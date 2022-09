iPhone 14 : la détection d’accident fonctionne à merveille, la preuve en vidéo

Le dernier iPhone 14 se targue de détecter les accidents et d’appeler les secours pour vous. Comme personne n’a vraiment envie de tester une telle fonctionnalité, on est en droit d’être sceptique quant à sa réelle efficacité. Un Youtubeur prénommé TechRax l’a fait pour nous. Voici ses conclusions.

Sur sa chaîne YouTube, TechRax est connu pour littéralement passer tous les iPhone au supplice. Immersion dans l’eau, drop test depuis un barrage ou dans la lave en fusion, enterrement, rien n’est trop osé pour ce testeur de l’extrême. Dans sa dernière vidéo, il met la fonctionnalité de détection de collision d’un iPhone 14 Pro à l’épreuve. Le protocole de test est assez sommaire. Une caméra GoPro est installée sur la plage arrière d’une vieille berline en fin de vie, un iPhone 14 Pro est scotché à l’appui-tête, et c’est parti. Personne ne tient le volant, l’accélération est commandée à distance.

Après plusieurs tentatives ratées de heurter une pile de carcasses de voitures, TechRax parvient à ses fins. La voiture se plante à faible allure dans un mur de ferraille. Après un délai que l’on peut estimer à 10 secondes, iOS 16 affiche le message “It looks like you’ve been in a crash” (“Avez-vous eu un accident ?”). Avant de contacter les secours, un compte à rebours de dix autres secondes est lancé, le temps pour la conductrice ou le conducteur d’annuler l’appel s’il n’y a pas effectivement eu de collision.

iPhone 14 : une détection d'accident très fiable à faible comme à haute vitesse

L’équipe de testeurs fait un essai à plus grande vitesse et obtient le même résultat. l’iPhone 14 Pro et iOS 16 ont bien détecté l’accident et contactent les secours. Certains lecteurs objecteront que cette fonctionnalité ne présente rien de nouveau. Pire encore, elle fait double usage puisque le parlement européen impose aux voitures les plus récentes d’être dotées de cet équipement de sécurité depuis avril 2018. Peu importe, car en matière de sécurité, automobile ou personnelle, deux précautions valent toujours mieux qu’une.

Si l’iPhone 14 propose beaucoup de nouveautés, nombre d’observateurs s’accordent à dire qu’elles n’offrent rien de révolutionnaire. Certes, il est possible de personnaliser l’écran verrouillé de l’appareil, et la Dynamic Island est une réussite esthétique et ergonomique qui ne demande qu’à être pleinement exploitée par les développeurs. Les retours négatifs des premiers acheteurs, appareil photo qui tremble, bug qui dégrade les appels audio à travers CarPlay, laissent penser que le lancement de cette nouvelle ligne d’iPhone n’est qu’une semi-réussite.