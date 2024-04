Commercialisé sur le site BuyBestGear, le Vakole CO20 MAX est un VAE atypique qui séduit tout autant par son look que par ses prétentions techniques. Démonstration.

En matière de vélos à assistance électrique, on trouve aujourd’hui sur le marché véritablement de tout. De modèles signés de grandes marques européennes ou américaines avec des cadres parfois en carbone ou en titane et commercialisés plus de 6000 € à des produits fabriqués en Chine avec un cahier des charges… aléatoire proposés parfois sous les 1000 €.

Le Vakole CO20 MAX pourrait constituer une offre intermédiaire avec un équipement complet, une grosse batterie et des solutions techniques originales. Ce VAE combine plusieurs genres, puisqu’il s’agit à la fois d’un pliant comme les emblématiques Brompton, et d’un fatbike, des vélos aux énormes pneus pensés au départ pour rouler sur le sable. Ajoutez à celui un double moteur et des suspensions avant et arrière et vous aurez un modèle vraiment unique.

Disponibilité

Le Vakole CO20 MAX est vendu 1699 €. Un tarif qui peut sembler élevé pour un produit chinois, mais qui demeure nettement en dessous des prix pratiqués par des marques connues et reconnues comme Moustaches pour n'en citer qu’une. Le VAE est fourni avec de nombreux accessoires rassemblés dans une housse rigide. On y trouve une pompe, un multi-outils, des clés, un porte-téléphone ou encore des rétroviseurs.

Le Vakole CO20 MAX est commercialisé sur le site BuyBestGear qui peut expédier le vélo très rapidement depuis ses entrepôts européens. Ce modèle est proposé en une seule couleur, un gris foncé agrémenté de touches orange bien vues à notre sens, et en une seule taille. La marque annonce qu’avec une forte amplitude de réglage de sa tige de selle et de son guidon, le Vakole CO20 MAX convient aux personnes mesurant entre 1 m 60 et 1 m 90. Cela tombe plutôt bien, car nous sommes précisément entre les deux.

Mise en œuvre et présentation

Le vélo arrive dans un carton nettement plus compact que celui des modèles classiques. Logique après tout, il s’agit d’un pliant… d’un gros pliant tout de même, car le colis dépasse les 45 kg. En ouvrant celui-ci, nous découvrons l’engin plié : il mesure alors 98 x 44 x 83 cm contre, par exemple, 64,3 x 58,4 x 26,9 cm pour le Brompton Electric C Line Explorer. Le vélo est très correctement protégé par des mousses et surtout il est quasiment prêt à l’emploi. Les deux roues sont en place, ce qui est très rarement le cas avec des modèles classiques.

Il suffit dans un premier temps de l’extraire du carton, chose pas forcément évidente seul, car l’engin pèse son poids, puis de le débarrasser des mousses et des divers scotchs. La seule intervention « mécanique » est la mise en place des pédales. Comme toujours cependant, nous vérifions le serrage des différentes vis avant d’ajuster la hauteur de selle. Nous avons aussi retouché l’angle des leviers de frein, trop horizontaux à notre goût. Rien de particulier : le travail a été bien fait en amont et le vélo peut vraiment être d’emblée considéré « prêt à rouler ».

Un drôle d’engin

Et voilà le vélo face à nous. Son design est vraiment atypique avec ses gros pneus de 20 pouces de diamètre et surtout de 4 pouces de large ! Le Vakole CO20 MAX en impose : il est long et son guidon pointe très haut. Son cadre en aluminium est correctement peint et il ne présente pas la moindre rayure à l’issue de la livraison. Les soudures sont plutôt grossières, mais il s’agit surtout d’un enjeu esthétique, car cela ne présage rien de leur robustesse. L’engin présente des suspensions avant et arrière. La fourche peut être bloquée pour optimiser le rendement lorsque l’on roule sur un billard, mais rien du genre pour le petit amortisseur arrière.

La transmission est signée Shimano. Il s’agit d’un ensemble à 7 vitesses manipulé par une manette placée à droite du guidon. Son réglage est parfait en usine, les vitesses passent sans mal et avec une relative souplesse. La précision n’est pas aussi bonne que ce que l’on croise souvent, car il s’agit d’un dérailleur Shimano Tourney non indexé. En clair, un clic sur les commandes ne fait pas changer directement de vitesse, mais c’est à vous de faire déplacer le dérailleur avec la manette pour faire déplacer la chaine sur la cassette. Le freinage est confié à un ensemble hydraulique, lui aussi prêt à l’emploi. Par rapport à de nombreux VAE actuels, câbles et durites ne cheminent pas à l’intérieur du cadre. Il y en a beaucoup. Cela peut faire un peu fouillis, mais dans les faits ils sont correctement fixés même si on a vu plus élégants que des rilsans…

Deux moteurs et une grosse batterie

Chaque roue dispose de son propre moteur de 750 W. Pour que le vélo demeure maîtrisable, la marque a choisi de brider le couple. Il est de 60 Nm avec un seul moteur et de 85 Nm avec deux. Le cycliste peut choisir d’utiliser un ou deux moteurs. La batterie s’appuie sur des cellules Samsung 21700. Elle pèse un peu plus de 4,5 kg. Elle est donnée pour 20 Ah en 48 V soit une capacité de 960 Wh. Un chiffre impressionnant, puisque les plus grosses batteries chez Bosch dépassent juste les 700 Wh. Il faut dire qu’elle aura fort à faire face à l’impressionnante puissance des moteurs. La batterie prend place dans le tube central du cadre qu’il faut ouvrir pour l’y glisser. Une clé la verrouille et fait office de « Neiman ». Malheureusement, son emplacement n’est pas idéal puisqu’elle se trouve sous le tube diagonal, un peu perdue dans une forêt de câbles.

Le Vakole CO20 MAX est bien équipé. Nous trouvons des garde-boues en métal peint de belle facture et une béquille latérale. Celle-ci est un peu courte : le vélo est un peu trop vertical pour obtenir un équilibre parfait. À l’avant, un énorme feu LED prend place, tandis qu’à l’arrière nous trouvons un équipement original avec un premier feu positionné au-dessus du garde-boue qui intègre des clignotants et une fonction feu-stop. Un second feu alimenté par une pile vient se glisser sous la large selle agrémentée de deux amortisseurs en élastomère. Le vélo accueille un porte-bagages à l’arrière. Un produit en métal assez classique, ne cherchez pas la compatibilité avec un standard d’accessoires comme le MIK. Un panier fixe est présent lui au-dessus de la route arrière.

Attention à la loi

Très puissant, le vélo proposé ici flirte… avec la loi française qui est assez stricte. Plusieurs choses suscitent des doutes. Tout d’abord, la puissance des moteurs. La loi impose une puissance nominale de 250 W avec une puissance maximale qui peut aller largement au-delà, mais qui ne sera atteinte qu’en pic. Par exemple, le moteur Bosch Performance Line CX atteint les 600 W. Ici est-ce que les 750 W annoncés correspondent à cette puissance dite maximale ? Oui sans doute, mais comment être certain que la puissance nominale soit bien de 250 W ? Et de toute façon en activant les deux moteurs on devrait dans tous les cas dépasser les 250 W… a priori.

Autre contrainte législative, la vitesse. L’assistance doit se couper lorsque l’on dépasse les 25 km/h. Les speedbike peuvent en bénéficier jusqu’à 45 km/h, mais ils ne sont plus considérés comme des vélos : ils ne peuvent emprunter les pistes cyclables, ils doivent être assurés avec une plaque d’immatriculation et le cycliste doit porter un équipement spécifique comme des gants et bien entendu un casque homologué.

Le Vakole CO20 MAX dispose de plusieurs modes comme tous les VAE, 5 en l’occurrence, mais tous ne respectent pas la législation française. Les modes 1 et 2 sont conformes. Il faut donc pédaler pour déclencher l’assistance électrique. Le premier mode est une sorte de mode éco pour rallier sa destination avec peu de batterie restante. Le second permet de bénéficier de plus de puissance tout en respectant la limite des 25 km/h.

Les choses se gâtent un peu ensuite avec le mode 3, puisque la vitesse à laquelle l’assistance se coupe se situe plus autour des 32-34 km/h. Un réglage potentiellement adapté au marché américain où la vitesse maximale est de 28 miles par heure soit environ 32 km/h. Le mode 4 est encore un mode assistance avec donc le pédalage obligatoire, mais cette fois la vitesse s’envole : près de 45 km/h au compteur avant la coupure de l’assistance.

Enfin le mode 5, nous fait entrer dans un autre monde puisqu’il n’est plus nécessaire de pédaler : il suffit de tourner la poignée des gaz présente à droite du guidon comme sur une moto et atteindre là aussi les 45 km/h compteur, 42 km/h au GPS de notre iPhone.

Contrairement à ce qui est annoncé sur le site, il n’est nul besoin de débrider le vélo pour dépasser les 25 km/h. Mais on peut réaliser l’opération inverse. Dans les paramètres du Vakole CO20 MAX, il est possible d’ajuster manuellement la vitesse maximale du vélo. D’origine, elle est fixée à 99 km/h. En la descendant à 25 km/h, nous voilà de nouveau dans la légalité… enfin en matière de vitesse en tout cas. C’est bien entendu ce que nous avons fait.

En route, mauvaise troupe

L’assistance électrique se pilote donc en combinant un jeu de boutons à gauche du guidon pour changer le mode d’assistance, naviguer dans les menus… et un écran couleur de belle taille. Celui-ci est lumineux et permet donc une utilisation confortable dans un environnement ensoleillé. Il propose aussi une prise USB pour recharger son smartphone. Le poste de conduite est bien chargé et rappelle plus celui d’une moto que d’un vélo classique. Toujours à gauche, un gros bouton vient activer l’éclairage et dessous se trouvent les commandes cette fois petites, et donc pas toujours faciles à utiliser, des clignotants arrière. Un bouton active la sonnette électronique qui ne nous a pas semblé assez puissante en ville. À droite, nous trouvons la commande Shimano pour changer de vitesse et l’accélérateur.

Les premiers modes d’assistance se caractérisent par des premiers mètres réclamant un peu de force. Le poids du vélo se fait ressentir : avec un poids total de 43,5 kg, le Vakole CO20 MAX est un mastodonte. De plus, l’assistance électrique n’a pas la finesse de vélos plus haut de gamme qui sont bardés de capteurs (couple, cadence, vitesse…). La puissance électrique arrive donc un peu brutalement. À une vitesse de 25 km/h, le vélo se montre plutôt silencieux et finalement ce sont les gros pneus qui génèrent le plus de bruit.

Le confort est un peu décevant. Les suspensions non réglables arrivent forcément régulièrement en butée. Elles ne servent alors à rien. Les gros pneus pourraient alors logiquement endosser le rôle d’amortisseur, mais comme souvent sur les enveloppes chinoises, le caoutchouc utilisé est très dur et épais. Si cela permet de minimiser les risques de crevaison, les flancs très rigides se déforment peu, même en réduisant la pression de gonflage. Les poignées sont très dures et si vous envisagez des sorties un peu longues, nous vous recommandons de porter des gants rembourrés. La selle est large et épaisse. Elle rassure les débutants, mais pour notre part nous l’avons trouvée un peu large, ce qui engendre quelques frottements au niveau des adducteurs. En revanche, la position de conduite est relevée. Elle ne mettra pas à mal vos lombaires et vous offrira une excellente vision périphérique. De plus, le bas du dos ne se découvre pas trop, un plus en hiver.

Vélo lourd et… pilote lourd également, mettent forcément à rude épreuve le freinage. Silencieux, il manque un peu de mordant pour les utilisateurs les plus expérimentés, mais les autres apprécieront sa progressivité, surtout sur chaussée humide.

Le Vakole CO20 MAX incite donc à une conduite « à la cool ». En ville, nous avons apprécié sa maniabilité. Il est possible de slalomer entre les piétons traversant sans vergogne la piste cyclable du Boulevard Magenta à Paris. La nuit tombée, l’éclairage avant nous a impressionnés par sa puissance. Il éclaire très blanc et il convient de bien le régler pour ne pas éblouir les autres usagers arrivant en face. Le double éclairage arrière fait son office. Les clignotants demeurent moins visibles, mais c’est surtout que les autres personnes ne s’attendent pas à en trouver sur un vélo.

Une application plutôt complète

Le vélo s’accompagne d’une application pour smartphone Android et iOS nommée Key-Disp. Disponible en anglais, elle se connecte plutôt facilement et revêt plusieurs fonctionnalités. En premier lieu, elle fera office de tableau de bord « virtuelle » en affichant les mêmes informations que l’écran du VAE : vitesse instantanée, pourcentage de batterie, mode d’assistance… ainsi que le kilométrage parcouru. Il est aussi possible depuis cette application de modifier la vitesse maximale du vélo, mais aussi d’accéder à la section « Vehicle Info » où un check est fait pour vérifier s’il y a d’éventuels problèmes. L’application propose aussi la géolocalisation du vélo, mais malheureusement il ne semble pas possible d’être prévenu si celui-ci se déplace. Elle intègre également une fonction de navigation.

Une autonomie très variable

La grosse batterie permettrait selon le constructeur de viser une autonomie comprise entre 80 et 120 km en mode assistance. En mode tout électrique, c’est-à-dire sans pédaler, le chiffre passe à 60-80 km. Bien entendu, cela demeure purement indicatif, car de nombreux paramètres entrent en ligne de compte : poids du cycliste, étant de forme de celui-ci, température, mode d’assistance choisi… Dans les faits, en optant pour la vitesse réglementaire et les modes d’assistance, il est facile de dépasser les 75 km d’autonomie. Un résultat largement suffisant pour de nombreux utilisateurs urbains qui pourront alors recharger seulement une fois par semaine. On pourrait s’attendre à mieux, mais le poids du vélo impacte forcément son autonomie tout comme l’utilisation de gros pneus qui le scotche à la route.

La charge complète est quant à elle plutôt rapide au regarde de la capacité élevée de la batterie : un peu plus de 5 heures. On notera que le bloc secteur plutôt imposant intègre un ventilateur. Cela génère forcément du bruit, mais ce refroidissement actif optimise certainement la durabilité des composants électroniques.

Un peu de fun

Sage, le Vakole CO20 MAX ? Oui, assurément. Mais que se passe-t-il si on pousse tous les curseurs à fond ? Pour ce faire, nous nous sommes rendus sur un terrain privé avec des secteurs sableux. Nous avons légèrement dégonflé les pneus et débloqué la vitesse maximale. En mode purement électrique, la poignée d’accélérateur est difficile à doser. C’est un peu on/off ce qui entraine quelques problèmes de motricité bien logiques, surtout au niveau de la roue avant, qui, rappelons-le, intègre aussi un moteur. C’est plutôt fun en réalité et une fois la motricité trouvée, notamment en jouant sur la répartition du poids, le vélo grimpe des pentes impressionnantes et traverse le sable sans mal. Bien entendu, il faudra prendre un peu d’expérience, mais ce vélo a véritablement deux visages.

