Cette publicité pour l’iPad Pro fait scandale, Apple s’excuse publiquement

Apple a fâché beaucoup de monde avec sa dernière publicité pour l'iPad Pro M4, à tel point que la firme a présenté des excuses publiques après les réactions de nombreuses personnalités.



Que vous aimiez ou non les publicités, il y a en sûrement qui ont marqué votre esprit par leur ingéniosité, leur humour ou le message qu'elles font passer. On s'en souvient longtemps après la diffusion, qu'elles nous aient fait acheter le produit concerné ou non d'ailleurs. Même si le rapport aux réclames à bien changé depuis l'époque où la télévision était leur principal canal de diffusion, les marques cherchent toujours à reproduire cet effet. Malheureusement pour Apple, les gens se rappelleront de la pub pour l'iPad Pro M4, mais pas pour les bonnes raisons.

Intitulée “Crush!” (écraser), on y voit une presse hydraulique broyer tout un tas d'objets : des pots et tubes de peinture, une guitare, une borne d'arcade, des appareils photos, une batterie, une machine à écrire, des livres, un tableau, des écrans d'ordinateur affichant un logiciel de retouche photo… Puis la presse se relève et dévoile l'iPad Pro. En fond sonore, la chanson de Sonny & Cher “All I ever need is you“, ou “tout ce dont j'ai besoin, c'est toi” dans la langue de Molière. La métaphore est très claire et elle ne passe pas.

Apple présente des excuses après la diffusion d'une publicité pour l'iPad Pro M4

L'acteur Hugh Grant résume la vidéo comme étant “la destruction de l'expérience humaine“. Pour le producteur, réalisateur et écrivain Asif Kapadia, “c’est la métaphore la plus honnête de ce que les entreprises technologiques font aux arts, aux artistes, musiciens, créateurs, écrivains, cinéastes : les presser, les utiliser, ne pas bien les payer, prendre tout puis dire que ça a était créé par eux“. Face à ce tollé, Apple n'a pas eu d'autres choix que de s'excuser.

“La créativité est dans notre ADN chez Apple, et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s'épanouir. Notre objectif est de célébrer la myriade de façons dont les utilisateurs s’expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l’iPad. Nous avons raté le coche avec cette vidéo et nous en sommes désolés“, déclare Tor Myhren, vice-président des communications commerciales chez Apple. L'entreprise a décidé de ne pas diffuser la publicité à la télévision comme prévu à l'origine.