Neuralink vient de mettre un humain à jour, bienvenue dans l’ère des cyborgs

Suite à des complications initiales, Neuralink a mis à jour son dispositif “Link”. Ces ajustements ont non seulement résolu les problèmes post-opératoires mais ont également renforcé les capacités de contrôle numérique pour le patient atteint de quadriplégie.

Dans notre monde qui est de plus en plus numérisé, l'accès aux technologies est devenu crucial pour pouvoir s'intégrer socialement et professionnellement. Mais cela pose de gros problèmes pour les handicapés qui sont par exemple atteints de quadriplégie. Ce dernier se sentent souvent coupés de la société. Neuralink, une des nombreuses entreprises d’Elon Musk, veut aider ces personnes avec son dispositif innovant, “Link”. Ce système avancé vise à transformer radicalement la manière dont ces individus interagissent avec le monde numérique, en leur donnant plus d’autonomie et de liberté.

Début 2024, Neuralink a implanté le dispositif “Link” chez Noland Arbaugh à l'Institut neurologique Barrow en Arizona. Avant cette opération, il utilisait un stylet buccal pour interagir avec ses appareils, ce qui limitait ses mouvements et nécessitait l'aide d'un soignant. Grâce à cette interface cerveau-machine, Noland peut désormais contrôler la souris de son ordinateur, naviguer sur Internet et jouer à des jeux vidéo comme aux échecs ou Civilization VI, et ce, uniquement par la pensée. Mais malgré ce succès initial, des complications sont ensuite apparues.

Neuralink pourrait bientôt permettre de contrôler un bras robotique

Quelques semaines après l'implantation du dispositif, des complications ont surgi : certains fils se sont retirés du cerveau de Noland et ont réduit l'efficacité des électrodes. En réponse, Neuralink a modifié l'algorithme de traitement des signaux et amélioré les techniques de traduction des impulsions neurales en mouvements de curseur. Ces ajustements ont non seulement permis de restaurer les performances initiales du “Link” mais aussi de les améliorer. Elles ont offert à Noland une précision accrue dans le contrôle de ses appareils numériques.

Pour le futur, Neuralink envisage d'étendre les capacités du “Link” pour contrôler des bras robotiques et des fauteuils roulants. Cette avancée rapproche l'entreprise de la création d'un cyborg, longtemps réservé à la science-fiction. Mais avant de rêver, ces avancées pourraient un jour, permettre aux personnes avec des handicaps sévères de surmonter leurs limites physiques.

