Instagram : on a testé la nouvelle fonction Premier jet (First draft) et on est mitigés…

Instagram lance Premier jet (First draft en anglais) : une fonctionnalité inédite pour les Reels qui coupe, pour vous et en un clic, vos clips vidéo pour n’en garder que le meilleur. L’objectif ? Que vous puissiez vous concentrer sur l’aspect créatif du montage. Mais ce nouvel outil tient-il ses promesses ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Instagram sur iPad
Crédits : 123RF

Meta vient de lancer au sein d’Instagram une nouvelle fonctionnalité de montage pour les Reels : Premier jet. Annoncée sur le compte Threads Instagram’s @Creators, elle consiste à « couper vos vidéos pour ne garder que la meilleure partie ». L’idée est de vous offrir une « base de travail » en un clic afin de vous soulager de la partie rébarbative du montage, pour que vous puissiez vous concentrer sur la partie créative.

En effet, d’après Instagram, Premier jet a été conçu pour s’adapter à votre façon de créer – que vous soyez adepte des montages multi-clips, des vidéos face caméra ou « une journée dans ma vie ». La promesse est alléchante, mais qu’en est-il réellement ? On l’a testée pour vous.

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Voici comment profiter de Premier jet d’Instagram

Pour le moment, Premier jet est une exclusivité iOS : la seule condition pour en profiter est donc d’avoir un iPhone sous la main. Et, ça tombe bien, c’est notre cas. Pour accéder à la fonctionnalité, rien de plus simple :

  • Ouvrez Instagram
  • Appuyez sur l’icône + pour créer un nouveau Reel
  • Sélectionnez les médias destinés à être montés
  • Puis appuyez sur Premier jet
Premier jet Instagram First draft
Crédits : Phonandroid

S’affiche alors un écran de chargement qui détaille ce qu’est en train de faire l’outil :

  1. Analyse des clips
  2. Identification des temps forts
  3. Découpage des silences

Ensuite, vous retrouvez l’interface de la fonctionnalité : elle est intuitive, mais pourrait être un peu plus complète.

Une interface intuitive, mais sommaire

Elle comporte, tout en haut de l’écran, un bouton Ajouter de la musique. Dessous, le résultat du premier jet en cours de lecture, le nom de la fonctionnalité, la durée du Reel proposé et le nombre de secondes découpées au sein de la vidéo originale.

Premier jet Instagram First draft ajouter musique
Crédits : Phonandroid

Tout en bas de l’interface s’affichent les différents clips assemblés avec leur durée. Chacun est surmonté d’une croix vous permettant de supprimer ceux qui ne vous conviennent pas. Petit bémol : il n’existe pas de bouton « retour ». Une fois un rush abandonné, il n’est pas possible de le récupérer.

Les clips peuvent également être réorganisés : il suffit d’appuyer longuement sur l’un d’eux et de le glisser à la place voulue.

Premier jet Instagram First draft déplacer abandonner
Crédits : Phonandroid

Une fois satisfait, appuyer sur Suivant vous donne accès à l’interface habituelle pour continuer votre montage à partir du premier jet. En revanche, si vous n’êtes pas convaincu, il vous suffit d’appuyer sur Skip pour retrouver l’interface habituelle et procéder à votre montage avec les rushes bruts.

Une fonction utile dans l’idée, mais qui mérite d’être peaufinée

Disons-le tout de suite : cette fonctionnalité inédite ne fera pas de miracle. En l’état actuel, nous serions étonnés qu’elle puisse réellement vous soulager de précieuses heures de montage. Elle porte de fait très bien son nom : Premier jet – ou first draft en anglais, qui met davantage en avant l’idée de « brouillon » –, puisque c’est ce qu’elle vous propose – et non pas un Reel prêt à être publié.

Par exemple, s’il s’agit de clips face caméra que vous avez sélectionnés, l’outil conservera les répétitions que vous avez pu faire en vous reprenant – l’avantage est qu’il semble les isoler dans des clips de quelques secondes qu’il est facile de supprimer.

On peut ainsi nuancer l’efficacité de la deuxième étape « Identification des temps forts ». En revanche, il faut reconnaître que les silences sont globalement correctement découpés.

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Une efficacité inégale selon les vidéos

Autre nuance : il semble que la fonctionnalité soit davantage pertinente pour « débroussailler » certains types de vidéos que d’autres, notamment les face cam. Pour les vlogs, cela dépend. Mais si vous souhaitez simplement accoler des clips de votre adorable chiot, Premier jet semble inutile. Nous avons fait l’essai et il en résulte une vidéo qui manque de fluidité : certains cuts sont superflus et donnent l’impression d’un clip coupé au couteau – que même une seconde passe ne permettra pas de corriger.

Ainsi, Premier jet est une bonne idée sur le papier. Mais la fonctionnalité nécessiterait quelques ajustements pour être totalement pertinente (bouton retour, suppression des répétitions…). Meta ne mentionne pas l’IA, mais il ne serait pas étonnant que Premier jet en soit doté. Si c’est le cas, l’IA pourrait apprendre des habitudes des utilisateurs et devenir vraiment puissante.


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