android sans citer Fortnite. Le Battle Royale d’Epic Games est devenu un véritable phénomène culturel et continue de cartonner malgré un rythme de mises à jour moins soutenu qu’à sa sortie et l’arrivée de nouveaux concurrents comme Call of Duty ou Apex Legends.

La grande originalité de Fortnite est le fait de pouvoir fabriquer des constructions avec des matières premières récoltées. Il peut s’agir d’un bunker ou d’un bouclier pour se protéger d’une salve de tirs, ou d’une rampe pour accéder à une zone surélevée par exemple. Cela ajoute une dimension de gameplay très intéressante qui fait du BR bien plus qu’un simple jeu de shoot.

Son ambiance cartoon a également contribué à le rendre populaire. Autrement, on retrouve les éléments qui composent un Battle Royale : le joueur atterrit sur une carte, doit trouver de l’équipement (armes, potions, boucliers, gadgets) et rester dans la « zone », qui rétrécit au fur et à mesure de la partie afin d’obliger les joueurs à se rapprocher les uns des autres et prendre des risques. Le dernier survivant (sur 100 joueurs) est déclaré vainqueur. Fortnite peut être joué seul, à deux, ou par équipe de 3 ou 4. C’est un jeu parfait pour passer du temps entre amis.

Télécharger Fortnite

PUBG Mobile

PlayerUnknown’s Battlegrounds s’est fait un nom sur le marché des Battle Royale avant même Fortnite. Payant sur console et PC, le portage du titre sur mobile est jouable gratuitement. Et ce n’est pas pour cela qu’il faut penser qu’il s’agit d’une version au rabais.

Face au fantasque Fortnite, PUBG offre une expérience plus réaliste grâce à des graphismes bien plus immersifs et un gameplay moins extravagant, mais efficace. Avec le titre développé par Tencent Games, chargé de la version mobile, le principe de survie prend ici tout son sens, on se sent plus concerné par le sort de notre personnage. À noter la bonne idée de laisser le choix au joueur entre première (FPS) et troisième (TPS) personnes.

PUBG Mobile donne accès à une grande variété d’armes et de véhicules pour permettre de varier les plaisirs. En plus du mode BR, le plus connu, on retrouve aussi d’autres expériences de jeu avec les modes Arcade ultrarapides, Match à mort par équipe 4v4 et Zombie intenses. Vous pouvez jouer seul ou constituer une équipe en duo ou à quatre avec vos amis.

Télécharger PUBG Mobile

Call of Duty Mobile

Propriétaire de King (Candy Crush), qui génère des revenus monstrueux, Activision a compris qu’il était possible de créer des jeux gratuits pour mobile permettant à la fois de contenter les joueurs et de dégager des profits. Pour ce faire, il a exploité sa licence la plus populaire, Call of Duty, et en a lancé une version exclusivement pour smartphone et tablette. Pari gagné, Call of Duty Mobile est un carton.

Et cette réussite n’est pas volée. Les graphismes sont soignés et les performances sont au rendez-vous : le jeu est beau et fluide. Malgré cela, il ne faut pas forcément un smartphone haut de gamme pour le faire tourner. L’interface a été repensée pour le mobile et les contrôles à l’écran tactile sont convaincants, même si une manette apporte bien sûr un meilleur confort.

La diversité des modes de jeux et armes disponibles est également à mettre en avant. Un système d’amélioration de l’équipement donne la sensation de progresser, là où on recommande à zéro à chaque nouvelle partie dans les Battle Royale. Pour les amoureux de la saga, on retrouve des cartes emblématiques de Black Ops et Modern Warfare. Le FPS a réussi sa transition vers le mobile.

Télécharger Call of Duty Mobile

Clash of Clans

Supercell est l’un des géants du jeu mobile et un habitué des hits sur cette plateforme. L’une de ses plus belles réussites est sans conteste Clash of Clans, un jeu de stratégie qui invite à construire son propre village, le faire prospérer, de rejoindre un clan composé de plusieurs joueurs et de mener des guerres contre les autres clans de joueurs.

Vous pouvez entrer dans un clan déjà existant, les autres joueurs pouvant alors vous faire profiter de leur expérience et de leurs ressources. Vous avez également la possibilité de créer votre propre guilde avec des amis pour partager une expérience de jeu commune entre connaissances.

Avec toutes ses combinaisons de troupes, sorts et héros, la profondeur du gameplay est bien plus poussée que ce que l’on peut penser de premier abord. Il faut dire que cela fait de longues années que le titre est abreuvé de contenus pour enrichir l’expérience proposée. Il va falloir affiner vos tactiques pour espérer l'emporter et protéger votre village.

Télécharger Clash of Clans

Arena of Valor

Le MOBA est l’un des genres devenus les plus populaires ces dernières années sur PC. League of Legends et Dota 2 sont devenus de véritables institutions du jeu vidéo et font partie des titres les plus suivis en compétitif. Mais les amateurs de ce type de titres sont privés de versions mobiles (League of Legends : Wild Rift doit sortir courant 2020 sur mobile). Pour combler ce manque, Tencent propose Arena of Valor.

Autant vous le dire tout de suite : si vous n’avez jamais joué à un MOBA, le jeu peut être difficile à prendre en main, surtout que vos coéquipiers ne seront pas toujours très compréhensifs. Le titre s’adresse surtout aux joueurs du genre sur PC qui cherchent une expérience similaire sur leur smartphone qu’à des néophytes.

Arena of Valor propose des parties à 5 contre 5, l’objectif étant d’aller détruire la base adverse. Pour cela, trois chemins sont disponibles, dont la jungle, une zone centrale où des monstres puissants contrôlés par l’IA doivent être tués pour pouvoir profiter de bonus et prendre l’avantage sur l’équipe adverse.

Télécharger Arena of Valor

Asphalt 9 : Legends

Impossible de constituer une sélection des meilleurs jeux multijoueur sans placer au moins un jeu de course ! Pas de Mario Kart Tour ici, son mode en ligne est décevant pour le moment, nous nous tournons vers un titre bien plus réaliste, même s’il reste orienté plutôt arcade que simulation. Nous vous conseillions déjà Asphalt 9 : Legends dans notre dossier consacré aux meilleurs jeux de course sur Android, il a également sa place ici.

Passons sur tout le contenu solo proposé par le dernier épisode de la saga culte des Asphalt (Gameloft) pour nous attarder sur ce qui nous intéresse vraiment ici : le mode online. Le titre offre la possibilité d’affronter jusqu’à sept joueurs rivaux en temps réel en ligne. Un système de ligue a été mis en place et vous allez devoir cravacher pour atteindre le niveau des meilleurs.

Asphalt 9 propose une fonctionnalité originale : les clubs. Il s’agit de communautés en ligne de pilotes qui peuvent collaborer ensemble afin de débloquer des récompenses. Enfin, la qualité des graphismes est assez bluffante pour un jeu mobile, avec une sensation de vitesse vraiment présente et un large choix de bolides tous plus impressionnants les uns les autres.

Télécharger Asphalt 9 : Legends

QuizUp

Allez, arrêtons-nous un moment de vouloir tirer à tout va ou battre nos adversaires à la course et mesurons notre culture générale avec QuizUp. Le titre a la bonne idée de laisser le joueur affronter d’autres utilisateurs du monde entier, mais aussi ses propres amis. Les quizz sont assez rapides et on se prend vite au jeu. Une fois lancé, dur de s’arrêter, nous avons juste envie d’enchaîner sur un autre questionnaire.

Autre bonne idée : pas forcément de thèmes généraux comme « Cinéma » ou « Histoire » mais des catégories qui peuvent être très spécifiques, comme « Football », « Harry Potter » ou « Desserts ». Les possibilités sont innombrables, vous trouverez facilement des quizz à votre goût.

Un système de classement avec tous les utilisateurs a été mis en place pour les plus acharnés, mais mieux vaut se contenter de lancer quelques parties une fois de temps en temps que de vouloir truster les premières places. L’expérience est surtout drôle quand on joue contre un ami : le perdant va entendre parler pendant longtemps de ce questionnaire dans lequel il s’est trompé sur l’identité de la planète la plus proche du Soleil.

Télécharger QuizUp

Bomber Friends

Pour les nostalgiques de Bomberman, titre qui a bercé l’enfance de nombreux joueurs en devenir et qui se prête finalement plutôt bien au format mobile (disponible également sur Android TV pour les intéressés). Les mécaniques n’ont pas beaucoup évolué après toutes ces années et le but reste de piéger ses adversaires pour qu’ils périssent sous le feu de vos bombes.

Le mode multijoueur en ligne permet de regrouper entre 2 à 8 joueurs dans l’arène. Il peut s’agir d’adversaires choisis par le système de match making ou bien d’amis ajoutés à sa liste de contacts. À distance ou à côté d’eux, il est assez jouissif de partager des parties avec des connaissances.

Les commandes tactiles sont bien pensées, mais il est possible d’améliorer encore les contrôles en connectant une manette, les contrôleurs étant supportés par le jeu. Les matchs sont nerveux et rapides, qu’on ait gagné ou perdu, on en redemande à chaque fois.