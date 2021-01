Les iPhone 13 seraient compatibles avec le WiFi 6E, ça se confirme

Les iPhone 13 seraient bien compatibles avec la norme WiFi 6E. D'après des analystes financiers, les nouveaux smartphones d'Apple pourront se connecter au Wi-Fi dans la bande de fréquence des 6 GHz. Pour obtenir les composants indispensables au WiFi 6E, Apple s'est tourné vers Broadcom et Skyworks.

Un rapport de Blayne Curtis et Thomas O'Malley, analystes financiers chez Barclays, assure que tous les modèles d'iPhone 13 seront compatibles avec le WiFi 6E, rapportent nos confrères de MacRumors. Les hypothétiques iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont concernés par cette nouveauté. Les analystes avaient déjà annoncé la compatibilité WiFi 6E à la fin du mois de décembre 2020.

Très similaire au WiFi 6, la nouvelle norme WiFi 6E se distingue par un spectre étendu à la bande 6 GHz (entre 5 945 et 6 425 MHz). De facto, elle garantit des débits nettement supérieurs jusqu'à 11 Gb/s et une latence plus faible que les normes précédentes. Selon la WiFi Alliance, le WiFi 6 va “offrir de meilleures performances réseau et prendre en charge plus d’utilisateurs Wi-Fi à la fois, même dans des environnements très denses et encombrés”.

Broadcom et Skyworks vont fournir les composants WiFi 6E des iPhone 13

En miroir de la 5G millimétrique, cette nouvelle norme WiFi s'annonce particulièrement intéressante pour le développement de la réalité virtuelle et augmentée, le cheval de bataille d'Apple depuis l'entrée en scène de Tim Cook. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que la firme de Cupertino intègre le WiFi 6E à ses smartphones dès cette année. Pour mettre au point les composants nécessaires au WiFi 6E, Apple se serait tourné vers les firmes Broadcom et Skyworks. Notez que Broadcom a déjà fourni les composants WiFi 6E pour le premier smartphone compatible du marché, le Galaxy S21 Ultra de Samsung.

En France, la bande 6 GHz devrait être libérée dès le mois de mars 2021. Les iPhone 13 commercialisés dans l'Hexagone pourront donc se connecter à cette bande. Fidèle à son calendrier habituel, Apple devrait présenter les iPhone 13 lors d'une keynote en septembre 2021. Parmi les autres nouveautés attendues, on trouve l'écran 120 Hz ProMotion LTPO, le SoC Bionic A15 et un scanner Lidar sur toutes les variantes.

Source : MacRumors