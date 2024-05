Cette startup veut en finir avec le piratage et elle a les moyens de ses ambitions

Il y a un nouveau venu au pays des agences anti-piratage. Celle-ci est toute jeune, mais n'a pas été fondée par n'importe qui et se présente comme au-dessus des autres, rien que ça.

Cela fait déjà pas mal d'années que le combat contre le piratage a pris une ampleur internationale. Plusieurs coalitions d'ayants droit ont vu le jour, regroupant des grands noms de l'industrie cinématographique ou musicale par exemple. Aux États-Unis, la Motion Picture Association (MBA) est parmi les plus connues. Elle a donné naissance à un véritable bras armé qui fait beaucoup parler de lui depuis sa création en 2017 : l'Alliance for Entertainment and Creativity (ACE). On y retrouve Amazon, Canal+, Netflix, Universal…

Dès son officialisation, l'agence annonce a couleur : ACE déclare la guerre contre les pirates. Elle a même dénoncé le partage de compte sur les plateformes de streaming bien avant que ces dernières y mettent fin d'elles-mêmes. Parmi ses succès notables, on peut relever la fermeture du site d'hébergement et de partages de fichiers Uptobox ainsi que son service associé Uptostream. Il y en a d'autres et un nom précis leur est très souvent associé : Jan Van Voom, directeur international de la lutte contre le piratage de la MBA. Ou plutôt ex-directeur. Il a en effet quitté l'association pour fonder IP House, une “startup” très ambitieuse.

Qui est derrière IP house, cette startup ambitieuse qui veut mettre fin au piratage ?

On parle de startup, mais il faut oublier de suite l'image d'une jeune société pleine de bonne volonté qui cherche à se faire un nom. En plus de Jan Van Voom, IP House a pour président exécutif une autre personnalité du secteur de la protection des ayants droit, Steve Francis. L'homme fait respecter la loi fédérale américaine depuis 25 ans. Il a notamment été directeur exécutif associé de Homeland Security Investigations (HSI) et directeur du National Intellectual Property Rights Coordination Center (IPR Center). Deux noms régulièrement à l’œuvre dans des actions anti-piratage de grande envergure.

Financée par une “société d'investissement sophistiquée basée aux États-Unis“, IP House possède déjà une équipe très fournie. “Plusieurs acquisitions initiales ont été réalisées, donnant à la nouvelle firme plus de 250 enquêteurs professionnels, analystes et spécialistes du droit de la propriété intellectuelle […]. Quant à ses clients, elle ne dévoile pas de liste, mais en aurait déjà plusieurs. Ils “sont établis depuis des décennies et servent une large gamme de clientèle“, en allant “des sociétés pharmaceutiques à l’électronique domestique en passant par les vêtements de luxe, l’industrie automobile et bien d’autres encore“, assure Van Voom.

IP House propose une solution tout-en-un “qui n'existe pas” sur le marché de la protection des ayants droit

La particularité d'IP House, et ce pourquoi elle se présente comme unique dans son secteur, c'est qu'elle couvre tous les aspects relatifs à la protection des films, musiques et autres. “Nous sommes la première et la seule entité mondiale à fournir des services de protection […] de bout en bout ; de la prévention à l’enquête en passant par l’application de la loi, en mettant l’accent sur des solutions basées sur les données. Il existe de nombreuses solutions ponctuelles et beaucoup disent qu'elles sont mondiales/internationales, mais ce n'est pas le cas“.

D'après Jan Van Hoom qui a pu “parler avec beaucoup d'entreprises à travers le monde“, c'est justement ce que ces dernières recherchent, un genre de “guichet unique pour traiter de tout ce qui touche à la question de la propriété intellectuelle“. Sur le papier, IP House a en effet les moyens de soutenir ces propos, mais il ne faut pas oublier qu'elle vient tout juste de se lancer et qu'elle n'a pas encore d'actions significatives dans son portefolio.

Les dirigeants de la société sont très confiants malgré tout. Entre leurs expériences précédentes, les ressources financières et humaines dont ils disposent, sans compter un fichier client visiblement bien rempli, il y a fort à parier qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant d'apprendre qu'IP House a réussi à faire tomber des sites ou services pirates majeurs.

Source : TorrentFreak