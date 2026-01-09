Les Chromebooks et ChromeOS abandonnés ? Google apporte des précisions

Quel avenir pour ChromeOS, alors que les Chromebooks vont basculer vers une nouvelle architecture, basée sur Android ? Google nous donne de premières réponses.

Il y a quelques mois, nous apprenions l'existence d'un projet Aluminium OS chez Google, un nouveau système d'exploitation pour PC, basé sur Android et plaçant l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience. Les rumeurs allaient alors bon train : la firme préparerait le successeur de ChromeOS, qui devrait donc à terme disparaître, et les appareils Chromebook en même temps que lui. Jusqu'ici discrète à ce sujet, l'entreprise a enfin pris la parole pour donner quelques indications.

John Maletis, vice-président de la gestion des produits ChromeOS chez Google, s'est exprimé auprès du média Chrome Unboxed. “J'ai vu des spéculations dans la presse selon lesquelles nous abandonnerions les Chromebooks, et c'est loin d'être le cas… Je sais qu'il y a eu des mèmes sur l'engagement de Google envers ses produits par le passé… ce n'est pas le cas ici”, assure-t-il.

Une mise à jour pour les Chromebooks actuels

Il explique que ChromeOS est encore dans les plans de la firme, qui ne compte pas laisser tomber sa clientèle acquise année après année. “Des millions d'étudiants, de consommateurs et d'employés dépendent fortement des Chromebooks. Assurer la continuité de leur expérience et de leurs appareils, ainsi que la continuité de leurs activités, est donc primordial”, déclare le cadre.

Une autre crainte soulevée par la transition de ChromeOS vers Android via Aluminium OS a été que Google revienne sur ses engagements en matière de support logiciel et d'assistance pour les Chromebooks. Là encore, John Maletis se veut rassurant. “Il y a quelques années, nous avons étendu notre engagement de support pour les Chromebooks de 7 à 10 ans. C'est un point extrêmement important pour nous… Même avec cette évolution en cours, nous maintenons cet engagement de support pendant 10 ans pour ces appareils, à compter du lancement de la plateforme”, précise-t-il. Même si l'architecture de ChromeOS est sur le point de changer, les anciens appareils ne seront donc pas oubliés par Google.

Enfin, John Maletis explique que de nombreux Chromebooks récents pourront migrer vers la nouvelle technologie développée par Google via une mise à jour. Certains appareils plus anciens ne seront par contre pas compatibles à cause de limitations matérielles.