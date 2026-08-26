Google Photos : votre Corbeille pourrait bientôt se vider deux fois plus vite

Offrir un sursis de quelques jours avant la suppression définitive d’une photo jetée à la Corbeille pour la récupérer est une fonctionnalité extrêmement pratique dont dispose, notamment, Google Photos. Mais la firme de Mountain View pourrait bientôt réduire le délai pour certains types de fichiers afin d’unifier sa politique de conservation des clichés récemment supprimés.

Parfois, lorsqu’on fait du tri dans ses photos, on hésite à en jeter certaines, puis on regrette de l’avoir fait ; ou alors on fait une mauvaise manipulation et on supprime celle qu’on souhaitait garder. Heureusement, les corbeilles des applications de galeries photos permettent de restaurer les médias supprimés récemment.

C’est notamment le cas de Google Photos. Et que vous supprimez une photo sauvegardée sur le cloud ou un cliché local, le délai de récupération avant sa suppression définitive varie. Mais la firme de Mountain View pourrait bientôt unifier sa politique de conservation des fichiers supprimés au sein de son application.

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Vous ne pourrez bientôt plus restaurer vos photos après 30 jours

Comme le montre la première capture d’écran ci-dessous, lorsque vous vous rendez dans la Corbeille de Google Photos, une bannière vous indique au bout de combien de jours les médias seront définitivement supprimés : 60 jours pour les éléments sauvegardés, 30 jours pour les fichiers stockés localement (non sauvegardés sur le cloud, donc). Et si vous cliquez sur un cliché en particulier, le décompte s’affiche ainsi que deux boutons : Restaurer et Supprimer – en témoignent les deux autres captures d’écran suivantes.

Mais la firme de Mountain View s’apprête à unifier sa politique de conservation. C’est en tout cas ce qu’indique très explicitement une ligne de code repérée par nos confrères d’Android Authority dans la version 7.90 de Google Photos : « Le délai de conservation des éléments dans la corbeille passe de 60 jours à 30 jours avant leur suppression définitive. »

Plusieurs arguments peuvent expliquer ce changement. Le premier pourrait être vu comme en faveur de l’utilisateur : si ce dernier voit le délai de rétention divisé par deux pour les photos sauvegardées, son expérience gagne en cohérence. En effet, le doute ne sera plus permis, car il n’y aura plus de question à se poser : qu’importe le statut du fichier, la durée de conservation dans la Corbeille avant sa suppression définitive sera de 30 jours.

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Le second est – évidemment – à l’avantage de la firme : diviser par deux ce délai de conservation pour des millions d’utilisateurs pourrait permettre à Google de faire des économies non négligeables sur les coûts de stockage sur serveur. Une manœuvre qui pourrait être d’autant plus motivée par la crise des composants – et a fortiori de la RAM.

Et si vous êtes adepte de ce délai confortable de 60 jours pour la conservation des photos avant leur suppression définitive, rassurez-vous. Premièrement, ce changement n’est pas encore effectif. Ensuite, avant qu’il ne le soit, le géant de la tech devrait laisser un préavis suffisant.