Meilleurs jeux de combat sur Android : notre sélection 2020

Quels sont les meilleurs jeux de combat sur Android ? Souvent, nous avons besoin de passer nos nerfs sur quelque chose. Si pour certains, les tensions s’apaisent en éclatant du papier-bulles, d’autres préfèrent envoyer une bonne fricassée de phalanges dans la mâchoire de quelqu’un…virtuellement bien entendu, dans un jeu de combat. Voici notre sélection 2020 pour Android.

Nous avons concocté pour vous une petite sélection des meilleurs jeux de combat Android à découvrir ou à redécouvrir en 2020. Les nouveautés se font rares depuis quelques années, mais les amateurs de baston sont fidèle à une bonne base de titres dédiés à l’art de la Bagarre avec un grand B, comme Bourrin. Place à quelques jeux incontournables.

6 meilleurs jeux de combat sur Android

Injustice 2

La série Injustice de NetherRealm n’est plus à présenter. La déclinaison mobile du jeu de combat reste l’une des meilleures réussites du genre sur Android avec d’excellents graphismes et une mécanique certes moins complète qu’un bon jeu de baston sur console mais tout à fait divertissant sur écran tactile.

Injustice 2 est un incontournable pour les fidèles de l’univers DC. Libérez la puissance de combat de vos super-héros ou super-vilains préférés dans des batailles à 1 contre 1 ou 3 contre 3 en montant votre équipe de rêve. C’est un savant mélange de jeu de combat et de RPG. Vos personnages progressent au fil de l’aventure et acquièrent des pouvoirs spéciaux.

Mortal Kombat

Comment présenter Mortal Kombat aux novices du genre…Historiquement parlant, c’est une référence au niveau de ses graphismes digitalisés et non dessinés mais ce pourquoi on se souviendra de la saga, c’est par ses coups secrets ultra-gores, les Fatalités que Mortal Kombat mobile apporte sur smartphone.

Le jeu présente des très bons graphismes et des mouvements fidèles à aux sensations historiques de la franchise avec en prime des personnages de la version console de Mortal Kombat 11. Créez votre équipe de guerriers Mortal Kombat et kombattez pour remporter de l’expérience, de nouvelles attaques spéciales et de puissants artefacts.

The King of Fighters ALLSTAR

Développé par Netmarble et édité par SNK, King of Fighters Allstar est le dernier né de la saga culte lancé sur Android et iOS. Il réunit tous les personnages de la série, de KOF ’94 à KOF 14. Le casting est constitué de plus de 200 protagonistes et comme les précédents titres de notre sélection, il s’agit d’un jeu de combat à la sauce RPG avec d’excellents graphismes et des commandes faciles à prendre en main.

Différents modes de jeu sont proposés : affrontez des joueurs du monde entier en arène, en ligue et en tournoi, événements crossover avec d’autres franchises… King of Fithers Allstar comporte des achats intégrés mais vous pouvez totalement vous en passer et évoluer à votre rythme sans chauffer la carte de crédit.

Street Fighter IV Champion Edition

Que vaut Street Fighters IV sur mobile ? La version Android est sortie en 2018 dans une version Champions Edition qui propose 32 combattants et un gameplay adapté au mieux aux écran tactiles. Vous pouvez également connecter une manette Bluetooth pour plus de confort sans pour autant retrouver la même profondeur de combinaisons que sur console. Le jeu propose différents modes dont un mode solo, des modes arcade et survie dans lesquels vous enchaînerez les combats.

Que vaut Street Fighters IV n’est pas gratuit. La version de base est très limitée et il vous faut acheter celle complète à 5.50€ pour débloquer tous les modes et personnages jouables.

Marvel Future Fight

Les super-héros Marvel savent qu’ils ont la côte et en profitent pour squatter un peu toutes les plateformes de jeu, Android ne pouvait pas y échapper. Vous vous retrouvez ainsi dans un monde ouvert à combattre dans cet univers où l’action est omniprésente.

Formez votre équipe à base d’Avengers qu’ils soient Captain America, Iron Man, Hulk, Black Panther, les X-Men, Spider-Man ou encore les Gardiens de la Galaxie. Plus de 200 personnages MARVEL sont disponibles. Montez votre équipe et lancez-vous dans l’action PvP multijoueur dans ce jeu de guerre RPG.

EA Sports UFC

Car il n’y a pas que le karaté dans la vie, il y a aussi l’UFC. Ce jeu signé Electronic Arts va vous permettre d’entrer dans l’arène et affronter les plus grands noms du MMA. De coups de pieds aux prises au sol, débloquez les coups spéciaux de chacun des 70 personnages inclus.

Conclusion

Voici ce que l’on pouvait retenir des meilleurs jeux de combat Android. Quels sont selon vous les indétrônables classique sur Android ? Faites-le nous savoir par le biais des commentaires !