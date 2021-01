Ubisoft+ intégré au Xbox Game Pass : est-ce vraiment possible ?

Plusieurs rumeurs, lancées par des blogs et des journalistes anglo-saxons, affirment que Microsoft pourrait bientôt annoncer l’arrivée du catalogue Ubisoft+ dans le Xbox Game Pass. Un ajout considérable qui viendrait compléter une offre déjà dithyrambique. Mais est-ce vraiment possible ? Voici nos arguments « pour » et « contre ». Et surtout, notre hypothèse !

L’offre Xbox Game Pass, notamment le forfait Ultimate, est clairement le meilleur abonnement en jeu vidéo actuellement. Pour 10 euros par mois, vous avez accès à une centaine de jeux accessibles à la demande, dont les titres Microsoft Game Studios le jour du lancement. Et si vous rajoutez 3 euros, vous avez également Xbox Live Gold (et les jeux offerts avec), l’accès à xCloud (qui fonctionne particulièrement bien) et l’intégralité des titres EA Play, lesquels ont été rajoutés il y a quelques semaines seulement.

Xbox Game Pass Ultimate est clairement la meilleure boîte à bonheur vidéoludique. Et elle s’enrichira certainement dans un proche avenir. Cependant, si vous regardez attentivement le catalogue de jeux disponibles, vous n’y retrouverez que très peu de jeux d’Ubi Soft. Rainbow Six Siege est le seul que nous y avons croisé parmi les grandes licences. Pas d’Assassin’s Creed ou de Watch Dogs. Pas de Ghost Recon ou de The Division. Pas Far Cry ou de South Park. Bref. Pas grand-chose.

Ubisoft+ bientôt dans le Game Pass Ultimate ?

Seulement, plusieurs rumeurs insistantes affirment ces derniers jours qu’Ubisoft pourrait faire une entrée fracassante dans le Xbox Game Pass. Vous retrouverez en lien source l’un des blogs qui évoquent cette possibilité. Et vous retrouverez ci-dessous le tweet du journaliste de Windows Central en charge de l'actualité Xbox (et qui a certainement quelques contacts en interne chez Microsoft). Mais il existe bien d'autres rapporteurs de ces rumeurs.

I've seen rumours about Ubisoft Uplay+ joining Xbox Game Pass Ultimate. I think this has a strong chance of being true, based on stuff I've heard. — Jez (@JezCorden) December 30, 2020

Selon ces rumeurs, Microsoft pourrait donc signer un partenariat avec l’éditeur français pour intégrer Ubisoft+ au Xbox Game Pass. Rien que cela. Pour rappel, Ubisoft+, anciennement Uplay+, est un abonnement de type « all-you-can-play », à l’image du Xbox Game Pass ou d’EA Play. Vous jouez à tous les jeux proposés dans le catalogue autant que vous le souhaitez (jusqu’à ce que le jeu n’y soit plus disponible). Le prix est de 15 euros par mois (soit plus cher que le Pass Ultimate). Et il permet de jouer à une centaine de jeux sur PC ou sur Stadia, grâce à un récent partenariat entre Ubisoft et Google.

Des arguments pour et des arguments contre

Faut-il croire à ces rumeurs ? Nous avons des arguments « pour » et des arguments « contre ». Commençons par les « pour ». Il est fort possible que Microsoft souhaite ajouter plus de contenu à son offre Game Pass Ultimate, au risque d’augmenter un peu le prix. Il est évident que les fortes licences d’Ubisoft seraient un atout considérable, après avoir ajouté ceux d’EA Play (Battlefield, FIFA, Star Wars, Sims, Crysis, Dead Space, etc.). Cela permettrait à Microsoft de renforcer l’attractivité de son offre, et, par extension, celle de sa paire de consoles.

Ubisoft pourrait également profiter de l’intégration de ses jeux dans le Xbox Game Pass, notamment en termes de visibilité et de monétisation de son bas de catalogue. Comme Electronic Arts, Ubisoft pourrait relancer l’intérêt des joueurs console sur ses titres un peu plus vieux. Nous pensons au premier Watch Dogs par exemple, ou à certains opus d’Assassin’s Creed, comme Syndicate, Unity ou même Origins.

Voici ensuite les arguments « contre ». Tout d’abord, il y a une question de coût. Ubisoft+ coûte 15 euros, alors que le prix du Xbox Game Pass est de 13 euros. Les joueurs Xbox paieraient donc moins pour avoir plus. Le problème ne se pose pas avec EAPlay : l’abonnement d’Electronic Arts ne coûte que 4 euros par mois. En outre, le Xbox Game Pass Ultimate fonctionne aussi bien sur console que sur PC. Il y a donc un risque de voir l’abonnement Ubisoft+ être phagocyté par le Xbox Game Pass.

C'est possible si Ubisoft choisit bien ce qu'il veut apporter

Comment concilier les deux points de vue ? En adoptant une stratégie similaire à celle d’Electronic Arts. Ubisoft pourrait accepter de rejoindre le Xbox Game Pass Ultimate avec une stratégie hybride, en choisissant les services et les jeux. Explications. Ubisoft pourrait ne pas confier pas les dernières nouveautés de son catalogue (comme Valhalla, par exemple) au Game Pass. L’éditeur pourrait ainsi les réserver aux titulaires de son propre abonnement, lesquels peuvent jouer sur PC, sur Stadia, avec les DLC. Sur le Xbox Game Pass, vous retrouveriez les jeux récents (mais pas trop), les nouveautés étant réservées à l’achat.

Autre choix possible, vous ne pourriez jouer aux titres d'Ubisoft que sur console, mais sur PC. Et vous n’auriez pas la possibilité de jouer sur xCloud non plus. Les jeux du catalogue EAPlay sont également soumis à ces deux restrictions. Ainsi, vous avez deux offres presque complémentaires : Xbox Game Pass, avec les anciens jeux et l’accès sur console (sans cloud gaming) ; et Ubisoft+, avec tout le catalogue (dont les nouveautés), les DLC, l’accès sur PC et sur le cloud grâce à Stadia.

Voilà donc notre hypothèse. Qu’en pensez-vous ? Quelle est la vôtre ? N’hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires votre avis sur cette rumeur.

