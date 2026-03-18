Le reboot de Buffy contre les Vampires annulé, Sarah Michelle Gellar désigne le coupable

Le reboot de Buffy contre les Vampires a été annulé par Hulu. Sarah Michelle Gellar, interprète de Buffy, réagit à cette décision et pointe du doigt celui qu'elle estime être le coupable.

Buffy contre les vampires reboot nouvelle tueuse

Il y a un peu plus d'un an, nous apprenions qu'un projet de reboot de Buffy contre les Vampires était dans les cartons. L'idée était de faire revenir Sarah Michelle Gellar dans son rôle culte de Buffy pour devenir la mentor d'une nouvelle tueuse. L'intrigue devait se dérouler à Sunny Dale, comme à l'époque, et le tournage de l'épisode pilote avait eu lieu à l'été 2025.

Mais Hulu a pris la décision de mettre un terme au projet. Sarah Michelle Gellar a été prévenue le 11 mars dernier, le jour même de la première de “Ready or Not 2 : Here I Come”, son premier film depuis près de 20 ans. Le lendemain, déçue, elle annonçait la nouvelle en vidéo sur les réseaux sociaux pour prévenir les fans.

Le reboot de Buffy contre les Vampires avait un ennemi en interne

“Croyez-moi, personne ne l'avait vu venir”, a-t-elle déclaré auprès de People. L'actrice pense savoir d'où provient cette décision. “Nous avions un cadre sur notre série qui non seulement n'appréciait pas la série originale, mais qui se faisait un plaisir de nous rappeler constamment qu'il ne l'avait jamais vue en entier et qu'elle ne lui plaisait pas”, témoigne-t-elle. Selon ses dires, cette personne serait à l'origine de l'abandon du reboot de Buffy contre les Vampires.

“C'est très difficile quand on s'attaque à une œuvre aussi culte que Buffy, non seulement pour le monde entier, mais aussi pour Chloé [Zhao, la réalisatrice] et moi. Cela vous donne une idée du combat acharné que nous menions depuis le premier jour, quand votre producteur est littéralement fier de vous dire qu'il ne l'a pas regardée”, ajoute-t-elle.

Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux, laissant espérer que Disney, propriétaire de Hulu, revienne sur la décision. Il reste aussi possible que d'autres projets liés à Buffy contre les Vampires soient lancés pour remplacer celui qui n'a pas convaincu les dirigeants. Mais il ne faut pas s'attendre à voir une nouvelle série Buffy sur Disney+ prochainement.


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