Les Galaxy Buds3 Pro sont à -60 % pour le Prime Day, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Amazon continue de casser les prix durant le Prime Day. C’est maintenant au tour des Samsung Galaxy Buds3 Pro de voir leur prix chuter à seulement 99 € au lieu de 249,99 € ! Et en plus, vous recevez un bon d’achat de 15 €… Vite !

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Amazon organise actuellement son plus gros évènement de l’année : le Prime Day. Durant cette courte période qui se déroule du mardi 23 juin au vendredi 26 juin, le géant du e-commerce brade les prix sur de nombreux produits. Et les offres sont bien souvent plus intéressantes pendant les Soldes !

C’est le cas pour les Galaxy Buds3 Pro qui sont affichés à 99 € au lieu de 249,99 €. Et en plus, pour tout achat à partir de 60 €, Amazon vous offre un bon d’achat de 15 € valable du 1er au 31 juillet. Les écouteurs vous reviennent au final à 84 € !

Mais attention, cette offre est réservée aux abonnés Prime. Si ça n’est pas encore le cas et que vous souhaitez accéder aux nombreux avantages proposés par Amazon, il est toujours temps d’en profiter grâce à l’offre des 30 jours d’essai gratuit.

Les Samsung Galaxy Buds3 Pro sont à prix sacrifié pour le Prime Day !

Les Galaxy Buds 3 Pro vous font de l’oeil, mais vous attendez une belle offre pour vous équiper ? Le moment est venu ! Le prix des excellents écouteurs sans fil est en chute libre durant le Prime Day.

Samsung a revu le design de son modèle pour se rapprocher davantage des AirPods Pro 3 d’Apple tout en gardant une identité unique puisque ses écouteurs sont dotés d’une lumière latérale sur les tiges et d’un boitier en partie transparent. L’ajout des tiges offre un meilleur maintien et une captation vocale améliorée. Le contrôle de vos pistes de lecture est également plus optimal car elle s’effectue maintenant à l’aide d’une simple pression.

Côté audio, la qualité est au rendez-vous. Les Galaxy Buds 3 Pro sont équipés du codec Samsung Seamless qui comprime et encode les sons avec une résolution audio jusqu’à 24bits / 96kHz. Vous profitez ainsi d’un son Hi-Fi riche, précis et équilibré. Les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm vous offrent une expérience sonore premium.

La réduction de bruit est un atout majeur sur ces écouteurs sans fil. Grâce à Galaxy AI, ce modèle est capable d’analyser et d’adapter le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement. Vous pouvez soit vous isoler totalement, soit jouer sur la transparence pour laisser passer les annonces importantes.

Enfin, avec une autonomie qui va jusqu’à 30 heures d’utilisation avec le boitier et sans ANC (ou 26 heures avec la réduction de bruit active), vous pouvez profiter de écouteurs toute la journée sans problème.