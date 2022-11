Lenovo Legion 5 Pro : l’excellent PC portable gaming pour 1200 euros pendant le Black Friday Fnac

Le Legion 5 Pro 16ACH6H est un PC portable aux performances haut de gamme. L’ordinateur 16″ de Lenovo est idéal pour tous les usages gourmands en puissance et particulièrement pour le gaming. Durant le Black Friday, son prix passe de 2 099,99 € à 1 199,99 €. Une baisse de prix spectaculaire de 900 euros à ne pas manquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un PC portable gaming haut de gamme sans pour autant devoir souscrire un prêt sur 25 ans ? La Fnac a ce qu’il vous faut. Le Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H est doté de caractéristiques très intéressantes. À l’occasion du Black Friday, vous bénéficiez d’une jolie réduction de 43%, faisant passer son prix de 2 099,99 € à seulement 1 199,99 €. Ce n’est pas tous les jours que vous pourrez vous offrir un PC portable gaming de ce calibre pour moins de 1200 euros.

Sorti l’année dernière, le Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7-5800H cadencé à 3.2 GHz (jusqu’à 4.4 GHz en mode turbo), couplé à 16 Go de RAM DDR4. Pour la partie graphique, on retrouve évidemment une carte dédiée, en l’occurrence la GeForce RTX 3070 de NVIDIA qui bénéficie de 8 Go de mémoire vidéo. En terme de stockage, on retrouve un disque dur SSD NVMe PCIe M.2 de 512 Go. L’écran de 16 pouces au format large 16:10 a une belle définition WQXGA (2560 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz. ce PC portable gaming puissant a donc tous les atouts pour offrir une image fluide.

Niveau connectivités, le Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H frôle le sans faute. Il est muni d’une connectivité Ethernet RJ-45, 1 HDMI 2.1, 2 USB Type C 3.2 Gen 2 et 4 USB 3.2 Gen 1 et bien sûr une prise jack écouteurs/micro. Le son est assuré par des haut-parleurs Harman 2 x 2 W avec la technologie Nahimic 3D pour repérer précisément dans l’espace les moindres bruits de vos adversaires de jeu. Enfin, le clavier bénéficie d’un rétro-éclairage RVB 4 zones.

À lire également :