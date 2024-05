La balance connectée Xiaomi Mi Smart Scale 2 passe à moins de 10 €

Balance connectée parmi les plus populaires du marché, le Xiaomi Mi Smart Scale 2 voit son prix fondre un plus plus grâce à une belle réduction offerte par Xiaomi sur son site officiel.

La balance connectée passe ainsi sous la barre des 10 € alors qu'elle est habituellement vendue entre 20 € et 35 € chez les vendeurs partenaires. A 9,99 €, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 s'affiche ainsi à un excellent prix. Elle fait l'objet d'une réduction d'au moins 50 €, voire jusqu'à 70 € considérant le prix normal.

Les balances connectées sont beaucoup plus pratiques que les pèse-poids traditionnels. Elles y ajoutent plusieurs fonctionnalités pour suivre des données sanitaires autres que le poids. La Xiaomi Mi Smart Scale 2 vous permettra d'avoir accès à 13 mesures complémentaires.

Vous pourrez entre autres suivre votre Indice de Masse Corporelle (IMC), votre IMG (Indice de Masse Grasse), votre masse osseuse ou masse musculaire, la quantité d’eau dans votre corps ou encore votre âge métabolique. La sensibilité du capteur a été améliorée jusqu'à 50 g. La balance peu ainsi peut détecter des variations subtiles à 50g près.

De nombreuses autres fonctions pratiques sont accessibles via l'application Mi Fit, comme la possibilité de voir l'évolution de votre poids dans le temps à travers une courbe. Vous pouvez configurer plusieurs profils d'utilisateurs pour suivre les données de différents membres de la famille (jusqu'à 16 personnes). La Xiaomi Mi Smart Sacale 2 est capable de reconnaître automatique chaque personne sur la base de ses données corporelles.

En plus du poids des personnes, la balance connectée de Xiaomi permet également de peser n'importe quel objet dont le poids est d'au moins 100g.