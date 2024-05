La tempête solaire la plus sévère depuis 20 ans va frapper la Terre ce week-end

La Space Weather Prediction Center vient d’émettre un message d’alerte à l’échelle mondiale. Durant tout le week-end, la planète sera frappée par une gigantesque tempête solaire, l’une des plus importantes des 20 dernières années. De nombreuses infrastructures risquent d’être endommagées et des services coupés.

D’un point de vue général, le Soleil est plutôt notre ami. En plus de nous éclairer, l’astre nous tient bien au chaud, juste assez pour que la vie se maintienne sur notre planète et se paye même le luxe de nous offrir de jolis spectacles avec la Lune. Et si l’on regrette les occasionnels coups de soleil et les quelques zones de la planète sur lesquelles il n’est pas conseillé de se rendre, difficile de se passer de notre étoile. Ce qui ne veut pas dire que le Soleil n’a pas ses mauvais côtés.

Les tempêtes solaires ont fait partie. Concrètement, une tempête solaire est un phénomène durant lequel le Soleil présente une très forte activité. Pour une étoile, cela signifie éjecter un grand nombre de particules à grande vitesse, chargées électromagnétiquement. Ces particules peuvent atteindre notre Terre en seulement 3 jours et causer de nombreux dégâts, plus ou moins importants. Elles sont d’ailleurs également responsables des aurores boréales.

Une grave tempête solaire va nous tomber dessus ce week-end

Or, la prochaine tempête solaire s’annonce très sévère. Et elle nous tombera dessus ce week-end. Vous l’aurez compris, il ne sera pas question ici de voir notre ciel devenir rouge avant que tout explose autour de nous. En revanche, ces particules éjectées par le Soleil risquent de causer des dégâts à certaines infrastructures, ou encore de brouiller certains systèmes en réseau, comme les GPS. Si cela n’a pas l’air si grave à première vue, les experts, eux, sont loin de prendre la chose à la lègère.

Cette tempête a été classée au niveau G4, ce qui signifie qu’elle est particulièrement sévère. À titre de comparaison, il faut remonter à janvier 2005 pour qu’une alerte similaire soit lancée. Cela s’explique par le fait que le Soleil traverse des cycles, où son activité devient de plus en plus intense au fil du temps. Ces cycles durent en moyenne 11, et ce lui en cours a démarré en 2019. Nous n’en sommes donc qu’à la moitié.