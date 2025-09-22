’iPhone Air peut-il vraiment dépasser le Galaxy S25 Edge en autonomie ? Les résultats de ce test vont vous surprendre

L’iPhone Air avec sa petite batterie peut-il vraiment rivaliser avec le Galaxy S25 Edge ? Un test comparatif apporte une réponse étonnante. Les chiffres sont sans appel et bousculent les attentes.

Les comparaisons entre Apple et Samsung se concentrent souvent sur la photo ou la puissance des processeurs. Mais un autre critère s’impose de plus en plus dans le choix d’un smartphone : l’autonomie. Avoir un appareil capable de tenir la journée sans recharge est devenu essentiel, alors que les écrans grandissent et que la consommation d’énergie explose. C’est sur ce terrain que le nouvel iPhone Air s’est retrouvé face au Galaxy S25 Edge dans un test d’endurance.

L’iPhone Air, présenté en même temps que l’iPhone 17, a surpris par la taille réduite de sa batterie : seulement 3 149 mAh. En comparaison, le Galaxy S25 Edge embarque une batterie de 3 900 mAh, soit 24 % plus grande. Pourtant, selon XEETECHCARE, ce nouveau modèle a tenu 8 h 57 lors d’un test d’utilisation mixte, contre 8 h 45 pour le Samsung. L’écart peut sembler minime, mais il démontre l’efficacité du logiciel d’Apple et la bonne gestion énergétique de la puce intégrée.

Les tests confirment l’endurance de l’iPhone Air face au Galaxy S25 Edge

D’autres comparatifs viennent confirmer ce résultat. Nos confrères de Tom’s Guide ont mesuré une autonomie supérieure pour l’iPhone Air lors de la navigation web (12 h 02 contre 11 h 48) et en streaming vidéo (81 % de batterie restante contre seulement 67 % après cinq heures pour le Galaxy). Ces performances montrent qu’Apple parvient à compenser une batterie plus petite par des optimisations logicielles. L’efficacité d’iOS et de la puce A17, qui ajuste en temps réel la consommation en fonction des usages, explique en grande partie cet avantage.

Face aux autres modèles de la gamme, l’iPhone Air reste le moins endurant. Le média The Tech Chap a constaté une durée de 6 h 43 en usage intensif, contre 6 h 55 pour l’iPhone 17 équipé d’une batterie de 3 692 mAh. L’écart reste cependant limité, ce qui prouve que le nouvel iPhone d’entrée de gamme tient tête à son grand frère. Certes, il ne rivalise pas avec les iPhone 17 Pro et Pro Max, dotés de batteries plus imposantes, mais il démontre qu’une optimisation poussée peut parfois valoir mieux que la simple capacité brute. Pour les utilisateurs, cela signifie que choisir un modèle plus compact n’oblige pas forcément à sacrifier l’autonomie, même face à un concurrent Android réputé endurant comme le Galaxy S25 Edge.