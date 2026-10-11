Oppo Find N7 : le futur smartphone pliable s’annonce monstrueux, voici ses caractéristiques

Le prochain smartphone pliable d’Oppo, le Find N7, se dévoile déjà. Une fuite nous en dit plus quant à ses spécifications techniques, telles que son bloc photo, son écran ou encore son processeur.

Oppo Find X9 module photo
Crédits : Oppo

 

Les smartphones pliables ont définitivement le vent en poupe, difficile de le nier. Tout a commencé avec Samsung, qui fut un quasi-pionnier dans le domaine. Le fabricant sud-coréen a en effet lancé son Galaxy Z Fold premier du nom en 2019, et prépare désormais le Galaxy Z Fold 9, qui pourrait régler le défaut le plus détesté des smartphones pliables. Mais ce succès a fait bien des jaloux. En effet, de nombreux fabricants se sont depuis lancés dans l’aventure.

On pense par exemple à Vivo et son X Fold 9, qui pourrait faire mal au Galaxy Z Fold 8. De son côté, Huawei dévoilait l’année dernière un smartphone pliable au format vraiment étonnant. Et même Apple, qui a pourtant visiblement longuement hésité, a cédé à la tentation. En effet, la marque à la pomme a lancé sa propre version, l’iPhone Duo.

Mais c’est sans compter sur Oppo, qui compte bien se tailler une part du gâteau. En 2023 déjà, le fabricant lançait le Find N2 Flip, un smartphone pliable avec une grande batterie à 1099€. Plus récemment, nous avons pu tester l’Oppo Find N6, qui se trouve être une bonne alternative au Magic V6 d’Honor.

Oppo Find N7 : quatre objectifs photo et un mystérieux capteur

Et c’est donc cette fois au tour de son successeur, l’Oppo Find N7, dont les principales caractéristiques viennent de fuiter. Et, si l’on en croit les informations fournies par le célèbre leaker Digital Chat Station et relayées par Gizmochina, le prochain flagship de la marque sera très haut de gamme.

Tout d’abord, le Find N7 disposerait d’un écran pliable de 7,6 pouces associé à une puce gravée en 2 nm, ce qui représenterait une première. La dalle serait fabriquée par Samsung et posséderait une charnière sans démarcation visible. L’utilisation de la puissante puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 a également été évoquée. Le tout serait alimenté par une batterie de 6 500 mAh.

Mais c’est du côté du bloc photo que l’Oppo Find N7 impressionne le plus. En effet, l’appareil pliable disposerait de pas moins de quatre objectifs photo. On y retrouverait ainsi un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 50 MP. Le tout serait complété par un mystérieux capteur multispectral de 3 MP, baptisé « Danxia Color Restoration Lens ».


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