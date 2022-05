La PS5 s’est vendue à 19 millions d’exemplaires, c’est toujours moins que la PS4

Le dernier bilan trimestriel de Sony est encore plus terne que le précédent. Ces derniers mois, le constructeur a vendu 2 millions de PS5, ce qui amène le chiffre total à 19,3 millions. C’est bien moins que le trimestre précédent, où la console s’est écoulée à 3,3 millions d’exemples, et c’est surtout moins que la PS4, qui affichait 3,3 millions d’unités distribuées de plus à la même époque.

Les choses ne s’améliorent pas vraiment pour Sony et sa PS5. À l’occasion de son dernier bilan financier, la firme nippone affirme avoir écoulé 2 millions de consoles supplémentaires au cours des derniers mois. Ainsi, ce sont 19,3 millions de PS5 qui ont été vendues depuis le lancement fin 2020. Si l’on peut indéniablement considérer cela comme un succès, il convient de préciser que les ventes connaissent une véritable perte de vitesse depuis quelque temps.

En effet, durant le trimestre précédent, Sony avait écoulé 3,9 millions de PS5, un résultat qui était déjà plombé par une pénurie de composants qui ne semble pas vouloir s’apaiser. Mais surtout, la dernière-née de l’écurie japonaise fait beaucoup moins que sans grande sœur. À la même époque, la PS4 avait déjà atteint les 22 millions de ventes. C’est donc un léger échec pour Sony, qui était malgré tout prévisible (et prévu) par le constructeur.

Les ventes de la PS5 sont en berne, mais plus pour longtemps

Malgré tout, Sony se rattrape sur la vente de jeux. Au total, ce sont 70,5 millions de titres PS4 et PS5 qui ont été achetés par les joueurs, un chiffre en nette hausse par rapport à l’année précédente (61,4 millions à l’époque). Qui est plus, 14,5 millions d’entre eux sont des jeux first party. De plus, la division Game & Network Services (GSN) dans son ensemble a généré 665 milliards de yens de revenus, soit 4,8 milliards d’euros, un résultat là encore plus élevé que l’année précédente.

Autre note d’espoir : Sony prévoit désormais que la situation va s’améliorer dans les mois à venir. La firme s’attend à une augmentation de 34 % de ses ventes pour atteindre 6,7 milliards de revenus. En renforçant sa production pour mieux répondre à la demande, et en lançant son nouveau PlayStation Plus en juin prochain, le constructeur s’attend ainsi à attirer de nouveaux joueurs vers sa plateforme.