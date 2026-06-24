Les Galaxy Buds3 Pro sont à -60 % pour le Prime Day, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Amazon continue de casser les prix durant le Prime Day. C’est maintenant au tour des Samsung Galaxy Buds3 Pro de voir leur prix chuter à seulement 99 € au lieu de 249,99 € ! Et en plus, vous recevez un bon d’achat de 15 €… Vite !

Galaxy Buds 3 Pro (blanc)

Amazon organise actuellement son plus gros évènement de l’année : le Prime Day. Durant cette courte période qui se déroule du mardi 23 juin au vendredi 26 juin, le géant du e-commerce brade les prix sur de nombreux produits. Et les offres sont bien souvent plus intéressantes pendant les Soldes !

C’est le cas pour les Galaxy Buds3 Pro qui sont affichés à 99 € au lieu de 249,99 €. Et en plus, pour tout achat à partir de 60 €, Amazon vous offre un bon d’achat de 15 € valable du 1er au 31 juillet. Les écouteurs vous reviennent au final à 84 € !

Mais attention, cette offre est réservée aux abonnés Prime. Si ça n’est pas encore le cas et que vous souhaitez accéder aux nombreux avantages proposés par Amazon, il est toujours temps d’en profiter grâce à l’offre des 30 jours d’essai gratuit.

Les Samsung Galaxy Buds3 Pro sont à prix sacrifié pour le Prime Day !

Les Galaxy Buds 3 Pro vous font de l’oeil, mais vous attendez une belle offre pour vous équiper ? Le moment est venu ! Le prix des excellents écouteurs sans fil est en chute libre durant le Prime Day.

Samsung a revu le design de son modèle pour se rapprocher davantage des AirPods Pro 3 d’Apple tout en gardant une identité unique puisque ses écouteurs sont dotés d’une lumière latérale sur les tiges et d’un boitier en partie transparent. L’ajout des tiges offre un meilleur maintien et une captation vocale améliorée. Le contrôle de vos pistes de lecture est également plus optimal car elle s’effectue maintenant à l’aide d’une simple pression.

Côté audio, la qualité est au rendez-vous. Les Galaxy Buds 3 Pro sont équipés du codec Samsung Seamless qui comprime et encode les sons avec une résolution audio jusqu’à 24bits / 96kHz. Vous profitez ainsi d’un son Hi-Fi riche, précis et équilibré. Les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm vous offrent une expérience sonore premium.

La réduction de bruit est un atout majeur sur ces écouteurs sans fil. Grâce à Galaxy AI, ce modèle est capable d’analyser et d’adapter le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement. Vous pouvez soit vous isoler totalement, soit jouer sur la transparence pour laisser passer les annonces importantes.

Enfin, avec une autonomie qui va jusqu’à 30 heures d’utilisation avec le boitier et sans ANC (ou 26 heures avec la réduction de bruit active), vous pouvez profiter de écouteurs toute la journée sans problème.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Vous ne verrez ça qu’une seule fois dans votre vie : une « nouvelle » étoile s’apprête à illuminer le ciel

D’ordinaire invisible, un couple stellaire s’apprêterait à s’illuminer dans le ciel nocturne estival, au point de rivaliser avec l’étoile Polaire. On vous dévoile où et quand regarder pour tenter d’assister…

Redmi Pad 2 Pro : la tablette de Xiaomi passe à prix sacrifié pour les soldes, vite !

Normalement en vente à 449,99 €, la Redmi Pad 2 Pro est actuellement affichée à prix cassé pour le lancement des soldes. La Fnac et Darty proposent l’excellente tablette de…

Google Pixel 10 Pro 256 Go : son prix chute à 684,99 € en cumulant ces 2 offres, c’est du jamais vu !

À l’occasion du Prime Day, Amazon brade de nombreux produits. Sorti il y a quelques mois seulement, le Pixel 10 Pro n’y échappe pas. Toujours en vente à 1199 €…

Bon plan Nothing Phone (3) : le smartphone est à petit prix pour les Soldes !

Sorti il y a moins d’un an, le Nothing Phone (3) est un smartphone puissant qui ne manque pas d’atouts. Habituellement en vente à 849 € dans un pack avec…

Test Huawei Mate X7 : à ce prix, il aurait dû être irréprochable

Successeur du Mate X6, le Mate X7 reprend les acquis de la série de smartphones pliants de Huawei. Au programme de cette mouture annuelle, quelques optimisations sur les écrans, les…

Ninja CREAMi Deluxe : le prix de la machine à glace fond pour le Prime Day, vite !

Vous rêvez de faire vos glaces maison ? Amazon propose actuellement la Ninja CREAMi Deluxe à prix cassé. Normalement en vente à 269,99 €, l’excellente machine à glace est affichée…

Windows 11 / Android : comment utiliser les applications et partager l’écran d’un smartphone sur PC

Avec Windows 11, Microsoft a voulu réduire le fossé entre son système d’exploitation et Android. Cet effort a donné Mobile connecté, une application native qui permet d’utiliser son smartphone directement…

Philips Hue Play : illuminez votre maison avec le grand lampadaire Hue Play à moins de 100 € sur Amazon

Le Prime Day Amazon est l’occasion de s’équiper sans se ruiner grâce à de nombreuses offres promotionnelles. Vous pouvez par exemple trouver le grand lampadaire Philips Hue Play à prix…

JLab JBuds Lux : ce casque sans fil avec réduction de bruit active est à moins de 45 € sur Amazon, vite !

L’édition 2026 du Prime Day commence très bien avec de nombreuses offres promotionnelles sur des produits high-tech très appréciés. C’est le cas du casque JLab JBuds Lux avec réduction de…

Prime Day Roborock Q10 S5 : l’excellent aspirateur robot passe à petit prix, mais le stocks fondent vite !

Ça y est, le top départ du Prime Day est lancé sur Amazon. Et durant cette courte période, de nombreux produits passent à prix cassé, mais il faut faire vite…