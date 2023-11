Android Auto accueille toutes les applis Uber, le Snapdragon Gen 3 consomme beaucoup, c’est le récap’

L'interface Android Auto fait enfin tourner toutes les applications Uber, le processeur Snapdragon Gen 3 demande pas mal d'énergie, Gmail facilite le désabonnement des mails publicitaires, c’est le récap !



En ce début de semaine, on apprend que les escrocs ne manquent décidément pas d’imagination. Certains ont récolté près de 500 000 euros en revendant des colis Amazon qu'ils volaient dans les caissons sécurisés de la marque, les lockers. Une enquête lève également le voile sur les dangers psychologiques auxquels sont confrontés les modérateurs des applications de rencontre. Ça fait froid dans le dos. Mais sans plus attendre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée du 20 novembre 2023.

Android Auto peut faire tourner toutes les applications Uber

On imagine que depuis le temps, l'interface Android Auto permet d'installer toutes les applications que l'on souhaite, surtout si elles sont dédiées à la conduite. Et pourtant non. Mais ce n'est pas la faute de Google, plutôt celle d'Uber. L'entreprise ne permettait pas à ses chauffeurs d'utiliser Android Auto jusque là. Ces derniers peuvent désormais se servir d'Uber Driver sans passer par un smartphone, ce qui est à la fois plus pratique et plus sécurisant pour le conducteur et ses passagers.

Le Snapdragon Gen 3 est un peu trop énergivore

Le processeur Snapdragon Gen 3 de Qualcomm est très attendu. Il va équiper la plupart des smartphones hauts de gamme de 2024, et les performances semblent au rendez-vous d'après les premiers benchmarks que l'on a pu se mettre sous la dent. Celui récemment partagé sur X (Twitter) n'est pourtant pas une très bonne nouvelle. Il montre que la puissance de la puce se fait au détriment de son efficacité énergétique. S'en suit un dégagement de chaleur plus important, et donc un paramètre supplémentaire à prendre en compte qui pourrait empêcher le Snapdragon Gen 3 d'intégrer certains mobiles.

Gmail facilite le désabonnement des e-mails publicitaires

Les mails publicitaires sont une vraie plaie. Quand il n'y en a qu'un ou deux, c'est facile de se désinscrire pour ne plus les recevoir. Mais quand ils envahissent notre boîte, c'est une autre histoire. Google l'a compris en mettant à jour l'application Gmail sur Android. Parmi les nouveautés, on note la présence d'un bouton désabonnement bien en évidence, à droite de l'adresse de l'expéditeur. Fini de scroller tout en bas du message et de chercher le petit lien bien caché pour se désinscrire des listes d'envoi.

