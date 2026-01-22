Windows 11 : Paint et le Bloc-notes gagnent encore en puissance grâce à cette panoplie de fonctions inédites

Paint et le Bloc-notes, deux logiciels emblématiques de Windows 11, font le plein de nouveautés. Microsoft y déploie actuellement plusieurs fonctions inédites. On vous les récapitule dans cet article.

C’est la série noire pour Microsoft depuis le lancement de son Patch Tuesday de janvier 2026 : Windows 11 enchaîne les bugs. Mais le géant de la tech n’a pas que des polémiques à son actif. Il semble avoir pris une résolution depuis quelque temps et s’y tenir : être plus régulier dans le déploiement de mises à jour de ses logiciels iconiques, comme Paint et le Bloc-notes – ou Notepad, dans la langue de Shakespeare.

La firme de Redmond s’échine à améliorer ces outils de base en les enrichissant de nouvelles fonctions ayant pour vocation de faciliter l’édition et la création. Et l’histoire se répète encore aujourd’hui : Microsoft vient d’annoncer sur le blog dédié au programme Windows Insider une vague de nouveautés associée aux versions 11.2512.10.0 du Bloc-notes et 11.2512.191.0 de Paint. Les voici.

Microsoft annonce une vague de nouveautés pour Paint et le Bloc-notes

Ces derniers temps, le Bloc-notes a reçu plusieurs nouveautés. Et il semble que ce soit bien parti pour continuer ainsi, puisque Microsoft va introduire une nouvelle expérience d’accueil. Elle prendra la forme d’une fenêtre de dialogue qui s’affichera pour informer les utilisateurs des dernières fonctionnalités apportées à l’application. Elle donnera un aperçu rapide des possibilités offertes par le Bloc-notes, pourra être fermée à tout moment et rouverte à loisir grâce à l’icône en forme de mégaphone (en haut, à droite de la barre d’outils).

Markdown et résultats en streaming : le Bloc-notes n'est plus l'éditeur ultra-basique des débuts

Autre nouveauté, l’ajout de nouvelles capacités Markdown : le texte barré et les listes imbriquées. Microsoft renforce ainsi la prise en charge du support Markdown – un langage de balisage permettant de mettre en forme le texte, ce que le Bloc-notes ne permettait pas pendant longtemps. Ces options supplémentaires sont accessibles via la barre d’outils de mise en forme, les raccourcis clavier ou directement via la modification de la syntaxe Markdown. Enfin, la firme de Redmond étend la prise en charge des résultats en streaming pour les fonctions de texte IA, une option dont nous vous avons déjà parlé dans nos colonnes.

Paint gagne de nouveaux outils de personnalisation pour faciliter la création

Paint, qui n’est désormais plus un logiciel à prendre à la légère, n’est pas en reste côté nouveauté. Microsoft y ajoute deux nouvelles fonctionnalités. La première est un curseur de tolérance de remplissage : il permet d’ajuster la précision avec laquelle la couleur est appliquée par l’outil Remplissage, selon si vous souhaitez un effet net ou plus créatif. Il se situe à gauche de la toile lorsque vous sélectionnez l’outil Remplissage.

Enfin, la firme de Redmond introduit la fonctionnalité Livre de coloriage : alimentée par IA, elle vous permet de générer des pages de coloriages uniques à partir d’une instruction textuelle. Vous pourrez sélectionner l’une d’elles pour l’ajouter à la toile, la copier ou l’enregistrer pour plus tard. Cette fonction sera réservée aux PC Copilot+ et les utilisateurs devront se connecter avec leur compte Microsoft.

L’entreprise a commencé à déployer ces nouveautés auprès des membres du programme Insiders sur Windows 11, dans les canaux Canary et Dev. Elles devraient être disponibles pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.