Les Google Pixel peuvent enfin détecter les accidents de voiture, comme les iPhone 14

Google vient de déployer une ribambelle de nouvelles fonctionnalités sur ses appareils Pixel, dont notamment ses smartphones et sa montre connectée. Beaucoup d’entre elles étaient attendues depuis longtemps maintenant.

Les smartphones Pixel sont souvent considérés comme faisant partie des appareils les plus intelligents du marché, et Google vient d’améliorer leurs capacités à l’aide d’une nouvelle mise à jour logicielle. Les smartphones Pixel et la montre Pixel Watch ont reçu de nouvelles fonctionnalités importantes.

Le Pixel 7 Pro peut notamment désormais capturer des vidéos en mode macro, en utilisant le capteur ultra grand-angle du smartphone. Les Pixel 6 et les appareils plus récents sont également maintenant capables d’afficher des fonds d’écrans cinématiques, c’est-à-dire de transformer vos photos 2D en fonds d’écran 3D dynamiques. L’application Google Home vous permet également d’accéder à vos appareils connectés depuis l’écran de verrouillage sur les smartphones à partir du Pixel 4a. Il est aussi désormais possible de créer des fonds d’écran en emoji.

Les Pixel se dotent enfin d’une des meilleures fonctionnalités des iPhone 14

Les iPhone 14 sont sortis avec une fonctionnalité nommée Crash Detection, qui comme son nom l’indique, permet de détecter les accidents pour appeler les secours. Les Pixel 4a et les appareils plus récents en sont maintenant aussi capables. Pour les situations les plus à risques, vos smartphones vous permettent également d’activer une balise de détresse ou de programmer un contrôle de situation.

Enfin, près d’un an après son lancement, la Pixel Watch reçoit enfin l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs. La montre est capable de suivre votre taux d’oxygène dans le sang (SpO2), et s’aligne donc enfin sur les capacités de la plupart de ses concurrentes sur le marché. Enfin, la Pixel Watch vous avertira également lorsque votre fréquence cardiaque est anormale, à l’aide d’une notification.

Ces nouvelles fonctionnalités ont déjà été déployées sur tous les appareils Pixel compatibles, et une mise à jour devrait donc vous attendre dans les paramètres. La bonne nouvelle, c’est que la Pixel Watch 2, qui sortira cet automne, devrait logiquement profiter des mêmes fonctionnalités que le modèle actuel. Mieux encore, on s’attend même à ce que la prochaine montre corrige le plus gros défaut de la Pixel Watch de première génération.