Pour Nvidia, le GeForce Now est encore loin de pouvoir remplacer une PS5 ou un PC gaming

De l'aveu de Nvidia, le GeForce Now est encore loin d'avoir les capacités techniques pour remplacer une PS5 ou un PC Gaming. D'après le constructeur, le service de cloud gaming doit encore s'améliorer avant de pouvoir y prétendre.

Depuis son lancement commercial en février 2020, le GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, n'a cessé d'améliorer ses fonctionnalités et ses performances. Le GeForce Now a débarqué sur les smartphones Android, mais aussi sur les récentes Smart TV LG. Plus récemment, le service a passé une étape supérieure puisque les serveurs sont passés à la SuperPOD de la génération Ampère.

En d'autres termes, ils peuvent offrir une puissance équivalente à celle offerte par une RTX 3080, l'une des dernières cartes graphiques haut de gamme de Nvidia. Pour l'occasion, Nvidia a lancé un nouvel abonnement en octobre 2021 qui permet de jouer jusqu'en 1440p et 120 FPS grâce aux serveurs RTX 3080. Jusqu'alors proposée en abonnement semestriel ou annuel, cette formule est disponible depuis peu en abonnement mensuel. Pratique si vous souhaitez vous essayer au service durant une courte période, avant de prolonger ou non l'expérience.

Le GeForce Now encore loin de remplacer une PS5 d'après Nvidia

Malgré ces avancées technologiques, le constructeur est toutefois conscient que le GeForce Now est encore loin de pouvoir remplacer une PS5, une Xbox Series X ou un PC gaming, en termes de performances pures. Dans une interview à nos confrères de TechRadar Gaming, voici ce qu'a déclaré Phil Eisler, vice-président et directeur général de la plateforme de cloud gaming : “Nous n'en sommes pas encore là, mais le cloud gaming est une excellente alternative pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une nouvelle console ou un PC gaming qui veulent simplement joueur à leurs jeux sur d'autres appareils”.

Il poursuit : “Les Chromebook et les smartphones sont maintenant les types de clients qui connaissent la plus forte croissance sur le GeForce Now, et ce segment rattrape rapidement les PC portables et les Mac”, assure-t-il. Par ailleurs, le responsable a précisé qu'il ne regardait pas la concurrence comme le Xbox Cloud Gaming ou Google Stadia pour améliorer les services du GeForce Now. Les équipes préfèrent plutôt se fier aux commentaires des utilisateurs.

“Nous passons plus de temps à apprendre des joueurs. Les joueurs PC nous ont dit qu'ils voulaient pouvoir jouer à des jeux free-to-play ou aux jeux qu'ils possèdent déjà sur les boutiques Steam, Epic, Uplay et Origin. Et ils veulent jouer sur tous leurs appareils en utilisant des plateformes GeForce dans le cloud”, précise-t-il. Pour rappel, le streaming en 4K 60 FPS est disponible depuis peu sur le GeForce Now sur Windows et macOS.

