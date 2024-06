Les Honor 200 et 200 Pro arrivent en France, voici tout ce que vous devez savoir

Honor lance aujourd’hui ses nouveaux smartphones, les Honor 200 et 200 Pro, avec des caractéristiques techniques impressionnantes et un mode portrait amélioré grâce à leur association avec le studio Harcourt. Ces modèles sont désormais disponibles en précommande.

Les Honor 200 et 200 Pro viennent d'être officiellement dévoilés aujourd’hui, le 12 juin 2024 lors d'un événement à l'Hippodrome de Paris-Longchamp. Connu pour ses smartphones qui offrent un bon rapport qualité-prix, HONOR continue sur sa lancée avec une nouvelle série. Ces deux appareils partagent une batterie de 5200 mAh et une recharge filaire ultra-rapide qui atteint jusqu'à 100 W, tandis que le modèle Pro propose également une recharge sans fil de 66 W.

Honor a présenté deux nouveaux smartphones : le Honor 200 et le Honor 200 Pro. Ces modèles se distinguent par leurs capacités avancées en photographie en mode portrait grâce à un partenariat avec le célèbre Studio Harcourt. Cette association permet aux utilisateurs de réaliser des portraits de haute qualité, proches de ceux du célèbre studio parisien. Cela est rendu possible grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle spécifiques, intégrés directement dans ces appareils.

Les Honor 200 et 200 Pro sont disponibles en précommande avec des offres spéciales

Le Honor 200, premier de la série, dispose d'un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur IMX906, un ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 50 MP. Ce modèle propose le mode portrait amélioré grâce à l'IA développée en collaboration avec le Studio Harcourt. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, ce smartphone devrait offrir de bonnes performances. Il est disponible en précommande à partir de 649,90€, avec des offres spéciales incluant un casque Marshall Major IV offert et un bonus de reprise.

Caractéristiques HONOR 200 HONOR 200 Pro

Écran 6,7 pouces OLED, Full HD+, 120 Hz, technologie Risk-free dimming de 3240 Hz, HDR 2000 nits 6,7 pouces OLED, Full HD+, 120 Hz, technologie Risk-free dimming de 3840 Hz, HDR 4000 nits

Processeur Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3

GPU Adreno 735 Adreno 735 RAM 8 Go 12 Go

Stockage 256 Go 512 Go

Caméra avant 50 MP Deux optiques 50 MP et 2 MP Capteurs arrière 50 MP (IMX906, f/1.95, stabilisation optique), ultra grand-angle de 12 MP 50 MP (Omnivision OV50H, f/1.9, stabilisation optique), téléobjectif de 50 MP (IMX856, zoom 2,5x, f/2.4), ultra grand-angle de 12 MP

Batterie 5200 mAh 5200 mAh Recharge filaire 100 W 100 W Recharge sans fil Non 66 W

Sécurité Scanner d'empreinte digitale, reconnaissance faciale Scanner d'empreinte digitale, reconnaissance faciale Connectivité USB type C, NFC, jack audio, 2×2 MIMO WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, bluetooth 5.0 USB type C, NFC, jack audio, 2×2 MIMO WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, bluetooth 5.0

OS MagicOS 8.0 (basé sur Android 14) MagicOS 8.0 (basé sur Android 14)

Coloris Emerald Green, Black Moonlight White, Black, Ocean Cyan

Dimensions 164 x 75,5 x 7,8 mm 164 x 75,5 x 7,8 mm

Poids 185 grammes 195 grammes

Prix À partir de 649,90€ À partir de 799,90€



Le Honor 200 Pro est équipé aussi d'un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Omnivision OV50H personnalisé. Il permet de capturer des images de haute qualité, même en faible luminosité. Ce modèle dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage et de la même IA pour son mode portrait. Le 200 Pro est disponible en précommande à partir de 799,90€, avec des offres spéciales qui incluent, comme le précédent un casque Marshall Major IV offert, un bonus de reprise mais aussi une montre GS3.