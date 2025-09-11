Test Razer BlackShark V3 Pro : l’un des meilleurs casques gaming du marché

Avec le BlackShark V3 Pro, Razer veut séduire les joueurs en quête d’un casque sans fil à la fois confortable et performant. Un produit premium qui veut aller à l’essentiel pour convaincre. Bonne pioche ?

Un nouveau casque premium débarque dans le catalogue de Razer : le BlackShark V3 Pro. Un produit estampillé « esport » qui a pour objectif d’apporter le meilleur à ses utilisateurs, tout en proposant un confort optimal.

Contrairement au Kraken V4 Pro testé dans nos colonnes il y a quelques mois, le BlackShark V3 Pro veut aller à l’essentiel. Design aviateur, micro détachable et surtout présence de réduction de bruit active, il dispose de nombreux arguments pour convaincre.

Reste à voir si la promesse est tenue. C’est un casque pensé pour l’esport, mais ravit-il également dans une utilisation plus classique ? Notre test complet.

Prix et disponibilité

Le Razer BlackShark V3 Pro est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est affiché à 269 euros. Un prix élevé, mais cohérent pour ce que veut proposer Razer. A noter qu’il existe des versions moins onéreuses. Le BlackShark V3 (sans ANC) est par exemple vendu à 169 euros, tandis que la version Hyperspeed, moins pourvue techniquement, est à 119 euros.

Razer BlackShark V3 Pro Poids 367 grammes Hauts-parleurs 50 mm Micro Amovible 12 mm Encodage THX Spatial Audio 7.1 ANC Oui Connexion Sans fil : 2,4 GHz sans fil ou Bluetooth 5.3

Par câble : câble 3,5 mm ou USB

Batterie Jusqu'à 70 heures (2,4 Ghz) Logiciel Razer Synapse 4 Prix 269 euros

Un design sobre et confortable

N’y allons pas par quatre chemins : le Razer BlackShark V3 Pro est un casque aussi esthétique que confortable. Esthétique avec son design aviateur et ses accroches en aluminium qui en jettent. Confortable avec ses coussinets en mousse à mémoire de forme, aussi bien sur l’arceau que sur les hauts-parleurs. On aime !

Le BlackShark est disponible en deux coloris : noir et blanc. Détail intéressant : les plaques en alu peuvent se retirer sur les oreillettes. Ainsi, l’utilisateur peut en placer d’autres, plus fantaisistes, achetées sur le site de Razer. C’est gadget, mais ça a le mérite d’exister et de plaire à ceux qui veulent personnaliser leur bébé. Pas de LEDs RGB ici, mais un visuel qui va à l’essentiel.

Pratique. Voici un mot qui définit bien le BlackShark V3 Pro. On apprécie sa flexibilité ainsi que sa solidité. Si les fines tiges d’aluminium nous faisaient peur au début, nous avons été convaincus sur la durée. On apprécie son micro détachable (connecteur Jack 3.5 mm), ainsi que le placement des boutons, tous situés sur les oreillettes. Le détail qui tue ? La molette de volume est placée en plein centre de l’oreillette gauche, facilement accessible même sans regarder. Les autres boutons (ANC, power, micro) disposent tous d’un toucher différent pour les repérer sans y réfléchir en pleine partie. Cerise sur le gâteau : une molette personnalisable via Synapse permet, entre autres, de régler la balance entre le son et le micro ou d’augmenter le volume des bruits de pas. Une idée maligne, mais aussi utile.

Tout n’est pas parfait. On regrette par exemple que les deux hauts parleurs ne pivotent pas sur 90 degrés (seulement 15 degrés), ce qui signifie qu’il est impossible de les mettre à plat lorsqu’on les porte autour du cou. Dommage. On déplore aussi la bonnette du micro qui a tendance à se faire la belle à la moindre manipulation. On a en effet le réflexe de bouger naturellement la tige flexible selon ses besoins et il nous est arrivé plusieurs fois de faire tomber le petit bout de mousse. Pénible.

Au quotidien, le Razer BlackShark V3 Pro est un vrai plaisir à utiliser. Sur le crâne, on l’oublie très rapidement, même après de longues sessions. Son poids de 367 grammes n’est pas un problème, car parfaitement équilibré. Mais sa grande force, c’est la mousse à mémoire de forme qui entoure entièrement l’oreille, qui a aussi la particularité d’être aérée. Même par jour de grande chaleur, pas de sueur sur les tempes ou le crâne. Plus encore, cette matière ne dérange nullement quand on porte des lunettes. Bref, un produit très réussi au niveau du confort. Qu’en est-il de la technique ?

Un son agréable et travaillé

Le Razer BlackShark V3 Pro est équipé de hauts-parleurs de 50 mm en bio cellulose. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport à la V2, le constructeur promettant un son plus clair et précis. Promesse tenue. Le casque est ainsi certifié THX Audio 7.1, ce qui signifie que le son vous « entoure », très pratique dans les FPS par exemple, puisque vous entendez d’où viennent exactement les bruits de pas et les tirs ennemis. Cela renforce également l’immersion dans les titres qui s’axent sur l’ambiance. Jouer à Silent Hill 2 Remake avec le BlackShark ? Un délicieux cauchemar. Le son est puissant, équilibré et clair, que demander de plus ?

Bien entendu, il est possible de personnaliser le son via l’égaliseur très complet inclus dans le logiciel Synapse (qui est malheureusement un peu poussif). Des profils préétablis sont proposés, mais il est tout à fait possible de trifouiller soi-même pour adopter le réglage idéal.

L’autre gros avantage du BlackShark, c’est la présence de la réduction de bruit active (ANC). Dans une pièce bruyante, il est possible de s’isoler totalement afin d’être plongé dans son jeu. Un ANC efficace, testé et approuvé dans un open space agité. Il s’agit d’un argument fort pour ceux qui aiment jouer en communauté, que ce soit pour faire des LANs ou de l’esport. Un mode transparence est aussi au programme et il est bien évidemment possible de désactiver l’ANC. Dans son bureau, au calme chez soi, il n’est pas vraiment nécessaire.

Razer a fait un gros travail au niveau des voix, avec un micro qui isole parfaitement l’émetteur. On peut aussi signaler une restitution admirable, avec la possibilité de régler à la volée la balance entre les voix et le jeu. Ainsi, plus besoin de baisser le son de World of Warcraft sur PC (2,4 Ghz) lorsqu’un contact vous appelle sur votre téléphone (Bluetooth). Il suffit de régler via la molette. Pratique.

L’une des forces du casque, c’est sa flexibilité dans la connexion. Il est possible de le connecter en 2,4 Ghz grâce à un dongle fourni dans la boîte. Se faisant, nous obtenons un temps de réponse optimal. Le Bluetooth est également de la partie, pour de l’utilisation en dilettante ou sur smartphone. La connexion filaire évidemment présente, en USB C ou via le port Jack (deux fils étant fournis). Les adeptes de performance opteront pour cette dernière solution, le temps de réponse étant instantané.

Enfin, un mot sur l’autonomie. Razer annonce 70 heures de batterie en connexion 2,4 Ghz. Un chiffre qui se rapproche de la réalité selon nos mesures. En activant l’ANC, il faut tout de même enlever un tiers d’autonomie, puisque nous tombons à un peu moins de 50 heures. Cela reste bien ! Concrètement, en utilisation classique, le casque devra se recharger une fois à deux fois par mois environ selon vos habitudes.

Alors on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : on achète ? Le BlackShark V3 Pro est un excellent casque gaming. Confortable, pratique, flexible et performant, il est le résultat d’un travail soigné de la marque aux trois serpents. La cerise sur le gâteau, c’est évidemment son autonomie très appréciable. Bonne pioche, donc.

Reste le prix. Oui, c’est un casque premium pensé avant tout pour le jeu. Oui, il comblera les attentes de celui qui cassera sa tirelire. Mais il faut se poser la question : en ai-je vraiment besoin ? 269 euros, c’est tout de même une somme pour un casque gaming. Fort heureusement, Razer propose des alternatives pour les acheteurs qui ne veulent pas se ruiner, avec la version V4 Classique ou Hyperspeed. Ils n’embarquent pas les dernières technologies audios de la firme, mais veulent offrir la même expérience globale. Ceux qui veulent le top du top y trouveront leur compte. Le BlackShark V3 Pro est l’un des meilleurs casques du marché, tout simplement.