Le Huawei Pura 70 Ultra est un champion de la photo, le design du Galaxy Z Fold 6 se dévoile, c’est le récap’ de la semaine

Le Pura 70 Ultra de Huawei prend la tête du classement DXOMARK, une image révèle que le design du Galaxy Z Fold 6 est très différent de celui de son prédécesseur, la vitesse de la RAM désormais affichée en MT/S sous Windows 11, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’un nouveau rendu 3D lève le voile sur le design du Galaxy Z Fold 6 de Samsung, le Pura 70 Ultra de Huawei domine désormais le classement DXOMARK grâce à des performances de photographie impressionnantes. Les chances d’acheter un jeu cloné sur le marché de l’occasion augmentent et l’onglet Performance affiche désormais la vitesse de la RAM en MT/s sous Windows 11. Recommandation du jour : évitez de laisser trainer vos doigts près du coffre avant du Cybertruck.

Nouveau design pour le Samsung Galaxy Z Fold 6

Après plusieurs fuites sur la fiche technique du Galaxy Z Fold 6, un nouveau rendu 3D partagé par le fabricant de coques Thinborne sur X (Twitter) lève le voile sur le design du futur smartphone. À en croire l’image, Samsung aurait opté pour un écran plat et un format rectangulaire très différent du modèle précédent. Encore un peu de patience, nous devrions découvrir si le constructeur coréen dit adieu à la dalle incurvée et aux bords arrondis entre juillet et août 2024.

Pura 70 Ultra : un nouveau leader dans l’univers de la photographie mobile

À peine un mois après avoir intégré le classement DXOMARK, le Pura 70 Ultra dépasse tous ses concurrents. En effet, le smartphone de Huawei est désormais le nouveau champion, avec un score de 163 qui lui permet de détrôner le Magic6 Pro. Grand capteur, excellentes capacités en conditions de faible luminosité, beau rendu des couleurs, téléobjectif macro remarquable, le Pura 70 Ultra se démarque des autres photophones.

Acheter des jeux Switch d’occasion n’est pas sans risque…

S’il est toujours très tentant de se procurer des jeux vidéo sur le marché de l’occasion, cette pratique n’est pas dénuée de risque. En effet, il est de plus en plus facile pour les pirates de créer des copies parfaites et de tromper les acheteurs qui n’ont aucun moyen de vérifier s’il s’agit d’une contrefaçon. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour savoir comment réduire le risque de vous procurer une version clonée.

Cybertruck : le système de fermeture automatique du coffre peut s’avérer dangereux pour vos doigts

Si vous vous demandez si les coffres du Cybertruck pourraient être un danger pour vos doigts, la réponse est oui. En effet, si le système de fermeture automatique semble détecter des obstacles tels qu’un bras ou une main, les doigts ne suffisent pas à forcer la réouverture du coffre. C’est en tout cas ce que l’on constate dans la vidéo du YouTuber Joe Fay, où l’on voit le conducteur faire le « test du doigt » et sortir de cette expérience risquée avec un doigt cassé.

Windows 11 affiche désormais la vitesse de la RAM en MT/s

Un nouveau changement vient d’apparaître dans la dernière build en bêta de Windows 11. En effet, si vous vous rendez dans l’onglet Performance du gestionnaire des tâches, vous constaterez que la vitesse de la RAM n’est désormais plus affichée en MHz mais en MT/s (megatransfers par seconde), c’est-à-dire en vitesse réelle. Une modification bienvenue qui apportera beaucoup plus de précision sur l’utilisation de votre RAM.

Nos tests de la semaine

HMD Pulse Pro : réparable mais perfectible

Si l’idée d’un téléphone réparable est excellente, il reste encore un peu de chemin au HMD Pulse Pro pour rejoindre les meilleurs téléphones d’entrée de gamme. C’est un smartphone agréable à prendre en main, et on apprécie le port microSDXC pour augmenter le stockage et le port jack 3,5 mm qui améliore l'expérience audio. Il pourrait vous séduire si vous avez un petit budget et que vous recherchez une compatibilité Nokia OZO. Cela étant dit, le HMD Pulse Pro manque de puissance, la recharge est lente, la partie photo n’est pas géniale et vous n’aurez droit qu’à 2 ans de mise à jour.

Huawei Watch Fit 3 : notre coup de cœur de 2024

Huawei propose ici l’une des meilleures montres du marché pour un prix raisonnable. Lors de notre test, nous avons été conquis par le design et la légèreté de la Watch Fit 3, son excellente autonomie et sa charge rapide, le confort apporté par l’écran, et l’application santé. Petit bémol, on regrette que le magasin d’applications soit trop restreint. Attention, les coloris de bracelet ne seront pas au goût de tout le monde.

TCL C805 : un très bon rapport qualité/prix

Malgré quelques défauts notables, le C805 est un téléviseur séduisant grâce à son bon rapport qualité/prix, son joli cadre en aluminium et sa connectivité complète. TCL multiplie les compatibilités et on adore la profondeur des réglages en vidéo et en audio. Malheureusement, le pied central n’est pas toujours pratique, le lissage de l'upscaling est trop agressif et la réflectance est assez prononcée.

