Ryzen 5 5600X : le processeur AMD est à 177,99 € pour le Black Friday !

Un très bon processeur signé AMD fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Amazon. À l'occasion du Black Friday, le Ryzen 5 5600X est à moins de 178 euros sur le site du géant de l'e-commerce. L'offre est bien évidemment à saisir dès maintenant !

Alors que l'édition 2022 du Black Friday se tiendra officiellement dans quelques heures, Amazon n'a pas attendu l'événement commercial pour proposer un processeur AMD à un très bon prix.

En effet, le Ryzen 5 5600X du fabricant américain est au prix de 177,99 euros au lieu de 197,99 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Et il s'agit tout simplement du meilleur prix du moment ! Pour information, le processeur est vendu et expédié par Amazon et est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Considéré comme étant l'allié incontournable des amateurs de gaming et développé avec le processus FinFET, le processeur Ryzen 5 5600X 4,4 GHz AMD profite d’une conception parfaitement étudiée pour vous offrir d'excellentes performances pour toutes vos sessions gaming.

L’AMD Ryzen 5 5600X bénéficie également d’une fréquence d’horloge extrêmement élevée. Initialement, il fonctionne avec une fréquence native de 3,6 GHz. Puisque ce CPU est déjà déverrouillé, vous avez la possibilité de booster à volonté sa vitesse lorsque vous en avez besoin. Ainsi, vous pouvez surcadencer ce CPU pour gagner en performances puisque la vitesse d’horloge peut être boostée jusqu’à 4,4 GHz.