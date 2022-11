Black Friday : Le PC Portable Gamer Lenovo Legion 5 à moins de 750 euros sur Cdiscount

Pendant ce Black Friday, les ordinateurs portables gaming de la marque Lenovo ont le vent en poupe avec de nombreuses offres très intéressantes, notamment chez Cdiscount. En effet, le site de e-commerce français propose le Lenovo Legion 5 15ACH6H doté de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, d’un écran 15 pouces FullHD avec un taux de rafraichissement de 120Hz et de 8 Go de RAM à seulement 750 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après l’excellente offre Black Friday de la Fnac sur le Lenovo Legion 5 Pro à seulement 1200 euros, Cdiscount ne se laisse pas impressionner et propose également une belle promotion sur le PC Portable Gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H qui passe sous la barre des 750 euros avec une configuration certes moins puissante mais tout de même axée gaming. Habituellement vendu autour des 850 euros, Cdiscount fait donc une promotion de 100 euros pour pouvoir s’offrir ce PC portable gaming à seulement 749,99 euros. À noter, ce modèle est vendu sans Windows.

La gamme Legion 5 de Lenovo est orientée pour une utilisation gaming. Au sein de cette gamme, une multitude de configurations existent. La version 15ACH6H propose un écran 15 pouces avec une définition FullHD et un excellent taux de rafraichissement de 120 Hz.

Ce Lenovo Legion 5 15ACH6H est équipé du processeur 6 coeurs AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz (4,2 GHz en turbo), couplé à 8 Go de RAM et d’une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go. Le contrôle thermique (Legion Coldfront 3.0) a été optimisé pour limiter les pertes de puissance après quelques heures d’utilisation.

Muni de la technologie Dolby Vision, les couleurs sont incroyables. La technologie audio Nahimic offre un son 3D immersif. Le clavier TrueStrike rétroéclairé est réactif. Les touches fléchées sont plus grandes pour plus de confort d’utilisation et le pavé tactile monobloc est précis.

Enfin, il est livré avec une capacité de stockage de 512Go en SSD. Cette configuration fait du Lenovo Legion 5 15ACH6H un PC portable gamer performant à tout petit prix.

À lire également :