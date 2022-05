Les développeurs de jeux commencent enfin à abandonner la PS4 et la Xbox One

Le jeu Gotham Knights a dévoilé son gameplay il y a peu. Cela a été l’occasion pour le studio derrière le titre de faire une annonce intéressante : l’abandon des versions PS4 et Xbox One. C’est la première fois qu’un blockbuster « cross-gen » décide finalement de délaisser les anciennes consoles.

Gotham Knights est l’un des jeux les plus attendus de 2022 et récemment, il s’est montré un peu lors d’une longue séquence de gameplay. Le studio WB Games Montréal a également fait une annonce intéressante : l’annulation de la version PS4 et Xbox One du jeu.

Gotham Knights sortira donc en octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Il s’agit du premier blockbuster cross-gen d'un studio tier à abandonner les « vieilles » consoles. Certains y voient déjà le début de la fin pour la transition entamée depuis 2020.

La PS5 et la Xbox Series X commencent à s’imposer

Le fait est que le jeu vidéo vit une période aussi inédite qu’étrange. Les nouvelles consoles, la PS5 et la Xbox Series X, sont arrivées en pleine épidémie de COVID et ont été touchées de plein fouet par les ruptures de composants. De ce fait, de nombreux joueurs ont mis du temps à s’en procurer une. Encore aujourd’hui, l’approvisionnement reste difficile.

De ce fait, de nombreux développeurs tiers ont opté pour une sortie dite « cross-gen ». Plus encore, les constructeurs eux-mêmes ont encouragé de telles pratiques. Les jeux Microsoft sont ainsi intergénérationnels, même les nouveaux comme Halo Infinite ou Forza Horizon 5. Du côté de chez Sony, les développeurs maison se sont évertués à sortir leurs derniers titres sur PS4 et PS5 (à quelques exceptions près comme Returnal ou Ratchet and Clank). C’est le cas d’Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7. Même God of War Ragnarok sortira sur PS4.

Mais les pénuries de consoles sont trompeuses. Les chiffres de vente sont excellents, en témoignent les plus de 19 millions de PS5 écoulées dans le monde. Abandonner la « old-gen » a donc du sens aujourd’hui. En plus de toucher un large public, les développeurs pourront ainsi cesser de consacrer des ressources et de l’énergie à faire tourner leur jeu sur des consoles au hardware vieillissant.

Gotham Knights pourrait donc être le jeu qui ouvrira la marche. Il faudra attendre le mois de juin et les nombreuses annonces prévues pour voir si les gros développeurs sont prêts à abandonner les consoles de presque dix ans pour se consacrer pleinement aux nouveaux hardwares.