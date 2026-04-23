Honor 600 : on connaît enfin les prix officiels du nouveau smartphone milieu de gamme

Pour l’officialisation du Honor 600, la marque chinoise a opté pour une stratégie d’effeuillage : après un teaser, elle a fini par présenter son nouveau smartphone milieu de gamme en bonne et due forme. Toutefois, elle a gardé secrète jusqu’à aujourd’hui une donnée cruciale : le prix des deux versions. Ils sont désormais officiels : les voici.

honor 600 officiel

Honor a annoncé l’arrivée en France du Honor 600, son nouveau smartphone milieu de gamme. Il s’agit du successeur du Honor 400 dont il reprend, en grande partie, le positionnement. Nous vous l’avons présenté en détail dans nos colonnes pas plus tard que la semaine dernière, mais une donnée – et pas des moindres – demeurait inconnue.

Honor a décidé de faire monter le suspense avec son dernier modèle : après un premier teaser, la marque chinoise l’a dévoilé officiellement, tout en omettant une information capitale pour les acheteurs : son prix. La fin de l’attente a désormais sonné.

Lire aussi – Crise de la RAM : voici à quel point les prix des smartphones haut de gamme vont s’envoler

Les prix du Honor 600 sont officiels : le smartphone n’est pas épargné par l’inflation

Le Honor 600 affiche un design repensé et soigné, mais sa fiche technique évolue peu par rapport à son prédécesseur. Et alors que la marque avait revu à la baisse le prix du Honor 400 en revenant sous la barre symbolique des 500 euros, c’est une autre histoire pour le modèle dernier cri.

Nous vous rappelions la semaine dernière que le Honor 400, dans sa version la plus légère (256 Go), avait été lancé à 499 euros. En revanche, étant donné le contexte économique actuel, nous ne nous faisions aucune illusion quant à une hausse tarifaire pour le Honor 600. Mais à quel point le prix a-t-il été impacté par la situation ? Trêve de suspense, voici le prix des deux versions :

  • Honor 600 8 + 128 Go : 549 euros
  • Honor 600 8 + 256 Go : 649 euros

Si l’on ne s’intéresse qu’au prix de départ, on constate une hausse de 50 euros. Mais procéder ainsi, c’est omettre la capacité de stockage : contrairement au Honor 400, celle du Honor 600 commence à 128 Go. À configuration égale, c’est donc une augmentation de 150 euros qui a été appliquée par rapport à la génération précédente.

Le Honor 600 est disponible dès aujourd’hui, mais vaut-il son prix ? Réponse dans notre test complet.


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