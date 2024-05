Google apporte une fonctionnalité Android sur iPhone, le Pixel 8 est localisable même sans batterie, le récap

L’application Google sur iPhone vous permet de créer un raccourci bien pratique, vous pouvez retrouver votre Pixel 8 même sans batterie, Elon Musk déteste une technologie mais doit faire avec, c’est le récap.

La fonctionnalité Circle to Search des smartphones Android arrive sur les iPhone grâce à Google. L’entreprise américaine a d’ailleurs aussi dévoilé que ses derniers Pixel 8 étaient retrouvables même quand leur batterie est à plat avec Localiser mon appareil. Enfin, les LiDAR sont la hantise d’Elon Musk, mais Tesla continue tout de même d’en acheter beaucoup. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 9 mai 2024.

Circle to Search arrive sur iPhone

Google a créé un raccourci pour reproduire la fonctionnalité “Circle to Search” d'Android sur les iPhone. En installant l'application Google et un raccourci spécifique, couplé à l'option “Back Tap”, les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais capturer l'écran et rechercher instantanément le contenu via Google Lens, en tapotant simplement l'arrière de leur appareil. Bien que moins fluide que sur Android, cette solution apporte une fonction très pratique aux smartphones iOS.

Lire – iPhone : ce nouveau raccourci imite l’une des meilleures fonctionnalités d’Android

Perdre un Pixel 8 va devenir plus compliqué

Les Pixel 8 et 8 Pro de Google peuvent désormais être localisés même lorsqu'ils sont éteints ou que leur batterie est vide, grâce à un matériel spécial basse consommation. Cette fonctionnalité “Localiser mon appareil” permet de suivre les téléphones pendant plusieurs heures après leur extinction, en maintenant une connexion aux réseaux de localisation. Une option à activer dans les paramètres. Cette avancée offre une tranquillité d'esprit en cas de perte ou de vol, et Google prévoit de l'étendre à d'autres modèles.

Lire – Pixel 8 : Google peut localiser votre smartphone même si sa batterie est vide, mais il y a un hic

Elon Musk déteste les LiDAR mais continue d’en commander

Malgré les critiques passées d'Elon Musk envers le Lidar, Tesla a récemment investi 2 millions d'euros dans l'acquisition de ces capteurs laser, devenant le plus gros client du fabricant Luminar. Ce revirement soulève des questions sur les intentions réelles du constructeur automobile, qui pourrait viser à améliorer ses systèmes de conduite autonome, sa flotte de robotaxis imminente, son robot humanoïde Optimus ou ses processus de fabrication.

Lire – Tesla déteste cette technologie, alors pourquoi en achète-t-elle autant ?